金正恩領導下，北韓有機會成為下一條「亞洲小龍」？

文：陸迪格．法蘭克

中國其實一直很有技巧地在暗中積極幫助北韓改革。這個強大的鄰邦，借助每一個機會，不斷地展現自己的經濟優勢，特別是透過邀請北韓人士前往中國參訪、參加各種商展或大舉開發邊境區域。北韓的領導人很難去抗議這類披著友誼外衣的舉措。這種種舉措無助於改善氛圍。因為北韓太不相信外國與更大更近的中國。

無論是從前傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey Sachs）在波蘭和蘇聯所宣傳的全面且迅速地實施市場經濟這種「大爆炸」的解答，還是中國所採取的起先只侷限在農業與經濟特區上的自由化，在北韓領導人眼裡，顯然都不具有吸引力，也不被認為合適。然而，就這麼繼續下去，卻也越來越困難。無論是（包括後面將會進一步討論到的新中產階級在內的）人民的需求，抑或是雖然緩慢，但持續在向上提高的北韓工業發展水準，都要求改善經濟效率與減少它的國際孤立。此外，過度依賴中國也顯示出，外貿夥伴多元化在策略上的重要性。事實上，在過去幾年裡，我們可以看出，北韓正在強烈地朝俄國與日本轉向。

北韓，下一條亞洲小龍？

如前所述，金正恩面對的是一個十分複雜的局勢。市場經濟的改革與自由化雖然必要，但在許多方面都暗藏著高度的風險。如果非做不可，相對於徹底的改革，北韓領導人寧可選擇漸進且受控的轉變。金援幾乎不再流入，信貸也難以取得。至於外貿，則幾乎是單一地以中國為取向。與此同時，國內的改革壓力也日益升高。

除了基於各種原因無法直接套用的中國途徑外，在現代化與改革方面，金正恩還有哪些可以借鏡且切合實際的榜樣呢？在這個問題上，所謂的「東亞模式」似乎值得考慮。從日本開始，它以不同的形式，在諸如新加坡、韓國、台灣以及中華人民共和國等國家都獲得了證明。在經歷過1997-1998年對東亞造成嚴重影響的金融危機後，它曾一度被宣告死亡，然而，時至今日，在歐元危機的脈絡下，它卻又在國際間的討論中重生。

基本上，東亞模式是建立在一種想法上：一個低度開發的國家不應順其自然地使用自己有限的資源，而是要有目標且盡可能完全只投入在少數具有策略性意義的領域裡。這項模式需要結合不同的要素。其中最主要的就是一個強大的政府，它們往往是採取威權的形式；在韓國，從1961至1987年，實際上甚至是軍事獨裁。包含了一個居上位的獨裁者與一支強大軍力在內的一個強大的威權政府；這與我們對於北韓的印象應該相去不遠。

這樣的一個政府，在高素質的官僚體系支持下，發展出一個奠基於標識與扶植策略性產業的經濟政策願景。在那裡活動的企業原則上都是私有的，這點相當重要，因為唯有如此，獲利的動機才能被用來當作驅動力。就這點來說，北韓當前的實際情況與這套模式有所出入；金正恩首先必須跨出私有化這一步。

私有化並不代表國家必須放棄自己的控制。從東亞的「開發獨裁」中，我們可以歸納出的管控私人企業的手段包括了諸如藉由抽取訂單或銀根強迫企業關門，要求企業合併，以貪污、逃稅或類似的罪名殺雞儆猴地懲罰某些企業的管理人等等。不過，在東亞模式中，政府駕馭經濟最有效的工具，當屬原則上政府完全或至少強力掌控的金融系統。企業受到立法者的限制，不許到外國去找錢。本國的銀行是唯一的財源。這些金融機構主要只融資給那些符合國家策略要求的企業。這可說是既簡單，又有效率。

國內的消費最初會遭到忽視；人們主要是在國外尋找市場，藉以賺取外匯。在融資方面，根據不同的國情，人們會透過信貸的方式，也可能會採取直接投資。在韓國，由於擔心日本的優勢地位，後者相對較不盛行，取而代之的是，冷戰期間在美國的政治支持下，韓國獲得了大舉建設。在美國的庇蔭下，韓國得以不受阻擾地大量舉債且實施各種影響深遠的保護政策。對於北韓來說，中國可以扮演這樣的角色；此外，北韓還能夠選擇過去對於中國的改革極具重要性的經濟特區。

另一方面，在韓國與日本，人們扶植了大型的工業集團，有別於在台灣，焦點主要是擺在中小企業。在中國，做為生產設備所有者的軍方扮演了一個重要的角色；在北韓可以觀察到類似的形式。許多國營企業被不同的利益集團把持，這些集團相互競爭，並受獲利動機所驅使。不過，那些利益多半是基於壟斷。過於強烈的國內競爭有違由國家來調和經濟的理念；然而，沒有競爭就不會有效率。謹慎地「輸入」競爭，如同亞洲四小龍藉助促進出口所做的那樣，對於北韓或許也是一條可行的出路。

北韓其實已經符合了實施東亞模式的一些前提條件。其中包含了一個持續在改善品質的官僚體系，這個官僚體系不僅從中國、歐洲與美國的專家那裡學到不少東西，更從自2002年起所發生的種種改變中汲取了許多經驗。此外，北韓也在某些方面存在著一些有利的條件，或是早已取得初步的成功。北韓豐富的礦藏在中國、韓國與日本這些東亞大型市場之間，占據了一個十分有力的位置。北韓早已是個工業國家。人們教育水準良好且遵守紀律。由於發展經濟特區，還有在無數的合資企業裡與中國密切往來，北韓至少已經具備了基本的專業知識。北韓也正在制度的基礎上下功夫：如今已存在著一些將進一步發展的相應法規，負責的機構也受到一股生氣勃勃的動能所影響，這股動能讓人們看見為求更好的效能所做的奮鬥。前不久，在2014年6月時，原本的「貿易省」被改成了「對外經濟省」。

