法國打擊浪費大作戰：剩食之後換剩衣，2020前立法禁止服裝品牌丟棄存貨

（中央社）法國近年致力打擊食物浪費的行為，已看到初步成效，接下來，政府把目光放在較少人關注的衣物浪費問題，有意禁止服裝品牌任意丟棄未售出的新衣。

法國於2016年規定大型商場必須把未能售出的食物捐贈給慈善團體，不可丟棄或銷毀，當時是全球第一個頒布反浪費食物法案的國家。農業部表示，法案頒布兩年來，獲得很正面的成效，慈善團體收到的食物捐贈增加了22%，義大利、秘魯、芬蘭也相繼跟進。

法國政府去年4月再度宣示打擊浪費食物行為，國會正討論強制餐飲業者提供免費讓客人打包吃不完食物的措施，目標是在2025年把浪費食物量比現在減少一半。

在搶救剩食方面稍有效果後，政府打算開始搶救「剩衣」，也就是沒賣出去的新衣。

總理菲力普（Edouard Philippe）這週提出循環經濟的改革綱要，其中提到，政府有意在2019年之前提出禁止丟棄未售出新衣的規定，可能強制服裝品牌與慈善團體建立聯繫，以便捐贈衣物。

法國有些團體專門收集舊衣物，把狀態好的洗淨再出售或贈與，有損傷的就做成抹布或其他纖維，最知名的團體之一就是Emmaus。

Emmaus副執行長法亞（Valerie Fayard）接受環境觀察平台Novethic訪問時說，政府的意向是個好消息，從現在到明年，政府有時間調查現況，包括有多少衣物被丟棄、服裝品牌處理未售出衣物的程序等。

近年流行的「快時尚」經常為人詬病，這類服裝以低價吸引消費者，不時傳出生產端剝削勞工、製造環境污染等消息，大量製造、快速更新的特性，也容易導致大量廢棄物。

費加洛報（Le Figaro）報導，去年10月，丹麥電視節目Operation X調查發現，服裝品牌H&M把未售出的衣物燒毀，數量可能達一年十餘公噸，H&M承認確有其事，但聲稱只有不完全符合安全規範、不能販售也不能回收的產品才送去焚燒。另外，服飾零售品牌Celio近期也被發現丟棄衣物，在法國社群網路引起公憤。

報導引用非營利組織Eco TLC資料表示，紡織業是僅次於石油業的最大污染產業，無論製造過程或運輸都對環境造成很大負擔，法國人每年購買60萬公噸衣物、織品和鞋子，卻只有1/3回收再利用，還有很大改善空間。

「快時尚」製造的環境垃圾數量驚人

《風傳媒》報導，快時尚（Fast Fashion）的風潮席捲全球，台灣也從2011年底開始，開起一家又一家，標榜快時尚的服飾店，品牌自世界各國，包括ZARA、Uniqlo、H&M、GAP，這些品牌的運作方式有些共通點，包括所需出貨時間短、店鋪存貨少、商品滯留時間短、產品生命週期被大大提前、以及藉由大數據有效掌握消費者喜好、同時又平價等優勢，造就了其受歡迎地位。

國際環保組織綠色和平在去年5月發佈的《狂歡之後：國際時尚消費調查報告》中指出，中國大陸、香港和台灣以及義大利、德國這些國家及地區，有超過半數的受訪者有過度購買服裝的行為，過度消費正逐漸成為一種普遍現象。

《遠見》報導，服裝產業是世界第二大汙染產業，僅次於石油業，它涉及生產、原料，紡織、製造、設計、運輸、零售等環節，追求高速替換的快時尚，更讓這個輪迴持續加速，環境也因此承受更大的傷害；根據統計每年有1280萬噸的服裝垃圾，被運往美國的垃圾掩埋場，估計到了2030年時，服裝業的碳排放量會比今天多出60％、也就是28億噸碳排放量。

然而快時尚的風潮席捲全球幾年後，近來也開始出現滯銷問題，《風傳媒》報導，知名品牌H&M被丹麥的電視台揭發每年焚燒高達12公噸未賣出的服飾，由丹麥的電視台OperationX所做進行的調查報導中指出，從2013年開始，H&M已經丟棄高達60公噸的衣服，那些遭丟棄的衣服是完好無缺，丟棄的理由全因為「過度生產」。

《遠見》報導，H&M今年四月公佈的產品季度報告中，未售出的衣服總價值就超過43億美元，在銷售不如預期、生產速度遠大於購買比率的狀況下，過季的衣服、退流行的款式愈積愈多，迫使H&M不得不以促銷價格清出庫存，消火20年來首次營運衰退的狀況。

這些因為時尚品牌在全球快速擴店的需求，而被生產出來，卻沒有賣出的「剩衣」，未來要如何從「垃圾」變成「資源」，法國已經開始採取行動。

《Devdiscourse》報導，除了透過法令限制不准時尚品牌丟棄衣服外，法國總理也在同一份循環經濟的報告中提到，在2020年之前，將會規劃相關法令來規定包括電器、電子設備和家具等，必須提供消費者有關「使用壽命」的相關資訊，以其及修復的可能性，這將會是一個「反浪費的戰鬥計劃」，鼓勵公司製造更強大耐用和可修復的產品。

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核稿編輯：楊之瑜