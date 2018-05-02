科技時代如何靠「複業」賺錢？多角人生的經營與規劃

文：鄭緯筌（曾任風傳媒產品總監、《數位時代》雜誌主編與APP01網站總監等職務，現任台灣電子商務創業聯誼會理事長）

Using Instagram is an awesome way to market yourself as a freelancer and showcase some of your work. Whether you're just starting out, or need a much-needed daily dose of motivation to help you make the leap, there's tons of freelance-oriented accounts serving up practical freelance tips, quotes, and ideas. ──Arielle, And Co

過完農曆新年，大家又回到職場。有些朋友轉換跑道，甚至轉進對岸、東南亞發展，也有人開始思索在這個通貨膨脹的年代，面對連衛生紙都要漲價的局面，要如何才能夠多增加一些收入？

無獨有偶，最近有好多新出版的書籍，像是《斜槓青年》、《零工經濟來了》、《一鍵獲利》乃至於《你可以不只是上班族》等，都不約而同在談同一件事──如何在不景氣的多變年代裡，為自己開拓多元的收入？或者，可以透過多角化經營的方式，提昇自己的知名度和影響力，進而擁有更豐裕的人生。

科技時代如何靠「複業」賺錢？

無論是「斜槓」、「複業」或「零工經濟」，聽起來都是相當時髦的詞彙，其實並非新事物。早在2013年，日本的知名作家本田直之就曾在他和Ochi Masato所合著的《下班，你的人生才開始！：靠複業賺錢！不放棄夢想的乘法工作術》一書中，就已經介紹過透過「複業」賺錢的概念。

有無數人想要透過副業賺取額外收入，只不過多半會遇到點子、時間以及資金這三個巨大的挑戰。試想如果沒有創業的具體構想，或是沒有多餘的時間和資金的奧援，又該如何開啟自己的多角人生呢？

想要多增加收入，自然就得思索從單純消費者的角色，轉變成某些有價值事物的生產者、創造者，甚至是銷售者。此刻，除了要盤點手邊擁有的資源，更要懂得善用自己的技能與數位工具，再嘗試不同領域的「複業」，才能打造個人的超強競爭力。內容行銷（content marketing）就是我們可以善用的管道和工具。

少女甜笑征服日本企業

內容行銷是時下主流的行銷模式之一，產出讓目標群眾認為有用且感興趣的內容，不但能促進商品的銷售，更可讓廣大消費者建立專業感與信任感。除此之外，內容行銷還具有成本低廉、成果可衡量以及適合經營品牌形象等優點。

廣受年輕人喜愛的Instagram就是絕佳的內容行銷工具，也能幫經營者帶來許多的粉絲和業外收入。接下來，且讓我舉個實際的案例，跟大家分享。

根據日經行銷雜誌與數據分析公司Notari所聯合發佈的2017年日本Instagram意見領袖排行榜，排名第四名的是Ai.t。這個帳號係由一位27歲的家庭主婦所經營，她用Instagram為四歲的孩子Nagisa寫日記，而一張張可愛的照片不僅抓住了日本Instagram用戶的心，也贏得了21.6萬的粉絲。

像是有段Nagisa在吃東西時睡著了的短片，竟被觀賞100萬次，不但征服了來自世界各地的諸多粉絲，她的Instagram帳號也被日本眾多企業所關注。各種邀約如雪片般飛來，有家名為Senshukai的郵購公司希望Ai.t宣傳童裝，大塚製藥希望Ai.t推廣旗下的Pocari Sweat運動飲料。而經營Marlmarl連鎖嬰兒用品商店的Yom，則要求Ai.t在Instagram上介紹自家的產品。

可想而知，這位家庭主婦開啟了家管生活之外的另一段職涯，也幫家裡增加一筆優渥的收入。這並非特例，之前我也曾在某個日本綜藝節目中，看到一位育有五個小孩的日本單親媽媽，利用每天準備三餐的忙碌過程中，順便將漂亮的擺盤、餐點照片上傳到Instagram，同樣也吸引許多企業的關注，並邀請進行商業合作。

執行內容行銷，除了可以透過諸如Instagram、YouTube等平台進行圖片、影像的傳播，也可善用文字、資訊圖表、手繪或音訊等內容元素，並透過官方網站、部落格或影音平台呈現，再以社群媒體或關鍵字搜尋等方式對外擴散、傳播。

做自己的品牌規劃師

回過頭看台灣，其實也有不少人靠經營網站、粉絲專頁或YouTube頻道闖出一片天，不但可以透過Google AdSense賺取廣告費，也有機會接到體驗、試用的合作案。甚至還有直播主靠著粉絲的贊助和打賞而日進斗金，近來也時有所聞。

不過，在這邊也要提醒大家，如果不是專職寫作或經營部落格，也要注意正職工作的分際，好比不在上班時間做自己的私事，或者不用公務員的身分從事商業活動，以避免違反「公務員服務法」，或是重蹈日前爆發的某台大醫師因經營商業部落格而遭公懲會記過的事件。

毫無疑問，能有多元收入的斬獲，自然是很令人興奮的事情。這不但是邁向財務自由的一個重要里程碑，也有助於掌握自己生活的節奏和步調。想要開啟自己的多角人生，不妨從現在就開始著手規劃。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航