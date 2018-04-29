【插畫】「拳頭大才是真理」，是嗎？

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近來國際社會上發生許多事件，從美國與聯軍轟炸敘利亞、兩韓會談等等，都看到「拳頭大」的一方跳出來主導事件、「解決」問題，有趣的是，中國在美英法聯軍轟炸敘利亞的時候，跳出來呼籲「武力無法解決問題」，但是那個政府卻用武力在東突維吾爾族（新疆）和圖博（西藏）進行軍事行動，也不停的對香港和台灣灌輸「拳頭大才是真理」的概念。

沒有錯，拳頭大，在面對那些欺善怕惡的、不講信用不講法治的流氓土匪——不論個人、團體或國家政權皆是——時，真的很重要。然而很多台灣人在考慮台灣前途與國家主權問題時，常常總是以中國當作唯一考量。好像全世界除了中國，其他國家都是透明的，忽略了台灣各方面在國際上的重要性。

從國際戰略的角度來看，美日英法澳印度和東南亞許多國家，都將會是台灣的戰略盟友，一旦中國要軍事攻擊台灣，台灣除了盟友比中國多且強，反而樹敵過多的中國一旦戰爭，不只得考慮四面楚歌東亞，內部更一堆勢力等著趁勢出頭，反觀台灣，要面對只有一個敵人。

若要說「拳頭大才是真理」，中國擁有的籌碼，真的會比台灣多嗎？

台灣就是要走入國際，成為國際的一份子，讓國際社會常重視台灣這樣的盟友，在經濟或軍事任何戰略考量，都不應該也不可能把國際因素抽離，單純以中國的單一劇本來推演，那才不折不扣的「鎖國」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航