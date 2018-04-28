經歷兩次政黨輪替、三任總統，台灣第一個專管海洋的「海委會」成立

歷經8年籌備，行政院新設專責管理海洋事務的「海洋委員會」今（28）日掛牌運作，將負責台灣總體的海洋政策、海域安全、海岸管理及海洋保育等任務，首任主委黃煌煇表示意義非凡，將逐步統一海洋事務，落實「海洋興國」的目標。

（中央社）行政院海洋委員會今天在高雄揭牌，這是行政院在高雄成立的第一個二級部會，高雄市代理市長許立明等地方人士大表歡迎，並期待中央與地方攜手拓展海洋資源及產業。



許立明說，海委會落腳高雄展現政府平衡南北、重視海洋的決心，意義重大，雖然站在總統、行政院長、老市長陳菊面前致詞可說是他這輩子壓力最大的時候，但為代表高雄市民竭誠歡迎海委會，他還是要上台講話。



許立明表示，台灣四面環海，但以往人民海洋活動多所受限，民眾對海洋認知普遍缺乏，也缺乏海洋意識、海權觀念。政府過去的海洋事務管理分散在政府部門，因事權不一造成許多困擾，所以海洋政策缺乏有系統的規劃，成立中央海洋專責機構海洋委員會，統合海洋事務，並且是第一個選址在高雄的政院部會，具相當政策宣示意義。



許立明指出，市府海洋局是首創地方政設立的海洋專責機構，期待中央與地方合作下，在既有漁業發展基礎下拓展海洋事務，輔導發展遊艇、郵輪及離岸風電等相關海洋產業。他並期待以整體、前瞻及開創思維，共同推動海洋污染防治、海洋生態保育等海洋相關事務。



他表示，面對日益嚴重的海洋污染、海洋生態破壞調查，期待海委會能帶領台灣的海洋科學研究於國際間嶄露頭角並維護國家海洋權益。

蔡英文：台灣是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡

與會高市海洋局長林英斌受訪指出，高雄得天獨厚具擁有商港、漁港及軍港，而海洋局更是首創地方政府設立海洋專責機構，也是目前地方政府唯一設立的機構，未來將與海委會合作，共同拓展高雄海洋相關產業。



農業委員會漁業署署長黃鴻燕說，漁業署雖早在高雄掛牌，但同仁仍分屬北、高兩地，他也是兩邊跑，高雄同仁主要是擔起執行面的重任；他期待未來在護漁及處理鄰國經濟海域重疊爭議等問題上，能與海委會有更多的合作。



海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮上午在高雄軟體科學園區鴻海軟體科研大樓舉行，有總統蔡英文、行政院長賴清德、高雄市代理市長許立明、高市議長康裕成、多名立委、專家學者及地方仕紳出席，場面熱烈。

總統蔡英文致詞時表示，過去海洋事務被分散在22個機關，為了強化海洋政策的整體性，政府從2004年開始，準備設置專責機關，而在歷經2次政黨輪替、3位總統，今天終於跨出重要的一步。而新成立的海委會座落在高雄，可以有首都減壓的效果，也將成為中央地方合力推動新南向的夥伴。

蔡英文說，我們是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡面。她表示未來將朝健全海洋法制、發展海洋產業、培育海洋人才三方向努力，也祝福海委會的工作推動順利。

海委會為何重要？怎麼運作？

台灣四面環海，但歷經戒嚴時期與中國緊張的外交關係，政府對海洋採取管制做法，過去海洋事務管理分散在內政部（警政署水上警察局）、財政部（關稅總局）、國防部（海軍司令部及警備總部）、國家安全局、行政院農業委員會等單位，因事權不一，造成許多困擾。

2010年2月3日，行政院修正《行政院組織法》，增設「海洋委員會」。時隔6年，原計畫在2016年成立，不過因朝野立委意見不一，遭到當時的行政院長林全喊卡中止。51位跨黨派立委於該年底連署提案，提高海洋事務機構的位階，由「委員會」拉高為「部」，要設立「海洋及漁業部」，以有效維護國家海洋權利。

今日掛牌成立的海委會，為中央二級機關，下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。改組後，海巡署也從二級降至三級機關。

Photo Credit: 行政院 網站

Photo Credit: 海委會 網站

首任海洋委員會主委為水利工程專家、成功大學前校長黃煌煇；兩位政務副主委由中山大學行政副校長陳陽益、海巡署長李仲威出任，亦即李仲威為副主委兼任海巡署長。

黃煌煇從行政院長賴清德手中接下印信，表示台灣歷經40多年戒嚴，導致民眾對海洋環境不僅陌生、而且充滿恐懼，解嚴後，才逐漸發現海洋的遼闊與壯麗，擁有這麼多海洋資源。

談及下轄三個單位的責任與分工，黃煌煇說，過去海洋生態與資源保育工作，分別散落在漁業署、林務局及環保署等機關，由於片段式管理，事權無法統一，以致海洋保育相關政策及業務一直未能有效落實。海委會未來將逐步統合海洋事務，落實海洋興國的目標。



黃煌煇指出，海巡署在2000年就已成立，這些年來，緝私、緝毒、防範偷渡的成效良好，為了減少工作負荷、提高效率，未來他將責成海巡署透過高科技，進行更有效率的監測，並與周邊國家針對重疊的經濟海域進行協商，以維護我國的海洋權益及漁民的作業安全。

他也表示，台灣海域資源豐富，將透過委員會下的海洋保育署，建立台灣經濟海域的資料庫，盤點分析台灣經濟海域各項資源的分布位置和數量。也期許國家海洋研究院訂出相關法規，整合國內產、學、研的力量，開發適合台灣海洋發展的產業，協助漁民獲得具高經濟價值的海洋產業，並推銷到東南亞國家。

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核稿編輯：楊之瑜