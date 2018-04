同志青春電影《親愛的初戀》：陪伴步伐踉蹌的玫瑰少年，化解社會的歧見

文:林家安

探索自我、初戀、出櫃,這些都是製造青春同志電影的必要成分,就像《以你的名字呼喚我》或《愛情的模樣》。然而,這次編導不小心在調配《西蒙和他的出櫃日誌》(Simon vs. the Homo Sapiens Agenda)時,少加了一種成分, 因此《親愛的初戀》(Love, Simon.)成了一部令書迷如我不甚滿意的電影。但如果問我推不推薦?大推。

《親愛的初戀》描述一名18歲高三學生賽門(Simon),在不小心被朋友看見「私密信件」後,引起的一連串風波。持續往返的電子郵件內文,紀錄著他與同性筆友,小藍(Blue)的初識、出櫃(coming out)與相熟。

原著《西蒙和他的出櫃日誌》(以下簡稱《日誌》)筆觸相當細膩,每位角色都值得以各自的獨立電影呈現故事——事實上,原著作者就在今年四月底以俐雅(Leah),賽門第一位出櫃的女性朋友為主角出版續集《Leah on the Offbeat》。然而,在僅有90分鐘的電影片長中,編導勢必得因「聽故事的聽眾」重新剪裁原先豐富、且縱橫交錯的故事線。

是的,這部電影究竟在對誰說話?

四月中特映會後,我拿到一份映後問卷。問卷除盤點一系列如《月光下的藍色男孩》、《生命中的美好缺憾》等相關電影,好讓行銷人員知道喜好的相關程度外,最後一題「你的性向是?」不禁讓我莞爾。我認為,比起讓同志族群有感,這是一部提供普羅大眾「認識清新同志」的文本,因此消弭了如《以你的名字呼喚我》等同志少年理應出現,同時也難以躲避的性慾問題(⋯⋯可憐的桃子)。賽門與小藍的戀情,也因缺乏鋪陳,「理所當然」到令人難以接受。

《日誌》花了大量文字篇幅紀錄往返的電子郵件:從兩人因Tumblr匿名發文而認識、因同志身份產生的連結、吐露心聲後漸漸出現的曖昧、到最後調情(甚至露骨)的文字,讓人在閱讀時雖不致臉紅心跳,卻能與自身青澀的回憶有所共鳴。相較之下,《初戀》中的賽門顯得(抱歉必須這樣評論),人盡可夫,同時汲汲營營地運用個人審美觀,評斷著校園的每個人:「誰是小藍?」結論是:那些太胖的、太陰柔的、太宅的都不是「他的菜」。

時間的存在感/流逝感,是編導少添加的元素。在過於急湊的時間裡,我們急於讓賽門驕傲出櫃、愛上某個人,並得到圓滿的愛戀。

這些專屬於同志族群最尷尬、最刺激、最忐忑不安的元素,同時出現時,所激起的火花理應是很驚人的。但很抱歉,這部電影因時間的壓縮與被閹割的情慾書寫,對同志族群來說反倒是「平靜」得驚人。

即便如此,因為它的製片背景與內容,我仍強烈推薦這部電影:《親愛的初戀》是第一部由好萊塢六巨頭製片公司發行、面向主流電影市場的同志青春愛情片。這也引出了本片的重要主題之一:提醒大眾「『異性戀』不應被視為性向的預設值(Why is straight the default? )」。

當今社會裡有許多的習慣、常規,是基於多數人的互動型態、方式與內容,在代代相傳中形成的「自然觀點」。我們可以發覺,許多自然而然的社會習慣、規範與制度,其實是在「異性戀霸權」(heterosexual hegemony)作用下所呈現的「有序狀態」。其中隱藏許多忽視與壓迫。這樣的壓迫,引發了賽門與小藍兩位青少年的反思:

【全人類戀愛法則】你不覺得,其實每個人都應該要「出櫃」一下嗎?為什麼身為異性戀就不用「出櫃」啊?每個人都應該要用某種形式聲明一下自己的性向,不管你是直男、同性戀或是雙性戀,這都不該是尷尬的事啊。——賽門寫給小藍的信。(Why is straight the default? Everyone should have to declare one way or another, and it shouldn’t be this big awkward thing whether you’re straight, gay, bi, or whatever. I’m just saying.)