除了至少部分實施經濟私有化和一個夠專業的金融部門以外，此時依然缺乏的是一個有利的國際環境。目前這主要是意味著對美關係的正常化。不過，由於核武發展計畫的緣故，這點顯然暫時是遙不可及，需要北韓執政當局相應地做出一個勇敢的政治決定。雖然中國近年來越來越有能力，可在緊急的情況下不顧美國的反對，在北韓促成一個東亞的經濟奇蹟，然而，北韓的戰略思考卻是反對一面倒地依賴中國。另一項基本條件是，金正恩自己有意願，敢於向未來跨出具有革命性且影響深遠的一步。

Photo Credit:Reuters/達志影像

金正恩：高瞻遠矚的領袖還是畏懼冒險的看守人？

起初在這方面並沒有什麼理由樂觀，因為金正恩被認為太過年輕且沒有經驗，難以穩定地統治北韓。人們完全不相信他有力量、遠見和操作空間，足以去碰觸那些充滿風險且影響深遠的改革措施。

相較於他父親的接班訓練階段長達20年之久，金正恩的培訓時間其實短了許多。在金正日過世前，他待在金正日身邊見習僅有短短幾個月時間。在他接掌政權的一年前，北韓人民才開始曉得有這號人物。在當時相應的種種官方新聞發布中，人們可以看出某種不確定性。應該冠上什麼頭銜？新任領導人會有什麼形象？他的領導風格又會是怎樣？

金正恩很快地就在這方面掌握了主動權，從而讓人對於身為統治者的他有了初步的猜想，認為他有能力將這個國家帶往更美好的未來。他的第一波宣傳機會，至今我依然認為是經過精心安排的。我們已在前面詳細討論過這些，在這裡就只做個簡短的總結。

金正恩最初的一些作為，都旨在傳遞一種以百姓日常生活為念的君主形象。無論是象徵性地擔保輸往平壤的魚貨供應，抑或是為那些守在金正日遺像前的悼念者提供熱飲；儘管這位新任領導人自己也遭逢了喪父之痛，他還是親自且立即地料理了這些事。除此之外，日後他更大力地促進各種百姓的娛樂活動。

在意識形態方面，金正恩展現出嘗試不尋常事物的驚人勇氣。他的父親金正日在死後不久，就被提升到與截至當時為止始終唯我獨尊的建國之父金日成同樣的高度。人們豎起了新的雙重雕像，設計了融合兩位已故領導人的新徽章，將意識形態更名，也對四處可見的口號補充了金正日的名諱。兩位已故領導人融合成為一個宣傳的整體。此外，在金正恩即位僅僅過了幾個月後，他便立即且公開地承認2012年4月13日的火箭試射失敗，這點也顯示出了金正恩的勇氣。

他顯然很喜歡領導；有別於他的父親鮮少對人民發表談話，金正恩恢復了與人民的直接溝通，並且重啟他父親在位期間被社論所取代的新年談話。在這當中，他主要是要表達自己的願望和想法。無論是他一再公開地批評無能的官員，或者是成立無非只能以性感來形容的牡丹峰樂團，又或者是從來沒有公開引介的第一夫人，這些都不是一生為國服務的那些老官員們的想法。以無數高層的調職與去職所標誌出的跳躍式人事政策，顯示出金正恩的決斷力與權力上的鞏固。

當金正恩於2013年3月31日，在朝鮮勞動黨某次的中央委員會全體會議上，公布了前已提及的經濟與核武裝軍事並行發展，一個不受拘束的戰略發展變得清楚可見，在我看來，這點必須詮釋成謹慎地回歸他父親的「先軍政治」（선군정치），這是一套凡事以軍事為重的想法。

目前我們對金正恩並沒有更多的認識。既沒有官方版的出生故事，也不清楚他是在哪裡、在什麼樣的環境下長大。一直有傳言說，他曾經去過瑞士留學。然而，就算這件事情屬實，我們還是不曉得它造成了什麼樣的結果。

我們唯一能做的，就是去觀察這個國家在過去數十年裡所經歷的種種變化，繼而去質問，在金正恩掌政的初期，我們可以在這方面觀察到多大程度的增強或退卻的趨勢。

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書籍介紹

本文摘錄自《北韓，下一步？！：國際經濟學家所觀察的北韓現況與未來》，商周出版

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作者：陸迪格．法蘭克

譯者：王瑜君、王榮輝、彭意梅

北韓是地球上最與世隔絕的國家，在金氏家族統治下，世人鮮少能得知北韓的消息，一旦獲知消息，大多是報紙頭條的負面新聞：糧食短缺、濫用人權、殘忍的集中營、核彈試射、軍火交易、兩韓衝突。北韓人民意識形態同步性高，顯然對他們的政權毫無怨言。

陸迪格．法蘭克這本書可以讓你了解北韓，改變對北韓的認知。陸迪格．法蘭克出生於東德時期，經歷過東德、蘇聯、北韓三種集權政體。世界上數一數二的北韓專家，鑽研北韓問題已有四分之一世紀，能夠固定訪問北韓，在南北韓都有影響力。他在書中為一般讀者介紹北韓的權力結構、經濟關係、北韓史觀與當地的日常生活，也從他多年經驗中觀察出北韓近年來的轉變。他的深入介紹能幫助我們去了解，為什麼北韓要這樣做？北韓會有哪些驚人的「下一步」？

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航