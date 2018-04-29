新屋大火6消防員殉職檢討聲未歇，桃園工廠火災再釀五死二傷

（中央社）桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜發生大火，7名消防員及2名移工受困失聯，經過搜救，至今天清晨全數尋獲，但5名消防員殉職，1人命危，1人無生命危險，2名移工死亡。

桃園市平鎮區敬鵬工業工廠昨天深夜9時餘發生大火，消防隊員到場聽聞有員工受困失聯，立即進入搶救，沒想到卻造成7名消防人員也受困失聯。

警消全力搶救，消防隊員從凌晨0時50分左右，陸續救出3名消防員，第一名救出的呂宗郁，送往804醫院後進行預防性插管，住進加護病房，沒有生命危險。

第2名救出的林伯庭，送壢新醫院急救後宣告不治，住在嘉義的父母正連夜北上處理後續事宜；第3位救出的游博瑜因失去生命跡象，送往楊梅天成醫院，截至清晨5時仍在急救中。

在消防隊員的努力下，到了清晨4時14分再救出第4名、埔心分隊小隊長游曜陽送往國軍804醫院；第5名救出的則是平鎮分隊隊員林尉熙，送往壢新醫院；第6名救出的是山峰分隊隊員余佳昇，送楊梅天成醫院；最後一名救出的消防人員則是平鎮分隊小隊長李翰霖，送往怡仁醫院。4人皆已失去生命跡象。

消防局指出，消防員中，呂宗郁無生命危險，林尉熙裝葉克膜，其餘5人皆宣告不治。對於消防員殉職，其他同仁都紅了眼眶，不少人搜救至天亮，都累癱了。

消防人員表示，7名消防隊員都是在工廠一樓尋獲。至於工廠員工的部分，則有一名年約40歲的男性外籍移工被救出，送往壢新醫院，但仍不治。另外一名失聯的男移工，清晨近6時尋獲，但已成焦屍。

桃園市長鄭文燦在清晨5時左右離開現場，桃園市工廠火警災害應變中心一級開設，鄭文燦將對外說明。

桃園市製造印刷電路板的敬鵬工業公司，位於平鎮山仔頂工業區廠房，昨晚（28）9點26分發生火災，火勢迅速延燒到5層樓建築，桃園市消防局派出28輛消防車、2輛救護車，76名消防員救援。原先傳出多名工人受困，消防員深入火場搶救時，疑在3樓搜救時，發生爆炸，7名消防員瞬間受困，全力搜救後，7名消防員全數救出，但經搶救後仍有五人宣告不治。

根據《ETtoday》報導，由於隊員身上都配有無線電，可以知道隊員位置，但現場一度傳出爆炸，無線電呼叫5分鐘都沒回應，立刻回報有7名消防人員失聯。

消防署則在臉書上更新最新死傷名單：

消防員5死(李翰霖、游博瑜、林伯庭、游曜陽、余佳昇)

消防員6受傷(呂宗郁嗆傷及李崗鴻、林宗翰、黃信銘、張駿耀、柯哲欽，均遭不明液體潑傷送醫)

消防員1加護病房(林尉熙)

外籍移工2死亡(泰國籍)

根據《TVBS》報導，由於工廠內部有囤放2000公升的柴油，火勢一發不可收拾，即使天色漸亮，大火仍是不斷往外竄；工廠內部還有強酸等化學物質，也增加救援困難。

獲救隊員一狀況穩定一裝葉克膜，小隊長殉職

根據《聯合新聞網》報導，第一位被發現送醫的37歲平鎮分隊隊員呂宗郁插管送入加護病房，目前生命徵象穩定，呂宗郁同分隊的同仁和都很擔心，紛紛前往醫院關心他。同仁表示，呂宗郁是屏東人，在分隊服務約一年，平常表現認真，也提及當知道呂宗郁在火場受困時，心情複雜「做消防員工作，本來就有心理準備。」

院方表示，目前呂宗郁有吸入性灼傷，預防性的插管，目前血液循環都還算好，生命跡象穩定，原本一度陷入沉睡，29日凌晨2點30分左右甦醒，隊員們已進入加護病房探視並為他打氣。

而帶著隊友衝入火場的埔心分隊小隊長游曜陽(46歲)則宣告不治，《聯合新聞網》報導，游妻得到他失聯消息在嫂嫂陪同下趕到現場守候助念，當得知得情況不樂觀時，妻子神情木然但語氣堅定說，「一定要看到他出來」。

稍後在工廠1樓找到游曜陽時，已無呼吸心跳，搜救人員迅速送游曜陽上救護車，一路不停地做心肺復甦術，妻子也緊跟著到醫院盼老天爺憐憫，無奈在醫院急救後仍不治。游曜陽警專10期畢業服務20多年，一開始在新北任職，轉調桃園10多年，孩子目前就讀國小，是同事眼中好相處「帶頭做」的好榜樣，這個月生日才過不到一周，沒想到一場大火奪走寶貴生命讓所有隊員不捨。

《自由時報》報導，平鎮分隊隊員的林尉熙受困火場約長達6小時，終於在凌晨4點20分左右將他救出，但脫困時無生命跡象，所幸在救護人員及壢新醫院的努力下，插管後裝設葉克膜，情況逐漸穩定下來，現已轉加護病房觀察，家屬盼能再出現奇蹟。

消防員殉職人數歷年次高，僅次桃園新屋大火

《中央社》報導，據消防署統計，民國96年至106年底止，消防人員在執勤中死亡人數最高者為8人，且同樣都是7名因公殉職、1名因公死亡，分別是103年的桃園市的新屋保齡球館火災，以及104年的高雄氣爆事故。《蘋果日報》報導，民國41年至今，已有超過百餘消防人員因公死亡或殉職。



其中104年1月20日凌晨發生的桃園市新屋保齡球館火災，由於變電箱爆炸起火，桃園市消防局派出84人前往搶救，卻因現場發生閃燃，造成6名消防人員來不及逃生，另有一消防人員受傷，殉職者年紀都在21至29歲，後來家屬和消防員工作權益促進會不斷奔走陳情，並對桃園市消防局和當日火災現場指揮官湯佳興提起告訴，直到2017年，殉職消防員家屬卻收到桃園地方法院檢察署的不起訴處分書。

監察院也在2017年11月提出調查報告，指出保齡球館的違建問題，以及消防員搶救過程當中的各種疏失，包括指揮官要求消防員深入易崩塌鐵皮屋救火，且並未做好人員安全控管等，民團和家屬也認為，這些人為疏失，都導致了消防員的死亡，監察院也要求桃園市政府將違失情節嚴重或已由檢方起訴的湯佳興等7人移送懲戒，雖然後來並未起訴，但家屬至今仍不放棄，繼續奔走陳情，要求桃園市政府應該對外說明疏失與道歉。

這次平鎮大火的情況，目前仍待釐清，《NOWnews》報導，根據火警監視器顯示，起火地點在5樓，7位消防弟兄為救出受困員工進入火場，由於判斷火勢有擴大可能，也涉及強酸強鹼等潛在威脅，當時運用2個指揮與救災頻道要求帶隊小隊長撤出人員，從紀錄上顯示，小隊長有收到呼叫指示並回應「收到」，但由於火場瞬息萬變，在下令撤離後，研判可能在極短時間內又發生數次爆炸，從搶救過程看出，消防同仁被壓制在重型機械下，無法自火場脫身。



消防員工作權益促進會的理事長藍毓傑也在臉書上再次提起新屋大火，認為桃園市甚至整個中央政府，經歷這兩次無情的事故，該給消防員「真正的交代」。

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