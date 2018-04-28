「國家級美術館」連外國學歷都無法接受，還談什麼接軌國際？

文：李佳軒

在國美館的施政目標，短短的一段話中，便出現了「促進國際、藝術交流」、「國際合作交流」、「國際能見度」、「藝術國際交流與跨域合作」等四次的「國際」關鍵字，卻連最基本的、無成本的實習制度也做不到接納國際這件事。

一個國家藝術機構的實習，除了需要校方發公文這種老舊僵固的規定之外，更公然排擠了海歸學子。他們應該要知道，台灣並不是在外頭混不下去才想回來的地方，台灣是我們這一代渴望好好生活的地方。然而國家級藝術機構中，人才庫的不國際化，工作環境的不國際化，還談什麼要在地接軌國際的遠景？

今年3月14日，故宮博物院院長林正儀站在備詢台上接受立委們的「指教」時，有的立委拿著法國羅浮宮在阿布達比開設分館以及紐約大都會博物館的案例，說著故宮的文化與權力有沒有可能繼續往國際前進；有的立委說著博物館要與時事和民眾接軌的問題；有的立委則罵著一年只有七八十萬人次的故宮南院。對於台灣而言，博物館和美術館，到底意味著什麼？

於政治而言，文化是權力，是在國際上爭取發言權的一種方法，也是國族位階的展現，否則當我們在面對台灣與中國大陸到底差在哪裡時，便不會說出「我們擁有正統的漢文字」這般的論述。對於一般民眾而言，大概從中學的美術課程變成家政課程，甚至是其他「更重要」的學科課程時，我們就和美學還未談起戀愛就分手了，也只有大報社辦起那些無法再更為人所知的名畫家的展覽時，我們還是想去看看那些很有名的畫作到底長得是什麼樣的。

台灣基礎美學教育的失敗，並不是什麼新鮮的議題，然而一個「國家級」的美術館在其實踐教育義務的行動上，所展現的鎖國思維以及僵化政策是迫切需要被檢討的問題。故宮有其所佔據的歷史份量，以及作為台灣旅遊重鎮的符號，所受到的目光與譴責自然不會少，反觀美術館在台灣美學教育失勢的一代中，好像成了與我無關，和只剩下美術館周邊房價會漲的問題罷了。

在大談要在國際上爭取文化的發言權時，請先討論博物館和美術館如何在國際化的浪潮中自我邊緣；在說博物館、美術館只是文物與藝術的陳列廳與民眾搭不上關係時，以及在要求博物館／美術館要達多少參觀人次之前，請先討論台灣美學的失勢如何使這些館場與市民社會格格不入。

在文化軟實力的競爭中，富起來的中國大陸已經開始買回了自己的文化，儘管資本與藝術文化的共生關係如此粗魯，我們仍該有所警惕，台灣美學的失勢以及機構的冥頑不靈，將會繼續讓台灣在文化的爭霸場域中悄然退場。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航