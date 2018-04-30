同志青春電影《親愛的初戀》：陪伴步伐踉蹌的玫瑰少年，化解社會的歧見

文：林家安

探索自我、初戀、出櫃，這些都是製造青春同志電影的必要成分，就像《以你的名字呼喚我》或《愛情的模樣》。然而，這次編導不小心在調配《西蒙和他的出櫃日誌》（Simon vs. the Homo Sapiens Agenda）時，少加了一種成分， 因此《親愛的初戀》（Love, Simon.）成了一部令書迷如我不甚滿意的電影。但如果問我推不推薦？大推。

性與愛：被編導快轉的時間

《親愛的初戀》描述一名18歲高三學生賽門（Simon），在不小心被朋友看見「私密信件」後，引起的一連串風波。持續往返的電子郵件內文，紀錄著他與同性筆友，小藍（Blue）的初識、出櫃（coming out）與相熟。

原著《西蒙和他的出櫃日誌》（以下簡稱《日誌》）筆觸相當細膩，每位角色都值得以各自的獨立電影呈現故事——事實上，原著作者就在今年四月底以俐雅（Leah），賽門第一位出櫃的女性朋友為主角出版續集《Leah on the Offbeat》。然而，在僅有90分鐘的電影片長中，編導勢必得因「聽故事的聽眾」重新剪裁原先豐富、且縱橫交錯的故事線。

是的，這部電影究竟在對誰說話？

四月中特映會後，我拿到一份映後問卷。問卷除盤點一系列如《月光下的藍色男孩》、《生命中的美好缺憾》等相關電影，好讓行銷人員知道喜好的相關程度外，最後一題「你的性向是？」不禁讓我莞爾。我認為，比起讓同志族群有感，這是一部提供普羅大眾「認識清新同志」的文本，因此消弭了如《以你的名字呼喚我》等同志少年理應出現，同時也難以躲避的性慾問題（⋯⋯可憐的桃子）。賽門與小藍的戀情，也因缺乏鋪陳，「理所當然」到令人難以接受。

《日誌》花了大量文字篇幅紀錄往返的電子郵件：從兩人因Tumblr匿名發文而認識、因同志身份產生的連結、吐露心聲後漸漸出現的曖昧、到最後調情（甚至露骨）的文字，讓人在閱讀時雖不致臉紅心跳，卻能與自身青澀的回憶有所共鳴。相較之下，《初戀》中的賽門顯得（抱歉必須這樣評論），人盡可夫，同時汲汲營營地運用個人審美觀，評斷著校園的每個人：「誰是小藍？」結論是：那些太胖的、太陰柔的、太宅的都不是「他的菜」。

時間的存在感／流逝感，是編導少添加的元素。在過於急湊的時間裡，我們急於讓賽門驕傲出櫃、愛上某個人，並得到圓滿的愛戀。

戀愛法則：全世界的櫃我都出一遍

這些專屬於同志族群最尷尬、最刺激、最忐忑不安的元素，同時出現時，所激起的火花理應是很驚人的。但很抱歉，這部電影因時間的壓縮與被閹割的情慾書寫，對同志族群來說反倒是「平靜」得驚人。

即便如此，因為它的製片背景與內容，我仍強烈推薦這部電影：《親愛的初戀》是第一部由好萊塢六巨頭製片公司發行、面向主流電影市場的同志青春愛情片。這也引出了本片的重要主題之一：提醒大眾「『異性戀』不應被視為性向的預設值（Why is straight the default? ）」。

當今社會裡有許多的習慣、常規，是基於多數人的互動型態、方式與內容，在代代相傳中形成的「自然觀點」。我們可以發覺，許多自然而然的社會習慣、規範與制度，其實是在「異性戀霸權」（heterosexual hegemony）作用下所呈現的「有序狀態」。其中隱藏許多忽視與壓迫。這樣的壓迫，引發了賽門與小藍兩位青少年的反思：

【全人類戀愛法則】你不覺得，其實每個人都應該要「出櫃」一下嗎？為什麼身為異性戀就不用「出櫃」啊？每個人都應該要用某種形式聲明一下自己的性向，不管你是直男、同性戀或是雙性戀，這都不該是尷尬的事啊。——賽門寫給小藍的信。（Why is straight the default? Everyone should have to declare one way or another, and it shouldn’t be this big awkward thing whether you’re straight, gay, bi, or whatever. I’m just saying.）

對「自己」出櫃：性向認同

「異性戀也需要出櫃」是一種針對刻板印象的反動；然而比起他人，無論喜歡的性別，我們第一個「需要出櫃的對象」其實是自己。

這件事是我人生很大的一部分，

而我也還在嘗試接受它。

在《日誌》中，我們可以透過大量的電子郵件，知道當賽門「知道自己是同志」時的契機與當下反應。他坦承，自己是在與第一任女友「準備親熱」（甚至還沒碰到彼此）時，發現自己的性向。但無論如何，賽門還是前後交了三任女友。

「如果你已經知道你是同性戀了，那為什麼還會有女朋友？」小藍在信件中這樣問他。

你要聽實話嗎？我想我會交女朋友的真正原因，是因為我仍不相信自己是一個百分之百的同性戀。或著，我以為想那不會一直持續下去。

心理學家Cass於1979年提出的「性別認同形成模式（Sexual Identity Formulation）」[1]將個體對自身性向的認同分為六個階段，從認同混淆期到認同統合期。此模式的分類相當細膩且完整，但也有所缺失，畢竟，並非所有人的性向認同都是直線向前，且經歷每個階段的。如同多數人所熟知的「職涯性向」，每個人在認同上皆有發展上的獨特性，會因不同個性、社會脈絡以及對同志身分的期待，發展出「個人化」的認同歷程。

