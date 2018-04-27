悠遊卡將進軍日本，7月沖繩輕軌「開刷」後，下一站是哪裡？

悠遊卡公司今（27）日赴台北市議會工作報告，悠遊卡公司董事長林向愷指出，預計今年7月在日本沖繩都市單軌電車（Yui Rail）全線可使用悠遊聯名卡。

《中國時報》報導，林向愷指出，悠遊卡公司將率先與沖繩都市單軌電車合作，將悠遊卡的應用帶向海外，預計今年7月在日本沖繩都市單軌電車全線使用悠遊聯名卡。

此外，悠遊卡公司目前已針對日本關西空港及琉球輕軌電車與日方經營公司洽談合作，兩家業者都有高度合作意願，後續在日本當地法令《資金決濟法》適用問題，及台灣信託法令撥款、結匯申報規定獲得適度釐清後，將向主管機關提報申請，核准後進行特約機構簽約事宜。

在多卡競爭下，林向愷說，悠遊卡公司必須提出差異化策略，拓展海外市場。悠遊卡公司針對沖繩電鐵應用效益分析指出，悠遊卡若能成為第一家提供跨境支付服務的電票業者，同時可增加品牌海外知名度，與品牌忠誠度。

《ETtoday》報導，為何海外首站選擇沖繩？林向愷說明，沖繩是國人近年喜愛前往的熱門旅遊地點，因此才將跨國合作的第一站選在沖繩，預計會先在沖繩電車全線提供悠遊卡跨境支付，再逐步深入其他日本地區。悠遊卡公司針對沖繩電鐵應用效益分析指出，悠遊卡若能成為第一家提供跨境支付服務的電票業者，同時可增加品牌海外知名度，與品牌忠誠度。

《鏡週刊》報導，但林向愷進一步說明，試辦初期僅限與信用卡合作的「悠遊聯名卡」，主要是考量聯名卡綁定銀行帳戶，若餘額不足可自動加值，簡化現金加值等繁複手續，也無須另行架設實體加值機。

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核稿編輯：楊之瑜