水餃經濟學：從水餃看到消費者行為

文：在宇宙牧羊的擺渡人

隨口問個人，最能代表亞洲華人的食物是什麼？或許答案眾多，但餃子可能是不少人共同的答案。關於餃子的由來，來源眾說紛紜，真實來源早就不可考；但從早在距今約一千五百多年前的魏晉南北朝時代，就有被稱為「餛飩」的水餃存在。

到了現代，水餃除了這些節氣上的運用，在環境遷移下，水餃於日常生活中的飲食意義也開始有了些變化。從吉祥意義的食品，慢慢也成了中式速食料理的先驅。這邊一同來剖析整理台灣目前水餃市場上的環境，以及從水餃市場上，看到經濟學的消費操作。

了解消費者模式

走過了一次大賣場的冷凍食品櫃，發現市售的水餃種類實在眼花撩亂，除了耳熟能詳的大廠牌：龍鳳、桂冠、義美、台糖外，許多小型業者也都推出新奇的包裝，或是特別的口味來吸引群眾；搜集整理了包含內政部與經濟部的公開資料，大致有以下消費者趨勢，或能成為小型業者目標客群的考量指標：

1、小家庭為重：分量小求變化

根據內政部統計，台灣家戶人口數和日本一樣，近年來逐年降低，2011年時平均每戶2.88人，到了2016年，僅剩2.75人，三人以下小家庭，更是比十年前增加30％，占總戶數近七成。小家庭的人數增加，除了是人口結構的改變，更會帶動消費習慣的改變。

2、越快越好：多樣搭配

根據東方線上調查，這也帶動每週煮一至四次的「輕度開伙」家庭比率增加近三成，甚至近六成民眾的開伙型態，選擇「半加工」，購買已經處理好、搭配過的食材或半成品，再加入青菜或蛋等配料就好，甚至直接選用現成覆熱食品回家微波。所以選用加工內容越少，但搭配性更廣的食品，也成為現今家庭料理的新模式

3、單身族：自煮成風潮，速度與適當份量要兼具

面對每週下廚一至兩次，每次只花20分鐘做料理的「低頻自煮」族興起，從財團法人食品工業發展研究所的「台灣家庭晚餐消費形態分析」中指出，二～三人的小家庭用餐人數少，所以在食材採買上也成為一種考量。如何採買剛剛好的份量，又要兼具烹煮時間的效率，都顯現出「冷凍食品」有更多發展的空間。但也顯示出抓住各自客群、培養鐵粉，也是業者行銷策略上的重要攻防線。

經濟未來趨勢

在於冷凍食品市場上，根據經濟部於目前民國101年到民國106年的冷凍調理食品年度生產量總額顯示，五年間生產量從194,087公噸，成長到222,528公噸，成長率達12％。（詳見下圖：台灣冷凍調理食品生產量趨勢圖）可見產品需求量逐年上升，也帶動了近幾年許多小型電商業者加入冷凍食品的戰場中。近來冷凍水餃的品牌市占率其實仍是由知名大廠包辦，可以看出大廠在於行銷策略上不會有太多求新求變，會先求穩再求提升。而由各大廠瓜分的所剩市場中，小眾市場的資源分配與行銷策略都顯得格外重要。

圖片來源：作者提供 台灣冷凍調理食品生產量趨勢圖（經濟部-工業產銷存動態調查）

圖片來源：作者提供 國內對於冷凍水餃品牌的喜好圓餅圖（2011年，波仕特市調）（註：灣仔碼頭已於2015年退出台灣市場）

市場現況

雖然私人業者加入了冷凍空調食品的戰場，但大眾的口味仍然趨向保守。從波仕特台灣水餃的口味喜好調查中（圖1）可觀察到，在口味製作上，可見民眾最愛的水餃口味狀況，以最基本的高麗菜豬肉為主，不只是口味能預先想像，相較新奇的口味，比較不易買到不合乎預期的產品。也表現出目前市場口味競爭，新奇的產品集中在新奇口味，可能不會有太大的效果。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