在電影中，從主動搭訕家門對面的男性園藝師，到在學校不斷用眼神「鑑定掃描」、臆測「到底誰是小藍？」的過程，我們可以發現賽門真的對「交（男）友」抱有強烈的動機，也已擁有足夠經驗與理由認定自己的性傾向。然而即便如此，為什麼賽門仍舊「躲在櫃子裡」？或許是因為「環境不夠友善」。

OPEN DOOR？「尊重包容友善」背後的無知

《親愛的初戀》增加了「副校長」這名《日誌》原先沒有的新角色以突顯學校、或說是大環境的不友善氛圍。

副校長相當關心同學，同時有明確的辦學理念，例如重視對學生生活習慣的培養（如：禁止邊走邊滑手機），並以"Open door, open mind."作為校訓 。

起初，副校長（生理性別男）相當喜歡賽門，以不具師生階級的朋友關係對待他。「我覺得我們有共同的特質。」他曾這樣跟賽門說過。

然而在賽門「被出櫃」後，兩人的關係卻有了359度的大旋轉。出櫃後的第一天上學日，副校長雖在胸口別上一只「六色彩虹徽章」，表面上相當支持LGBT族群，卻在賽門經過時特地拉住了他，嚴正地向他聲明：「我說過的共同特質絕對不是指⋯⋯你懂的，不是指性傾向。」更誇張的是，他直接認定賽門正與另一位男同學交往，只因為他們是「校內唯二出櫃的學生」。

原來在異性戀的心中，同性戀是「只要『性傾向相同』就可以的一群人」。

《親愛的初戀》中的重要主題之二，在於「源自無知的傷害」。

這不是一部「每天被恐同症／直男癌同學霸凌到想要自殺」的故事，也不是一齣「出櫃卻意外天崩地裂」的慘劇。然而，賽門身邊普遍「友善包容」的環境，卻在在彰顯我們的「一知半解」，其實掩蓋了「原來，我正在傷害別人」的認知，而這是一件非常可怕的事。

如何改變社會的無知，正是教育應負的責任。

同志教育，不只是「為同志而教」

在台灣，同性戀議題既開放卻又幽微。2017年5月，大法官會議宣告《民法》違憲，台灣或將成為亞洲第一個同婚合法化國家。然而，從2018年4月開始引發大量討論的「公投案」不難發現，台灣社會對於同志族群仍抱持著排斥或歧視的看法。其中一案即為「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子施行『同志教育』？」

同志教育[2]絕非「同志養成教育」，而是「使孩子擁有在社會環境中悅納自我、接受他人性別特質認同與傾向的基本素養，以落實多元性別平權的基礎教育」。當我們還在認識自己特質的時候，我們需要有同志教育，讓如賽門的青春少年吐露對已出櫃同學羨慕（"Look so easy for you."）的同時，找尋合適自己的出櫃策略、建立自我認同。當我們不夠熟悉「出櫃」的內容與意義時，我們需要有同志教育，讓如馬汀的異性戀在發現櫃子裡的賽門時，不去特地持有「別人是同志的證據」來恐嚇與要脅，最後甚至將同志友人丟到被公審、被窺探的處境。

同志教育的對象就是所有的孩子。無論孩子的性別、性別認同、性別氣質和性傾向為何，每一個孩子在教育裡都有自己的位置，也看得到其他人，會知道每個人都可以不一樣，不管哪一個位置都是美好獨特的生命，都值得被好好的對待和實現夢想。（翁麗淑老師，記者會發言稿）

是以，同志教育保障每個學生的權利。同志學生需要同志教育協助他／她們發展情感、認識其他同志朋友、獲得師長以及同儕陪伴，擁有正向支持的求學環境。非同志學生也需要同志教育，讓他們認識及探索自我的各種可能，也能學習尊重不同性別、性傾向的人，並能與異己相處。

結語：擁抱摩天輪似的感情（不是與摩天輪的感情）

小時候你總無憂無慮，然而這幾年我感覺你快要喘不過氣了。——賽門的媽媽

認識自我不該是一種罪惡，我們的孩子不應背負著莫須有的原罪長大。在這個世代，我們應盡力陪伴每位步伐踉蹌卻真摯無敵的玫瑰少年，一起化解所有社會上的歧見。

緣分起於一則匿名發文，因為處境相似產生共鳴。賽門以"Dear Blue,"起頭，回應同樣不知該如何出櫃的男孩。

不只同志族群，無論性向與性別，感情的路上往往是跌跌撞撞。即便過程不盡人意，有時甚至丟臉到想逃避一切，最後賽門在家人與朋友的支持和陪伴中，終於自信地在信件結尾留下署名"Love, Simon."（愛你的，賽門），成功搭上時而低潮、時而幸福的摩天輪。在此同時，也期勉所有人能正視同志教育的必要性，在觀影／閱讀的歷程中漸漸認同賽門的感覺，一同落款屬於青春的註記。

註釋

[1] 性別認同形成模式的六階段分別為：認同混淆期（identity confusion）、認同比較期（identity comparison）、認同容忍期（identity tolerance）、認同接受期（identity acceptance）認同自傲期（identity pride）以及最後的認同統合期（identity synthesis）。

[2] 同志教育根據前國教院院長吳清山教授與林天佑教授較嚴謹的學術定義，為「透過教育活動，教導學生認識同性別之間有群友與密友關係之存在，讓學生了解社會有多元性傾向的現象，以養成正確的性別觀念，提升學生性別平等意識。」

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航