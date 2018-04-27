教育部公開「法律意見」要台大重選校長，管中閔還能不能參選？

持續了將近四個月的台大校長遴選爭議，教育部在今（27）日晚間開會做出決定，確定將駁回中研院士管中閔當選資格，管中閔台大校長當選無效，並要求台大校長遴選退回初審的「資格審查」階段。

昨日，《上報》便率先報導，台大校長管中閔爭議案，將在今天有結果，當時就預計教育部將會以「程序瑕疵」，要求台大重新遴選校長。

教育部今日晚間發布新聞稿表示，教育部在詳細檢視台大校長遴選的整個過程中，遴委會委員（蔡明興）及被推薦人（管中閔）有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有之責任，進而形成對其它被推薦人的偏頗與不公平競爭，同時，亦出現明顕有違背學術誠信規範的情況。

因此教育部無法接受台大遴委會此次的遴選結果，並駁回台大遴委會的決定，也要求台大及台大遴委會要重新在符合其自訂之校長遴選相關規範中，應就被推薦人所提供之相關資料文件進行所有的檢視，並在進行完整的推薦及遴選程序作業後，再依程序報教育部。

教育部並附上台大校長遴選爭議案的法律研析意見，並列表說明管中閔擔任台哥大獨董及參選校長的時間表：

《自由時報》報導，教育部認為，管中閔參選期間，擔任台灣大哥大獨董，甚至擔任台灣大哥大薪酬委員，卻未公開這些資訊，而台灣大哥大副董蔡明興擔任校長遴選委員、未利益迴避，造成遴選瑕疵。

教育部公布的法律研析意見中，甚至建議「管中閔違法兼職既然已經事證明確，則依法不得再參選」。

《中央社》報導，不過，教育部也強調，管中閔並未被排除資格，可與其他候選人一起重新回到初審階段。林騰蛟也說，如果台大在公正、符合相關規定的情況下，仍選出管中閔為校長，教育部就會允以聘用。

根據《國立台灣大學校長遴選委員會作業細則》及教育部說明，台大組成遴選委員會後，分成三階段審查：

第一階段「被推薦人→校長候選人」：校長「被推薦人」備齊資料後，提交給「遴選委員會」進行資格審查，獲遴選委員會全體委員1/3以上推薦票數者為「校長候選人」。

第二階段「校長候選人→校務會議推薦校長候選人」：經過候選人公開發表治校理念、遴選委員會面談後。由「校務會議」對個別校長候選人進行推薦投票，獲全體校務會議代表1/3以上推薦票數者，為「校務會議推薦校長候選人」。

第三階段「校務會議推薦校長候選人→校長當選人」：由遴選委員會對應對個別「校務會議推薦校長候選人」進行投票，得票數較高者為「校長當選人」。

而這次教育部便是要求台大校長案回到第一階段的資格審查。

台大要有校長，至少再等半年

《經濟日報》報導，台大主任秘書林達德26日聽到傳聞便表示，若要重啟校長遴選程序，照規定要用目前的遴選委員會處理，但在此次遴選風波過程中，外界不尊重遴委會的權責，原來的遴委是否願意繼續承擔遴選任務，變數很大。若遴委請辭不幹了，到底是依序遞補還是重新來過，又是另一個變數。就算進入公開徵求候選人程序，是否還有人敢勇於參加遴選，或因卡管風波的前車之鑑而卻步，也是一大難題。

一名台大校務會議代表則指出，從資格審查到順利選出校長，中間還得經歷公開說明治校理念、校長候選人面訪等，起碼要再6～7個月。

張善政：陽明大學校長也一樣，是否要回溯？

（中央社）26日，同樣擔任台灣大哥大基金會董事長張善政出席記者會，接受媒體訪問時就表示，若教育部真的駁回管中閔案，他覺得很遺憾。但他認為，教育部若做這個決定，要考慮到陽明大學校長郭旭崧及當時陽明大學校長遴選委員會召集人張鴻仁也都曾任同一間生技公司獨董及董事，但陽明大學校長遴選卻都沒有遇到這個問題。

他強調，不便做政治評論，但如果教育部要用這種原則來看台大，那難道要回溯去處理陽明大學校長的問題嗎？張善政表示，他的意思不是要把這件事扯到陽明大學身上，而是教育部應該要考慮以前的案例，現在定這個規矩下去，將來是不是要回溯，都是可以討論的地方。

台大2017年因前校長楊泮池捲入論文集體造假案，楊本身雖未造假，但主動不續任台大校長，台大隨後展開校長遴選作業。中研院士管中閔今年1月5日當選台大校長後後，至今將滿四個月，期間爆發擔任台哥大獨董、論文造假、赴中國兼職等風波，期間管中閔未曾針對爭議發表聲明，台大校長遴選委員會1月31日便宣布管中閔當選校長「無疑義」，但教育部仍召開跨部會為小組諮詢會議，如今確定駁回管中閔當選資格。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