總結一下，從以上冷凍水餃的競爭現況中，我們可得出幾項結論：

1、順應時勢，只為目標客群做事

目前就水餃這塊的冷凍食品趨勢中，可發現針對會定期料理的小家庭族群會是最容易的切入市場。不過目前市面上水餃上，除了便利商店的微波熟水餃，量販包裝的水餃似乎較沒有特別針對小家庭來做設計的市場策略。不過未來十年內，市場和經濟環境仍會不斷更動，鎖定近期五年～十年內的目標客群做事，並且了解他們的需求，才有辦法在這塊新擴增的市場佔有一席之地。但也別就此滿足，隨時順應市場環境變更策略，才是消費者最青睞的對象。

2、口味要傳統，但特色要出眾

雖說我們對於新奇的東西都會感到好奇，但是在冷凍水餃市場上，可以發現這樣的狀況可能不太適用。冷凍水餃就是講究即時性，快速解決肚子餓的生理需求才是主要的目的。所以如果在沒有閒情逸致下，吃到了一個自己不喜歡的口味，當下心情可想而知，會有非常糟的使用體驗。所以如何在固有口味中，加強自己的特色，並製造與其他競爭者在同樣口味中的優勢，不管是讓餡料新鮮，外皮有嚼勁，都是建立死忠粉絲的好機會。所以有時不如從傳統中尋求自己原有特色的優勢，而不是從眾的研發新口味，也是一種「創新」。

3、做出自己的銷路特色

銷路特色也是一門很大的詢問。目前冷凍食品最大宗仍是集中在大型量販店或超市，才比較容易取得。不過如果能讓消費者更容易接觸到你的產品，就有更大的機會成交。如及第水餃，就因為在便利商店就能購得，在男性市場中就有較高的品牌喜好。俗話說：「好的市場，就是自己最懂得如何賣的地方。」只要能賣出產品，那就會是塊好市場。

4、懂包裝，先贏第一步

大家都說：「人要看內在，外在只是一時的。」不過在商場上，商品本質固然重要，但第一眼的印象卻是成交的關鍵呀！可以看到目前市場上五花八門的水餃品牌中，賣最好的幾款牌子，在於網路上的試吃評比中卻不一定是最好的；在包裝上下了功夫，吸引群眾圍觀，更會成為你推廣產品上的成功第一步。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供 怎麼包裝有千百種，需要視市場TA而定，決定包裝設計。

5、消費者心態，掌控了就成大局

開頭有說到水餃的由來，這邊分享一個筆者喜歡的民間故事版本：

「從前有一個孝子，家很窮，但人很努力，並奉養著年邁的母親。有一次，母親生病愈來愈嚴重，在孝子百般照顧下仍不見起色，有天母親說著自己想吃元寶。 孝子頓時疑惑了；但孝順的他，沒錢買元寶，又不知元寶怎能做成吃的。苦思左想，還是無計可施。但就在母親快病逝時，或許孝子的所作所為感動老天，讓孝子做夢，有人在夢中說將肉與麵皮弄成像元寶的樣子給老母吃，即可治癒老母之病。 孝子醒後，就照夢中的指示做了形似元寶的水餃雛形；結果皆大歡喜，老母親奇蹟似的痊癒，水餃也被開始廣傳，成為一種吉利的象徵的食物。」

雖然有些誇大成分，但每次吃水餃時總會想到這則故事，都覺得水餃是一個很有人情味的食物。如果你的水餃可以從吃，延伸出一個故事，讓消費者吃水餃時，就會想到這個故事，讓消費者走進你設定的情境中，進而聯想到你的品牌；就如經典案例，中秋節要烤肉，你就會馬上想到萬家香烤肉醬。

做到這樣，你還用督促員工，想辦法讓每個月的產品業績都達標嗎？

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航