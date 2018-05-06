《敗戰的勇者》：從沒輸過、卻被民謠唱到吃敗仗的日本步兵第八聯隊

文：松田孝宏、内田弘樹

又吃敗仗了嗎？ 八聯隊，那可是無法授勳的喔

步兵第八聯隊（以下稱第八聯隊）於明治七年（187年）成軍，作為大阪鎮台下轄部隊。該聯隊於12月18日授領軍旗，是接續東京的第一、第二步兵聯隊之後，以鎮台兵身份最早授領軍旗的部隊。另外，當時有編制三個大隊的聯隊，就只有上述三個聯隊而已。

第八聯隊初次立下功績是在1877年2月至10月的西南戰爭之時。儘管在首戰的田原阪、植木或是山鹿方面的戰鬥面臨苦戰，但在最後的城山攻略上，第八聯隊做為突擊隊表現亮眼。據說西鄉隆盛在城山自殺之際，滿面笑容地留下「百姓的鎮台兵」（雖然並非單指第八聯隊）的讚嘆之詞（參閱《日本軍事史話》）。

第八聯隊的活躍就連明治天皇也有所耳聞，並賜予第一大隊長大島義昌戰功嘉獎。能夠光耀這份榮譽的，只有第八聯隊而已。有許多人感到疑惑的是，成軍初期的第八聯隊擁有如此殊勳，該聯隊為何會產生宛如報紙頭條般的傳頌之說呢？這似乎是起因於當時的報導。

首先，《東京日日新聞》的福地記者做了如此報導：「最勇猛之名譽如下，近衛兵第一、東京鎮台緊接在後、廣島鎮台則居其後之位。」身為參軍的山縣有朋雖沒指出該報導是何人所寫，仍以此激勵一部分的士兵。山鹿口之戰的指揮官三浦少將也加以仿效。

前面提到明治天皇對第八聯隊的嘉獎，福地記者似乎沒有報導；故而只有最初的苦戰過程被流傳下來，種下了「第八聯隊＝弱者」的根源。

另外，對於由出身商人背景的士兵所構成的聯隊，不論敵我雙方都可能抱有一種侮蔑感。雖然也有大阪商人以利害得失行事的刻板印象，但我們不能忘記所謂「浪花的骨氣」。

據說在田園阪、吉次、荻迫以及邊野田附近第八聯隊也被如此揶揄「又打敗仗了嗎？老百姓、町人兵」或是「又打敗仗了嗎？鎮台兵。」雖說無法明確判斷，但那首民謠的根源看來就在於此。

這首民謠究竟流傳到什麼樣的程度呢？雖然明確的時間點仍然不明，但有證言顯示，到了大正時代不論是大人、小孩，「又打敗仗了嗎？八聯隊」這首民謠在大阪已是膾炙人口。

有一種看法認為這首民謠於大阪當地很自然地為人唱誦，也是因大阪人本身的特質之故。但第八聯隊在陸軍內部的印象也跟著變差，被其他聯隊嘲笑的案例不勝枚舉。

甚至到了戰後，德富蘇峰的《近世日本國民史》中記載「如同當時的民謠『又打敗仗了嗎， 第八聯隊？這樣可是無法授勳的呀』。世人如此評斷第八聯隊在大阪的徵兵特色：若說年輕的近衛兵以勇猛為特徵的話，大阪兵就如同以與其相反的形象為特色。」

這個記載於最具權威性史料中的「事實」，不斷地被往後的作家引用，終於成為難以拂去的民謠而定型下來。然而不知為何，並沒有記述到八聯隊受天皇嘉獎的那件事情。

在此之後的第八聯隊

爾後第八聯隊，首先是在日清戰爭之中於運輸途中在船上發生霍亂，能夠登陸時已進入休戰期。因此，第八聯隊並未參與戰鬥。接著是關於各種書籍中記載，「連戰連敗」的日俄戰爭。

第八聯隊被編入第二軍下轄的第四師團，於明治37年（1904年）4月23日從大阪出發。第二軍最初的任務是攻打南山。旅順港的南山，是控制通往大連、旅順等重要地方的高地，俄軍相當重視該地，日方在開戰前似乎沒有掌握到南山的情報。

攻擊於5月25日夜晚展開，在苦戰之下於隔天26日成功佔領南山。隸屬第七旅團的第八聯隊立於全軍之先奮戰的樣貌，被日本畫家堂本印象描繪於「步兵第八聯隊南山臨陣當先圖。」

第七旅團長西島少將、奧保鞏軍司令官也極度讚賞第八聯隊，所屬第一中隊的松岡吉太郎被授予個人軍功狀。大正七年（1918年）發行的《步兵第八聯隊史》寫著「明治十年西南戰役以來，本聯隊被世人冠上的誤解，於此役全部一掃而空」，傳達出勝利的喜悅。

此後，在遼陽會戰中有四人獲得個人軍功狀、在沙河會戰的夜襲中表現活躍的第六中隊第三小隊也獲頒軍功狀，每次戰鬥第八聯隊都能獲得戰功。最後，在日俄戰爭中第八聯隊共獲頒兩座部隊軍功狀、14座個人軍功狀。既然如此為何會流傳「連戰連敗」的說法呢？實在完全令人難以理解。

