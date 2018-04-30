「誒，你是金魚喔！」這句話常常被用來帶有貶義的去形容身邊的人記憶超短，但為何金魚受到外在影響時，常常可以快速的反應，做出逃跑的動作呢？

其實都是受惠於「側線」這個器官，因此，當汽車也具有如側線一般的功能時，就能預先的感應車外狀況，協助駕駛人做出反應，成功的達到安全防禦的工作。

魚的側線，可以預先感應

想想在夜市撈金魚有多麼不容易，而這一番敏捷的身手就是來自於「魚側線」，其能即時感受水流的方向、震動、溫度等環境改變，進而預先趨避。

如若把「魚側線」的概念放到汽車上，車迷們應該會對此非常有感，因為近年來眾家車廠的的確確將產品力的重點放在安全性提升上，並且不再只訴求有幾顆球（安全氣囊），而是在「預防性」的主動安全備配上盡情發揮。所以，當汽車也具有如側線一般的功能時，就能預先的感應車外狀況，協助駕駛人做出反應，成功的達到安全防禦的工作，這也正是消費者所期待的。

Photo Credit: 關鍵評論網 車後/車側路況多變，猶如動態死角，除了仔細看著車內後照鏡之外，現在更有後方盲區偵測提供貼心守護。

如同魚側線的情報安全系統—後方盲區偵測系統

當然，包含LIVINA在內的四大車款（X-TRAIL, iTIIDA, SENTRA），在新年度的車式上均「加碼」導入了這樣的「預防」配備，如：「後方盲區偵測系統」功能。

該功能主要是利用電波偵測原理探測車側及後方的盲區，來提前避免意外的發生，這個「後方盲區偵測系統」包括了「BSW盲點警示系統」與「RCTA後方車側警示系統」兩大主要項目，在0.1秒中偵測並完成預報動作，提醒車主當前的道路車況。

其中「BSW盲點警示系統」會在車速超過時速10公里啟動，若駕駛在變換車道時，後方車輛過於靠近，兩側A柱上的警示燈就會亮起，並發報警告音來提醒駕駛者。

而「RCTA後方車側警示系統」則是駕駛在倒車，將檔位排入倒車檔之後作動，透過2具盲區雷達偵測車尾左右來車，以降低「倒車狀態」因視線死角而產生的交通事故。

在車輛魚貫而入的城市街道上，透過這兩組系統就能對鄰車車流、車速、距離等條件進行預防偵測，達到「守護安全」作用。

Photo Credit: 關鍵評論網 「BSW盲點警示系統」的作用，就是只要車速超過時速10公里，駕駛在變換車道時，後方車輛過於靠近，兩側A柱上的警示燈就會亮起。

「RCTA後方車側警示系統」，則是駕駛在倒車時，將檔位排入倒車檔之後，就會透過盲區雷達，偵測車尾左右來車。

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 智行科技 為車用生活賦予新的定義

過去，安全性常是國產車最為國人所詬病之處，對此，NISSAN以「Intelligent Mobility智行科技」為概念，提出了守護行車安全的三大核心：「智能駕馭Intelligent Driving」、「智能能源Intelligent Power」、「智能整合Intelligent Integration」，讓駕駛者、交通工具以及生活環境三者完美結合，並同時回應全球綠化的環保概念，以達到「零排放、零碰撞」的願景。

包括旗下的四大車款「SENTRA、iTIIDA、LIVINA、X-TRAIL」均加碼搭載了 Intelligent Mobility的智行科技，就是期望能夠帶給消費者們更耳目一新的駕馭體驗，提供更聰明、更安全、更輕鬆的交通移動方式。

Photo Credit: 關鍵評論網 最新的節能RV小玩咖LIVINA，不再僅用寬闊空間和優異油耗讓人獲得青睞，而是再次提升安全性來成為最頂尖的安全後盾！

不僅如此，就如同這次改款的LIVINA，除了新增的「後方盲區偵測系統」之外，採用高強度的Zone Body車體結構，硬度達到1,570MPa，屬於高剛度鋼材的境界，都讓這輛過去僅以寬闊車室和優異油耗聞名的節能RV小玩咖，再次大幅度的升級安全性，成為全家人最頂尖的安全後盾！