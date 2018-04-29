「政府組織改造」拼本週拍板通過，國家公園續留內政部

從2012年開始啟動，但延宕多時的政府組織改造，行政院最近終於完成整合，目前相關部會正在草擬條文，盼爭取下週四提報院會通過，改組中點包括環保署升格為環資部、部分的水利署、農委會林物局、礦務局、地質調查所等都將納入環資部，國家公園則敲定續留內政部，未來「環資部」將成為「天下第一大部」。

《自由時報》報導，「行政院組織法」2010年修正通過，將原本37個機關減為29個，並自2012年開始啟動組織改造，不過，組改過程並不順利，被整併或業務被縮減的部會，為了搶人搶資源，也不斷向立委遊說，對組改進行「反動員」，歷經8年的行政院組織改造，仍有6個部會的組織法尚未完成立法。

《上報》報導，《行政院功能業務與組織調整暫行條例》原規範今年1月底前必須完整組改，但後來因時間確定趕不及，立法院去年底也已三讀通過行政院所提修正案，將過渡期延至2020年1月底，行政院也把44項組改草案列為本會期優先法案。

（中央社）知情人士今天表示，行政院組織改造案中，規劃經濟部礦務局與地質調查所將移撥至即將成立的環資部；水利署則將一分為二，工業用水調度業務續留經濟部，水資源保育部分歸環資部。

知情人士表示，行政院人事行政總處規劃將組改案提報本週四（5月3日）的行政院會通過。對此，行政院發言人徐國勇回應，院會議程尚未定案，將待明日政務會議討論。

行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。

現在除了大陸委員會組織法已送到立法院，還有五個部會因涉及權責劃分問題，組織法草案尚未送出。

知情人士指出，行政院規劃，內政部轄下的營建署未來將改制，拆分為國家公園署跟國土管理署，也就是國家公園將繼續由內政部管理。營建署下原本規劃要移撥到環資部的下水道工程業務，則將續留內政部，不做調整。

知情人士表示，經濟部轄下的水利署將一分為二，工業用水調度與河川疏濬治理業務，續留經濟部改制的經濟與能源部，水資源保育部分則歸環資部；礦務局與中央地質調查所也將移撥到環資部；此外，中小企業處將升格，改制為中小企業創新發展署等。

另外，農委會的林務局和林業試驗所業務也將轉移到環資部，並改制成立森林及自然保育署和森林及自然保育研究所。

爭議多時的國家公園確定續留內政部

《中國時報》報導，改組中，國家公園一直有「為何會放在力主開發的營建署轄下」的爭議，事實上國家公園最早規劃要移轉到環境資源部，環團也認為應由環資部來管理國家公園，然而內政部多次力爭國家公園留在內政部，不應分割出去，還因此曾引發內政部和環保署角力的緊張，最後經由賴清德親自協調，與內政部長葉俊榮及相關首長溝通，最後敲定國家公園續留內政部。

《自由時報》報導，內政部長葉俊榮受訪時表示，內政部不只是消極的把國家公園「留」在內政部，現在更推行國家公園2.0計劃，現階段台灣的國家公園已是很重要的國家基礎，內政部為了要把「營建署國家公園組」未來變成「國家公園署」，已經預留許多組織量能於國家公園，未來一定會讓國家公園更被重視。

葉俊榮也進一步說明，未來營建署將一分為二，國土管理署綜管國土規劃、建築管理、都計、住宅及道路工程等，國家公園署則是國家公園再加上海岸、溼地的管理，且在保育研究上還要再強化，至於環境教育部分，主要目標是要拉近拉近國家公園和民眾之間的距離，彼此有更密切的交流，也要讓台灣國家公園在國際中有更重要的一席之地。

林務局分為「保育」和「林產資源」

《上報》報導，而資源龐大的林務局也曾有爭議，農委會過去一直爭取林務局、林試所留在升格後的農業部，對此環保署長李應元則主張，「林產他們（農業部）做，保育我們做。」用這種方式來解決爭議；協調後行政院的規劃是，只把林產業、林下經濟（如種植山葵、香菇等）等與開發有關的業務，以及城鄉綠美化、樹木保護等業務保留在農業部內。其他業務及林務局管理的18處森林遊樂區，退輔會榮民森林保育事業管理處管理的明池、棲蘭森林遊樂區等，則全部劃分給環資部下的森林及保育署。

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核稿編輯：楊之瑜