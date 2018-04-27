食物中毒人數從8人飆升到17人，嘉義連鎖早餐店被責令停業

（中央社）

嘉義連鎖早餐、宵夜店「嘉義豆奶攤」民雄店自23日陸續傳出17人出現食物中毒症狀，因採樣送驗檢出沙門氏菌，嘉義縣衛生局今（27）日責令業者全面停業並進行環境消毒，將依違反《食品衛生管理法》處以罰鍰。

嘉義縣衛生局今天發布新聞，23日上午接獲嘉義市衛生局通報，有五位民眾於21日早上食用嘉義豆奶攤民雄店的法國吐司、蛋餅、豆漿、紅茶等食物，發生腹瀉、腹痛、發燒等食物中毒症狀，而前往嘉義基督教醫院就醫。

嘉義縣衛生局於23日派員前往豆奶攤民雄店稽查，並針對衛生設施管理缺失當場開立限改單，責令於昨天改善完成。

嘉義縣衛生局於昨天晚上接獲嘉義市衛生局通報，指在嘉義基督教醫院就醫的糞便檢體檢出沙門氏菌，為確保民眾飲食安全，再次派員前往稽查，並抽驗食物檢體（招牌三明治、豆漿及紅茶）送驗。

嘉義縣衛生局今天上午派員前往嘉義豆奶攤民雄店複查，發現缺失仍未改善，已違反食品安全衛生管理法，加上檢體檢出沙門氏菌，避免類似事件擴大，因此責令店家全面停業並進行環境消毒，須提出改善計畫，經複查合格始可重新得營業。

嘉義縣衛生局代理局長蔡淑真受訪指出，自23日起，截至今天下午5時，出現腹瀉、腹痛等食物中毒症狀，而前往嘉義基督教醫院就醫的民眾有13人、大林慈濟醫院有四人，這17人都曾到嘉義豆奶攤民雄店用餐，部分患者因出現類似症狀，今天看到相關報導而就醫，並表示也曾到豆奶攤民雄店用餐。

蔡淑真表示，有關嘉基醫院檢出沙門氏菌，須等衛生福利部疾病管制署檢驗報告，如確實檢出沙門氏菌並確認和食品調查具有因果關係者，將依違反《食品安全衛生管理法》規定處以新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。

這起食物中毒事件，昨日只傳出五人受害。《三立新聞網》報導，嘉義基督教醫院急診部主任劉中賢今天稍早指出，醫院從23日起收治了八位病患，都有腹瀉、腹痛、發燒等症狀，年紀最小僅三歲，最大為47歲，其中共同點就是21日都曾到豆奶攤用餐。

《蘋果日報》報導，另有一名中正大學一名林姓碩士生，24日晚上被同學發現暴斃在宿舍，沒有病史的林同學21日也曾在該店用晚餐。同學向校方表示，林生在21日晚間外食返回宿舍後，就一直表示肚子不舒服。當時與林生共同在這家店消費的另外兩名同學並沒有不適感覺，三人點的食物一樣，但林生多點了一樣沙拉。不過，詳細死亡原因還要化驗追查。

嘉義基督教醫院急診部副主任黃信儒說，食物中毒如果時間拖太久或較嚴重細菌感染，會有致命危險。腸胃炎比較擔心有些細菌性感染，會跟著腸胃道進到血液變成敗血症，或是腹脹太厲害最後導致破裂，這些就會有致命危險。但發生的機會都不高。

店員表示，公司很重視環境衛生，會配合衛生單位的查驗，希望釐清真正責任。這次只有少數民眾不舒服送醫，不能就因此而認定問題出在店家身上，民眾是否也有吃店家以外的食物，希望衛生單位調查清楚。

《聯合報》報導，豆奶攤業者表示，當天有2、300人用餐或外帶，至今沒有接獲民眾反映有問題，店內作業都依照衛生規定，不知道那裡出問題，將配合衛生單位查明原因。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