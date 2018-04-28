中國近年來最嚴重的校園襲擊事件：陝西男子持刀攻擊釀7死19傷，受害者多為女學生

中國陝西省米脂縣昨（27）日晚間發生一起隨機殺人案，一名男子持刀在中學外的巷道中襲擊學生，造成9名中學生死亡、10名學生受傷，男子供稱是過去受同學欺負、遂記恨學生。而這也是近年來中國最嚴重的校園襲擊事件之一。

據米脂縣委宣傳部官方微博通報，4月27日18時10分許，在米脂縣第三中學校門外巷道發生一起傷害案件，一名男子持匕首行兇，導致19名學生（14女5男）受傷。

截至4月27日23時，死亡學生人數上升為9人（7女2男），其餘10名傷者正在全力救治中。

犯罪嫌疑人於案發後已被警方控制。警方初步查明，趙姓嫌疑人為28歲（1990年生）的米脂縣城郊鎮趙家山村人。據村民稱，約10年前趙從米脂三中畢業。專科畢業後，一直在餐館打工，後賦閑在家，多數時間都在玩電腦。

趙姓嫌疑人表示，曾在上學期間遭欺負，遂記恨學生，多年後持匕首殺人。而《看新聞》報導，官方稱，行凶者是從該中學輟學。警方認為，行凶者「疑為報復學校，報復社會」。不過，行凶者已離校多年，被欺負事件應發生在多年前。他為何等到現在才行凶，以及是否為說謊，有待進一步調查。

窄巷遇襲根本無處可躲，死傷者多為女學生

中國媒體《新京報》援引現場一名目擊者的說詞，事發正值學生放學期間，事發在學生放學的一段必經之路上，當時一名身著黑色上衣的男子手持一把長約一尺的匕首突然面向人流衝出來，對著正在下坡的學生砍殺。

現場目擊學生描述，下坡路是一條寬只有200公尺左右的巷道，兩邊都是圍牆，路邊的房子門大多開向反側，被襲擊的學生幾乎無處可躲。大部分學生只能選擇繼續朝著嫌疑人的方向跑去，還有部分學生選擇上坡往學校的方向跑去。

該學生表示，學校設有保衛科，平時能看到4、5個保安在學校，但是由於地勢的原因，案發地處於下坡，可能視野受限，第一時間他並沒有看到校方的人出來。

目擊者公布在網路上的影片和圖片顯示，巷道沿途躺著受害人。民眾急忙上前幫忙，抱起傷者。影片中人們喊道，「快，快，找人幫忙！」當地警方獲報趕赴現場後，逮捕一名著黑衣的年輕男子。

Knife-wielding man kills seven students, injures 19 in NW China https://t.co/J2AZlsclLc pic.twitter.com/Nn2ATK5dKB — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年4月27日

傷亡的19名學生中，有14女5男，一名米脂縣公安局內部人士表示，「男生跑得快，所以被砍的多為女生。」

不過，香港《東方日報》報導，有一名目擊事件的男學生向中國媒體講述事件，指他當時正驚慌失措地站在兇手面前，還來不及做任何反應，惟趙男卻沒有襲擊他，而是「壓了一下他的肩膀」後，持刀捅向他身邊另外一名女同學，因而他認為凶手專揀女學生行凶，「應該不捅男的」。

當地政府也緊急調集全縣的醫療力量開展救治工作，而隨影片和照片的流傳，案件在網路上也引起很大關注，網友們痛斥兇手的殘忍行為，惋惜身亡的學生，榆林市區、米脂縣、綏德縣等地群眾，也自發在第一時間到當地為受傷學生捐血，為受傷的學生們盡點心力。

沒有槍的中國，刀卻成了常見武器

《紐約時報中文網》報導，這次襲擊在中國再次引發了對學校安全的擔憂。

報導指出，這是中國家長長期擔心的一個問題 — 在槍支和其他武器受到嚴格管制的中國，刀成了最常見的武器。

「我以為學校裡沒槍就是安全的，」一名用戶在微博上寫道。

根據《BBC中文網》整理，中國2010年間，在福建、江蘇、廣東、陝西等地接連發生多起校園襲擊案。

3月23日，福建南平醫生鄭民生捅死8名小學生並致5人重傷

4月12日，廣西北海一精神病男子在西場鎮西鎮小學門前約400米處，追砍放學的小學生，造成2死5傷。

4月28日，廣東雷州一名病退教師陳康炳持刀闖入教學樓，當場砍傷16名師生。

4月30日，山東濰坊一村民王永來強行闖入當地一所小學，用鐵錘打傷5名學前班學生後點燃汽油自焚。

8月3日，山東淄博市博山區實驗幼兒園，一名男子持刀襲擊兒童，致3名兒童死亡，另有3名兒童和4名教師被送往醫院。

《紐約時報》2010年報導，當年中國校園一連串的持刀襲擊事件（據該報統計，3月到5月發生的5起襲擊事件，一共造成17人死亡、近100人受傷），這些事件的共同點，兇手全為小鎮裡的中年男子。報導指出，這些暴力事件發生在重視群體關係的小鎮裡、加上多數家庭只有一個孩子，更讓人無法容忍。

「他們選擇孩子，是因為這會對社會造成最大的負面影響。」北京社會學家唐軍說，兇手並不認識這些受害者，襲擊事件是他們對社會的不滿表現。

而這些事件不只讓中國政府加強了學校的安全，安裝了大門和攝像機，並培訓了保安人員以抵禦襲擊者，也促使人們談論中國人很少討論精神疾病。

2010年5月12日，配備警察警棍的警衛在北京的一所小學巡邏。中國公安部誓言要為學校提供緊急保護，以對抗校園襲擊威脅。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

中國政法大學社會學院犯罪心理學教授馬皚說：「在過去的30年中，中國社會已經發生了巨大的變化。我們相信一個快速變化的社會環境，對人們的個性有著巨大的影響。這是我們應該關注的更深層次的關聯。」

史密斯學院教授米勒（Joshua Miller）也告訴《紐約時報》，他認為很難歸論校園攻擊事件的動機，它可能包括對學校或社會的不滿，精神疾病或失去自尊。

而雖然暴力犯罪在中國相對罕見，但襲擊事件仍持續存在。

2012年12月14日，河南光山縣的閔擁軍受「世界末日」謠言影響，持刀傷害無辜群眾和學生，造成23名完全小學生受傷，這些學生全部是留守兒童。

10天後，一名男子在河北省豐寧滿族自治縣第一中學門口駕車連撞多名學生，造成13人受傷，官方稱，該男子罪動機為「對女兒殷曉雪被害一案一審判決結果不服，性情偏執，存在厭世情緒，產生尋機滋事念頭」。

較近的一次校園襲擊案發生在2016年2月的海口，一名45歲男子在海口一小學門外行兇，造成10名學生受傷。持刀男子行兇後自殺身亡。

在中國學校殺人的兇手經常受到嚴厲的懲罰，包括死刑。2012年開始，中國北京、上海、廣州等地，也在重大活動進行期間，要求民眾買刀需進行身分登記、並說明用途。

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核稿編輯：楊之瑜