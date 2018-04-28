美國公布301特別報告：中國連續14年列為優先觀察、台灣「盜版問題」遭點名

美國貿易代表署（USTR）27日公布「特別301報告」，中國連續14年列入「優先觀察名單」，美國對中國進行的貿易制裁，可能也連帶影響台灣的出口貿易。而儘管台灣不在301報告的觀察名單中，但台灣的盜版問題，仍遭點名。

美國報告：台灣盜版猖獗、劇院盜錄無法可管

（中央社）2018年美國特別301報告中，列入「優先觀察名單」的12國如下：阿爾及利亞、阿根廷、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、印度、印尼、科威特、俄羅斯、烏克蘭與委內瑞拉。



美國貿易代表署表示，列入優先觀察名單的12國，美國今年會藉由「密切的雙邊接觸」，解決智慧財產權保護問題。

台灣自2009年就未被列入觀察名單。不過，在網路及廣播影視盜版問題中，USTR表示，台灣透過串流影視設備的非法播送行為，對包括運動、現場表演及其他合法的串流及內容供應商造成「直接威脅」，這類盜版侵權行為猖獗，遭報告點名。

美國2018年301特別報告中指出，美國許多的貿易夥伴，對於線上盜版仍有嚴重的執法問題，其中除了中國、加拿大、印度等國，也包含台灣。｜Photo credit: 美國貿易代表署網站

對於未經授權的拍攝與侵權行為，報告中也提到台灣。

美國認為，包括台灣在內的一些國家需要提升法律架構，以有效遏止侵權拍攝，像是巴西、厄瓜多爾、秘魯與台灣，在電影院中未經授權的攝影，卻無法有效認定為刑事犯罪，美國敦促各國採取能防止非法攝影的法律和執法措施。

在醫藥專利保護方面，報告則提到，台灣2017年進行「藥事法」修正後，提供了一種機制，讓潛在專利糾紛得以儘早解決，應予肯定。

而中國已連續14年被列入「優先觀察名單」，對美國而言，中國智慧財產權的危機包含網路盜版、過量的仿冒品及出口、竊取營業機密、強制技術轉移舉動等。美國總統川普先前已威脅要對大陸價值高達1500億美元（超過台幣4兆元）的商品徵收關稅，中國商務部也回擊要進行「同等報復」。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於下周與其他政府官員一同前往中國，要求北京政府改變貿易和知識產權政策。

301掀起的貿易製造戰，台灣也跟進管制

根據美國1974年貿易法第301至310條款，美國貿易代表署可對國外不公平貿易法令、政策或行為展開調查（通稱為「301調查」），一旦調查結果認定某國侵害美國的貿易利益，貿易代表署可決定採取報復措施。

不過，美國進行調查報告、掀起影響遍及全球的貿易戰，也被認為真正目的是要與中國製造業升級計畫「中國製造2025」抗衡。2015年，中國國務院提出「中國製造2025」國家發展計畫，將透過「政府力量」，為中國企業取得技術。

自今年3月以來，中美的貿易緊張局勢一直在升高，在全球銷售智慧手機和其他電信設備的中興通訊（ZTE），4月遭到美國商務部處罰，7年內不能從美國公司購買產品組件。因為中興通訊違反美國對伊朗與北韓的制裁，販售商品到2國境內。

該措施將使中興賴以為生的高通晶片來源完全斷絕，外界認為中興將向台廠尋求生機，轉向聯發科等廠下單。不過經濟部昨（27）日晚間發布新聞稿，證實台灣將跟進美國的制裁。

貿易局指出，為確保我高科技業者出口權益，經濟部貿易局於4月23日函請相關公會轉知會員注意，經濟部已將中國的中興通訊及中興康訊等2家公司，列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象，要出口貨品到這2間公司，都必須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，才能向海關報運出口。

貿易局還說，相關申請案件審核，如果確認出口貨品未涉及核子、生物、化學等軍事武器發展之用，貿易局等發證單位於3至5工作日內發證。若發證單位有疑慮，則將協請相關單位審查，於10至15工作日內發證。

《日經亞洲週刊》報導，經濟部已向22個國內外行業協會和商業團體，包括台灣半導體工業協會和台北美國商會，發出通知，以免台灣公司與中國公司的互動，受到國際黑名單制裁。

中興通訊的台灣供應商包括記憶體及晶圓代工公司南亞科技、生產相機模組的光寶科技、鏡頭供應商大立光電、與半導體公司聯發科。其中，聯發科技是繼高通之後，全球第二大手機晶片製造商，為華為、中興、 Oppo、聯想集團和Vivo等幾乎所有中國智慧型手機製造商供貨。

不過，中興被美國全面封殺，也讓外界擔心中國報復的強度。《富比士》（Forbes）就直指，蘋果（Apple）將很有可能成為中國報復美國的祭品。

Photo Credit: Shannon Stapleton / REUTERS / 達志影像

分析認為，若蘋果在中國禁售，中國智慧型手機華為的業務規模，可能一夜之間翻番，成為全球最大智慧手機製造商。另一方面，台灣電子業上市櫃公司中有4成是蘋果供應鏈，若蘋果成為箭靶，台灣電子業將受傷慘重。

中興、華為第一槍，外媒點名阿里巴巴和騰訊可能是下一個

而不只中興被下禁制令，美國政府也出手遏制中國最大的電信設備公司華為。中情局（CIA）、國家安全局（NSA）和聯邦調查局（FBI），從今年2月就呼籲美國公民不應該使用華為手機，川普還在3月否決博通以1170億美元（約新台幣3.4兆元）收購高通的交易，因為擔憂該交易將使華為在開發5G技術方面處於領先地位

《CNN》報導，認為中興、華為中箭落馬只是個開始，接下來其他試圖在美國擴大業務的中國企業例如阿里巴巴、騰訊等，也被點名可能會被美國盯上。

報導指出，這2家公司之所以會被盯上的原因，在於它們進軍美國市場的戰略模式，很大部分都是採取鯨吞蠶食的手段，騰訊已經購買許多美國公司的股份，包括Snap和Tesla 。而阿里巴巴旗下的螞蟻金服，在2017年試圖購買美國MoneyGram（速匯金，國際快速匯款公司）的轉帳服務，當時遭到美國監管機構的反對，今年才不得不放棄交易。

美國戰略與國際研究中心技術政策項目高級研究員薩克斯（Samm Sacks）分析，如果未來美國持續打壓，那麼中國所有的籌碼都會沒有，因為即使是與美國在純商業關係上合作的公司，仍然很容易陷入美國大規模的制裁。

不只中國，加拿大也美國貿易戰「盯上」

而不只是中國，《路透社》報導，這次301特別報告中最大的「亮點」，是加拿大遭降級，被轉移到與中國相同的「優先觀察名單」上。USTR指出，加拿大邊界的執法成效不彰，尤其是針對通過美國北部鄰國運送的假冒產品，以及對藥品知識產權保護的擔憂。長期以來，美國製藥公司一直抱怨說，仍然受到在美國專利保護下的仿製藥物，以較便宜的價格從加拿大涌入。

《彭博》報導，加拿大是名單上唯一的G7（七大工業國組織）成員。雖然美國貿易代表稱，是因該國對專利保護的藥品定價薄弱、以及版權保護不足，不過報導認為，此舉是為美國在與加拿大和墨西哥修訂「北美自由貿易協議」（NAFTA）做暖身，新協議可能會包含一個關於知識產權實踐的單獨章節。

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核稿編輯：楊之瑜