攻略巴丹半島

經歷第一次世界大戰、滿洲駐軍以及中支作戰的第八聯隊，在太平洋戰爭爆發後不久就進駐上海。但高層決定將其投入菲律賓作戰中的第二次巴丹（Bataan）攻略戰。

第八聯隊所屬的第四師團被編入本間雅晴中將的第十四軍指揮之下，準備參加以四月上旬為期的作戰。第八聯隊作為左翼部隊，以美菲聯軍據守的巴丹半島為目標。

戰鬥於昭和17年（192年）4月3日展開，第八聯隊因命令傳達錯誤而遭到友軍誤擊，造成三十多名犧牲者。

戰事比預期更快的速度進行，第四師團長將兵力重點移往左翼。交戰前線於是集中在往叢林推進的第八聯隊上，形成一場以中隊長層級軍官接連戰死的苦戰。4月6日早上，前一晚勇敢進行夜襲的高橋正司少尉等追擊隊，俘虜了由738名美菲聯軍組成的汽車部隊。7日，第三大隊作為先鋒繼續追擊，迫使與木村中隊遭遇的一百多名敵軍投降，擄獲了許多火砲與車輛。

美軍的戰史，也認同第八聯隊的勇戰。

當時的聯隊長森田春次大佐僅在作戰日誌寫下一行「4月8日、急追、急追、進入阿蘭甘河（Alangan River）之戰線」，表現方式真是一語中的。森田聯隊長出身於九州，但在戰前擔任第八聯隊第五中隊長時期，曾在一次行軍之中遇到一群喧鬧唱著「又打敗～」那首民謠的小學生。他立刻停止行軍，向帶隊的老師說明第八聯隊的歷史與誤解，接著確認老師向學生說明他的解釋。學生們在充分理解後喊著「謝謝阿兵哥、步兵第八聯隊萬歲」，並目送他們離去。正因為有那次經驗，森田聯隊長想必對這次戰功充滿感慨。4月9日，第四師團接到第十四軍之命，進攻科雷希多島（Corregidor）。

本來預定由永野支隊擔當此任，但由於預估巴丹半島的攻略可在少於預估損失的情況下結束，且也對趁勝追擊的第四師團有所期待，故而改變方針。第四師團欣喜地接下任務，而這份殊榮背後應和第八聯隊的奮戰有關。遺憾的是，第四師團遭到瘧疾蔓延的侵擾。與敵交戰的結果，科雷希多的美軍西南太平洋司令溫萊特（Jonathan M. Wainwright）在5月6日舉白旗投降。

大約在同個時期，第八聯隊第一大隊正在攻打科雷希多島附近的卡瓦約島（Caballo），在擊退微弱的抵抗後，無人傷亡的情況下成功佔領該島。山崎上尉在菲律賓戰役中獲頒個人軍功狀，再度於第八聯隊史上留下了未曾敗仗的榮光。

七月，第八聯隊回到闊別許久的大阪復員。昭和18年（1943年）11月起，第八聯隊擔任現今印尼的蘇門答臘島的防衛任務，但並沒有特別可記的戰鬥事蹟。到了大戰末期的昭和20年（1945年）1月，第八聯隊進入泰國，擔任南邦（Lampang） 地區與清邁地區的防備。

而這裡就是他們迎接終戰的地點。

第八聯隊的結束與現在

日本投降兩天後的昭和20年（1945年）8月17日，閑院宮前往南方總軍傳達停戰命令。南方總軍下面的師團、聯隊授命進行「軍旗奉燒」。8月31日， 南邦的第八聯隊於驟雨之中，在木村師團長檢閱的分列式結束後，焚燒自明治七年（1874年）以來的軍旗。根據最後一任師團長藤森茂中將的說法，由於竿頭的御紋章並未完全燒毀，便由工兵隊予以粉碎後倒入清流而去。

保有不敗之戰績，結束其長遠歷史的第八聯隊，此後成為英屬印度陸軍的戰俘，於昭和21年（1946年）5月為止一直生活在泰國坤西育府（Nakhon Nayok）。6月24日， 該聯隊才得以復員。再來看現在的第八聯隊。很難說日軍第八聯隊已完全擺脫之前提到的那首民謠，但仍可確定有幾波平反此一誤解的行動。筆者（松田）過去雖也相信那首民謠，但如今已改變了想法。

第八步兵聯隊，確實是充滿傳統與榮光的精實強健的聯隊。

相關書摘 ►《敗戰的勇者》：二戰在倫敦力抗德軍的波蘭「斯卡爾斯基馬戲團」

書籍介紹

本文摘錄自《敗戰的勇者：光榮與悲壯的二戰故事》，八旗文化出版

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作者：松田孝宏、内田弘樹

譯者：趙翊達

第二次世界大戰，這場至今涉及範圍最廣的戰爭，不管是地面、海上還是空中，都展開許許多多大規模的戰鬥。在各個戰場上，產生了戰勝者與戰敗者，遵循「勝者光榮、敗者屈辱」的慣例，使得我們不再關心戰敗者的事跡。

應當受到歌頌的，只能是戰勝者嗎？還是我們選擇遺忘了戰敗者。戰敗者的奮戰過程，往往出現戰勝者所沒有的熱血情節。戰敗不可恥，敗者不可屈，戰敗者戰致最後一刻的精神，充滿著令人難以抗拒的魅力。從所羅門的叢林、莫斯科的雪地、諾曼第的灘頭，再到雷伊泰灣的海上，戰敗者明知道不能勝利卻持續戰鬥到最後一刻。戰敗者究竟是如何苦戰、奮鬥的呢？

本書將從戰敗者的角度，呈現出不同於以往的二戰戰場。不管在山之巔，於海之濱，要重新找回戰敗者奮勇作戰的歷史。欲了解真實的二戰史，就不能忽略戰敗者的聲音。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航