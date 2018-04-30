預防乳癌的十個生活習慣，與自我檢查的四個要領

乳癌是女性癌症頭號殺手，想有效防治乳癌，可從日常生活做起。以下十種預防乳癌的生活方式，只要你願意，很容易就能實踐。

一、喝綠茶或咖啡

綠茶有助於防癌早已獲得證實。因為綠茶含有兒茶素及維生素A、C等抗氧化劑，因此有防癌功效。這些防癌成分綠茶含量最多，其次是烏龍茶，紅茶最少。咖啡也可以降低某些癌症發生率。美國、加拿大、日本各有最新研究發現，咖啡有助於降低罹患乳癌、肝癌、腎細胞癌、女性得大腸癌的機率。

二、新鮮蔬果579

七成的台灣人蔬果攝取量不足。推廣「蔬果579」的台灣癌症基金會指出，目前已證實足量的蔬果纖維，可預防大腸直腸癌，並減少乳癌、食道癌等數種癌症的發生率。蔬果的纖維素能減少腸內致癌因子、改變腸中菌種生態，避免癌細胞形成。

三、減肥

美國癌症學會提出，只要過重或肥胖，女性將會增加20％、男性將增加14％癌症死亡率。衛生署建議大家將身體質量指數（BMI）維持在18.5～23.9之間，而且只要減掉多餘的體重，身體就會降低製造女性荷爾蒙，也就會降低乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌的風險。

四、睡到自然醒

別以為年輕泡夜店、通宵上網沒差，其實長期作息顛倒會增加女性乳癌及男性攝護腺癌的風險，因為夜間燈光會使抑制惡性腫瘤的褪黑激素減少。

五、每天運動流汗30分鐘

最好的防癌密招就是一週運動5天，每天至少30分鐘。各種型態的活動都能降低男性荷爾蒙和女性荷爾蒙，這樣就可以降低相關的癌症如乳癌、子宮內膜癌和卵巢癌。

六、跳開脂肪誘惑

美國國家科學院報告指出，所有飲食構成要素中，脂肪與癌症關係最強烈，特別是乳癌、大腸癌與攝護腺癌。少吃脂肪有些技巧，比方選低脂或脫脂鮮奶；以豆類或豆製品取代部份的肉；把肉皮、肥肉、外層的油炸裹粉去掉；刮除蛋糕的奶油或鮮奶油不吃；吃麵用少許麻油代替肉燥；烹調時蒸煮烤滷取代煎炸方式，都可以減少許多脂肪量。

七、戒菸、戒酒、戒檳榔

抽菸者請立刻戒菸，不抽菸的人要避免二手菸。抽菸是肺癌主要危險因子，並與食道癌、胃癌、頭頸癌、攝護腺癌、大腸直腸癌、肝癌、子宮頸癌與乳癌相關。

八、餵母乳

建議母親至少餵6個月母乳。研究指出，喝母乳的寶寶將來罹患血癌風險比較低，媽媽則可得到降低乳癌風險的好處。

九、保持輕鬆的情緒、減少壓力

美國聖路易華盛頓大學教授林天送指出，心情鬱卒容易誘發癌症，許多罹癌的人回顧發病前兩、三年，常是身心處於壓力的狀態。醫學研究發現，精神壓力會削減免疫機能，抑鬱症狀使身體修補DNA的能力下降，罹患癌症機率明顯提高。

十、去做癌症篩檢

衛生福利部國民健康署已經提供免費的大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢，老話一句，早期發現、早期治療。

乳房自我檢查四要領：「看、觸、臥、擰」

看：可利用洗澡時面對鏡子，兩手下垂，仔細看看兩乳曲線是否對稱？乳房皮膚是否有脫皮、濕疹、凹陷、紅腫、潰瘍。雙手插腰、挺胸再檢查一次。

觸：在洗澡時，一手放於腦後，以食、中、無名指三指的指腹，由乳頭開始，由內向外檢查3～4圈，感覺是否有不正常的腫塊、增厚或凹凸不平。檢查的範圍還包括左右兩側鎖骨下、胸骨中線、肋骨下緣及腋下。

臥：手指可塗抹少量的乳液或嬰兒油，方便檢查。平躺下，頭下不放枕頭，檢查左側乳房時，左肩下墊一個小枕頭，左手置於腦後。和站著時相同的檢查方式，右手3根手指併攏，以指腹按壓，檢查整個乳房範圍是否有硬塊。換左手檢查右側乳房。再將手臂上舉，輕輕用手指摸腋下是否有淋巴結腫大。

擰：最後再以大拇指與食指壓擠乳頭，注意有無異常分泌物。

活動資訊

若你正面臨癌症威脅，若你是癌友照護者，若你已結束癌症療程準備展開新生，《康健》癌症論壇邀集台灣治癌權威專家分享最新趨勢，幫助大家用更正面的心態、方法，找到身心平衡的癌後生活方式！

活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018.05.27

活動地點：台北文創大樓6樓演講廳

活動網頁請點此

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航