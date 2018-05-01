「David Bowie Is」紐約特展：大衛鮑伊，搖滾界最圈外的圈內人

進入漆黑展場，迎接參觀者的橘黃鎢絲燈泡排列出復古的「BOWIE」。「David Bowie Is」特展自3月2號到7月15號於紐約布魯克林美術館展出。2013年，大衛．鮑伊親自授予倫敦維多利亞與艾伯特博物館規劃展出大量收藏後，「David Bowie Is」巡迴了五大洲並吸引了一千八百萬人潮參觀。

圖片來源：The David Bowie Archives/ Victoria And Albert Museum

四百多件展品，從亞歷山大．麥昆、海迪．斯里曼（Hedi Slimane）、三宅一生到西太后Vivienne Westwood設計的舞台裝、大衛親筆的樂譜手稿、唱片封面Scary Monsters的初版印刷等。為了讓展覽帶有美國色彩，美術館特別加入錄製單曲Young Americans的費城區塊。不很寬廣的展區則加入燈光環繞的紐約地區風貌，並展出1975年參加葛萊美的西裝。布魯克林是David Bowie Is的最後一站，象徵紐約是他待過最久的城市。也是2016年，69歲的鮑伊長眠之處。

圖片來源：The David Bowie Archives/ Victoria And Albert Museum

展出順序也從初期倫敦的搖擺樂曲到熱門單曲Space Oddity、虛擬人物Ziggy Stardust雌雄同體的華麗搖滾、以及最後卸下變色龍外貌的大衛．鮑伊。展出中提供的聲海（Sennheiser）耳機隨參觀者的腳步，自動更換不同曲目。優點在於無論參觀者是否了解大衛．鮑伊的音樂（像我一樣），也可以很快速從視覺與聽覺融入情境，感受到巨星的超才華魅力。缺點是帶著好友一起來的，則會缺少互相交換意見的樂趣。簡單來說，耳機的封閉式空間讓參觀者在1－2小時裡對大衛．鮑伊以音樂家、創作家、演員、人權運動者身分有全新不同的認識。

圖片來源：The David Bowie Archives/ Victoria And Albert Museum

整場展示亮點在於六十多套的華麗前衛的舞台服裝，巧妙運用光影投射與鏡面吸引目光。1972年，服裝設計師山本耀司（Kansai Yamamoto）協助他打造Ziggy Stardust怪異又充滿未來感的幕前形象。為了讓鮑伊在舞台視覺比實際更巨大，他將歌舞伎與和服概念帶到鮑伊的服裝設計。日後他說，「這次東方與西方文化的會面是罕見的。我想有神秘的化學反應激發出這次不同文化的融合。我不認為相同的事情會再發生一次了。這是珍貴的相遇。」

圖片來源：The David Bowie Archives/ Victoria And Albert Museum

1979年與英國導演David Mallet共同製作「Boys Keep Swinging」大玩忽男忽女的性別議題。展區左邊的螢幕播著1973年的電視紀錄片，取笑走在性別邊緣的鮑伊是個「怪異、自我摧毀的怪胎」。大衛．鮑伊的確是搖滾界最圈外的圈內人了。沒有任何人能定位他的形象，並且不斷的持續帶給觀眾驚喜。我在這支音樂錄影帶裡看到沒有造作、渾然天成的表演者。就像他一雙招牌的灰色與藍色眼睛，古怪又如此魅力。

本文經鄭宇先授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航