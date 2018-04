中國施壓美國航空業、駐約旦代表處，台灣從「中華民國」更名為「台北」

(中央社)外交部發言人李憲章今(27)日表示,約旦政府去(2017)年中起受中國外交部門強力施壓,約旦政府終不敵中方壓力,近期請台灣將「中華民國駐約旦商務辦事處」更名為「台北經濟文化辦事處」。



李憲章下午告訴中央社記者,約旦政府自去年中起,受中國外交部門強力施壓,要求駐處更名,駐處雖持續爭取維持原名,約旦政府終不敵中方壓力,近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處」(Commercial Office of the Republic of China(Taiwan))更名為「台北經濟文化辦事處」(Taipei Economic and Cultural Office)。



李憲章表示,駐處更名後功能不受影響,台約雙方於文化、學術及經貿等領域往來密切,約旦為民眾於中東地區最喜愛的旅遊國家之一,且台約兩國經貿往來逐年成長,各項實質交流穩定發展,約旦對台商開拓中東商貿契機也具重要性。



他說,外交部為維護國家尊嚴及人民權益,未來仍將持續積極且務實推動台約雙邊各項實質交流與合作關係。

2018.4.28查詢我國駐約旦代表處官網,名稱已從「中華民國駐約旦商務辦事處」改為「台北經濟文化辦事處」。

不只約旦,台灣5駐外館相繼被迫改名

外交部去年6月說,有5個台灣駐在非邦交國的代表處,使用中華民國或台灣名稱,遭中國打壓要求改名,分別是奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦。



事後杜拜、厄瓜多、巴林與奈及利亞的駐處名稱,都在中國施壓下陸續改名:

「中華民國駐阿拉伯聯合大公國杜拜商務辦事處」遭更名為「駐杜拜台北商務辦事處」

「中華民國駐厄瓜多商務處」遭更名為「台北駐厄瓜多商務處」

「台灣駐巴林商務代表團」遭更名為「駐巴林台北貿易辦事處」

「中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團」遭更名為「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」

而奈及利亞政府不只更改駐處名稱、縮減人員規模,更在去年3月31日,要求中華民國駐奈代表趙家寶限期離境,否則無法保障其安全,外交部當時基於維護駐外人員人身安全,已於6月令趙家寶返國待命,我方也要求奈國駐台館處遷離首都台北市,遷至新北市。

不准說台灣是國家 美媒:全球前兩大航空公司收到中國警告

不只是駐外代表處,美國《外交政策》(Foreign Policy)網站昨日也報導,中國民用航空總局發函給美國兩大航空公司 — 聯合航空(United Airlines)、美國航空(American Airlines),要求遵守中方的反分裂規定,任何以國家之名提到台灣、香港與澳門的標示都必須移除。

有權取得這份信函的消息人士告訴美國雜誌《外交政策》,信中措辭強烈,要求航空業者對全世界的所有公開內容都要遵守「中國法律」,並提出期限,揚言若不照辦,要將此案交給「網路安全主管機關」尋求懲處。



聯合航空(United Airlines)與美國航空(American Airlines)網站上表列台灣機場時,只用了「台灣」而沒有提到中國。中國官員近來加強施壓外國公司和國際組織,要求明確指稱台灣是中國的一部分。



美國航空發言人向外交政策雜誌證實收到信函,正在檢視評估。聯合航空方面則沒有對此評論。



報導指出,中國內部嚴懲「分離主義」內容,即使是無意間在地圖上以不同顏色呈現台灣與中國,都可能面臨嚴重的法律與政治後果,包括罰款、公開譴責、甚至可能坐牢。

中國這次對美國航空業者提出要求,是北京越演越烈的強勢手段,要求外國公司即便是在中國以外地區營運,都要符合中國共產黨的官方立場。



報導指出,藉著威脅對方不准進入中國龐大市場,中國正是在利用經濟影響力來達成外交政策目標。

根據德國統計公司Statista,「美國航空」和「聯合航空」分別為全球前2大航空公司(按乘客數X總里程計算)。而根據國際航空運輸協會2017年的預測,中國預計到2022年將取代美國成為全球最大的航空旅行市場,美國聯合航空運營著中國和美國之間所有航班的20%。

外交部呼籲美國航空業者:勿輕言屈服

外交部發言人李憲章下午表示,外交部對此事件高度關切,指示相關駐美館處向該兩家航空公司進行查證,並重申政府一貫嚴正立場,促請兩家公司妥善處理,切勿在脅迫下矮化台灣,或傷害中華民國主權及尊嚴。



李憲章表示,中華民國是主權獨立國家,台灣的民主、自由、人權及法治發展等成就,普獲國際社會肯定。無論中國外交部門採取任何手段,威脅恐嚇外國企業屈從於其虛妄的主張,不僅無法改變此一客觀的事實,更將引起台灣人民對中國政府的反感。



李憲章說,對於中國外交部門以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫行為,外交部給予嚴厲譴責,也再次呼籲遭脅迫的各國民間企業發揮智慧及道德勇氣,切勿輕言屈服。

