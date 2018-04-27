用「區塊鏈」技術守護蘭嶼生態，除了「數位身份」未來還要推「達悟幣」

台灣區塊鏈新創將與蘭嶼非營利組織合作推出「自主數位身份」，無論是蘭嶼島民還是一般觀光客，都可以將身份、個資記錄在「以太坊」（Ethereum）區塊鏈上，未來也將推出能兌換以太幣的蘭嶼社區貨幣「達悟幣」，鼓勵觀光客參與資源回收，在友善生態、友善達悟文化的店家消費還能享有優惠。

區塊鏈新創「DTCO數金科技」與蘭嶼本土基金會「蘭恩基金會」、關注環境的「台灣說蘭嶼環境教育協會」合作，發表「自主數位身分」計畫。善用區塊鏈紀錄會被永久保存、無法竄改與偽造的特性，將身份、個資記錄在「以太坊」區塊鏈上。

《ithome》報導，DTCO執行長李亞鑫表示，由政府發行的傳統身分證明，會隨著政府的消失，人民就失去身分，而且個人資料也掌握在政府手中。但他們推出的「自主數位身分認證」，將被永久保存，也能夠自我控管個資。

根據DTCO網站介紹，這次推出的蘭嶼「自主數位身分」，達悟族人和一般觀光客都可以申請，上網填表申請後，再透過蘭嶼本土NPO「蘭恩基金會」或是「台灣說蘭嶼環境教育協會」等原住民自治組織認證，即可擁有數位身分。

除了區塊鏈上的記錄，DTCO也會協助核發實體卡片，達悟族人會拿到「蘭嶼島民卡」，一般觀光客的則是「蘭嶼觀光護照」，達悟族人無需支付任何費用即可擁有島民卡，觀光客則需要支付1,000元的費用。《iThome》報導，不過，李亞鑫強調，這些收益最後都會回饋在蘭嶼生態環保與文化延續，民眾在申辦觀光護照後，也能夠享有當地友善商家的消費優惠。

用在地基金會認證的身份延續「達悟認同」

由於台灣原住民過去很長一段時間被國民政府邊緣化，因此對中華民國政府不見得有很深的認同。這個「數位身份」不需要經過政府認證，而是由蘭嶼第一家本土基金會「蘭恩基金會」和深耕蘭嶼的「台灣說蘭嶼環境教育協會」來認證，對部分蘭嶼人而言，這樣的身份認證比起政府核發的「身分證」更能展現蘭嶼的主體性。

根據DTCO發布的新聞稿，曾經是原民電視台台長的蘭恩基金會執行長瑪拉歐斯表示，建立自主數位身分，能建立族人自信心。

知名達悟族文學家夏曼・藍波安也指出，身分認同一直是全球原住民族努力的目標，唯有透過身分認同，才能延續各個原住民族的命脈和文化，他舉例，波羅的海小島民族，都透過不同方法建立身分認同，甚至持有自己族群的護照行走全世界。他希望蘭嶼達悟族人也可以走出第一步，建立自己的數位身分。

未來發行能兌換以太幣的「達悟幣」，資源回收就能賺錢

《iThome》報導，除了自主身份認證，李亞鑫預告，未來也將發行蘭嶼專用加密貨幣「TAO Coins」（達悟幣），並與數位身份連結。

李亞鑫表示，透過蘭嶼觀光護照與個人數位錢包，觀光客除了可使用購買來的達悟幣，在蘭嶼的友善商店享有消費優惠。最重要的是，觀光客若在蘭嶼島上協助資源回收，也可獲得達悟幣作為獎勵，讓觀光客與在地島民、生態環境產生連結。

目前預計發售價格是1ETH=1000TAO，李亞鑫強調，會先進行首次達悟幣發行募資（ICO），即便ICO不成功還是會以公司與部落的力量發行達悟幣。

DTCO發布的新聞稿指出，「台灣說蘭嶼環境教育協會」理事長林正文認為，資本主義創造出過多的需求和供給，所謂的創新其實只是降低製造成本，帶來短暫效益，這種創新的真相是製造過剩，帶給地球無法消化的負擔。他期望蘭嶼以系統性創新，與每一個到訪的蘭嶼觀光客，共同解決環境生態問題。

瑪拉歐斯也期待，發展以達悟族人為主體的蘭嶼經濟模式，以新科技克服族人因為缺乏參與，日漸面臨經濟弱勢，文化流失的困境。

DTCO：如果蘭嶼試驗成功，將推廣到其他原住民部落

李亞鑫強調，區塊鏈中的「數位身分」應用廣泛，包括金融服務、金融監理、健康醫療、會員身份認證，亦可以應用於土地與財產登記，各種線上服務的存取等。更重要的是，區塊鏈去中心化的技術，更有利於原住民部落自主經濟發展，協助部落實現自治的理想。可見的未來，蘭嶼將成為全球原住民生態永續與區塊鏈創新結合的示範場域。

《iThome》報導，李亞鑫表示，數位身份在蘭嶼的示範若成功，未來將以同一模式快速複製到其他原住民族，甚至是整個南島語系民族，擴及人數達3.7億人。藉由運用區塊鏈技術，協助原住民族建立數位身分、觀光護照，並發行原住民部落的數位貨幣，讓觀光與金融活動等收益，能回到部落本身自主管理，用於環保、教育及文化延續上。他也提到，未來所有的原住民族所發行的數位貨幣，都能互通有無，只要在數位錢包進行不同幣種的轉換即可使用。

《INSIDE》報導，過去，也曾有其他組織，將區塊鏈的數位身份，應用於身份認同特殊的族群。2017年，聯合國曾對約旦的難民營發放以太幣商品劵，並透過視網膜掃描儀器，幫助接受援助的難民獲得臨時性身份。芬蘭也提供「支付卡」給難民，並將持卡人的身份與區塊鏈聯繫起來，幫助難民建立「數位身份」。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