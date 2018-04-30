關鍵醫學院（三）：讓一集《神奇寶貝》被永久禁播的「3D龍事件」

文：陳如頤（健康傳媒）、朱家儀（關鍵評論網）

1997年12月16日，應該是享用晚餐的時間，一通急促的電話鈴聲卻劃破夜晚的寧靜。急救電話的接線人員招呼語都還未說完，便被話筒另一端著急的聲音打斷。

「孩子突然不行了！」

「您好，請告訴我更詳細的情形，您需要什麼幫助？」

「孩子倒在地上起不來，一直抽搐，怎麼辦……」話筒裡的聲音聽起來已經是哭腔。

「了解，請告訴我您那邊的地址……」接線人員記下對方的資訊，準備請救護車前往現場。誰知剛掛下的話筒像是要嚇人般，又響了起來。

「……是，您好……又是小朋友嘔吐、倒地不起、叫都沒有反應？」接線人員與身旁的同事對看一眼，這樣的巧合令兩人都說不出話來。他們不知道的是，漫長的夜才剛開始。

3D龍所引發的集體癲癇症事件

時間往回推，在稍早的晚間6時30分，許多孩童聚集到電視機前，準備收看當紅的卡通《神奇寶貝》。連在吃飯的大人們，許多也跟著孩子端著飯碗，坐到電視機前，準備收看最新一話的〈電腦戰士3D龍〉：

……火箭隊被擊落後掉進了程式漏洞裡。被卡在洞裡出不來的火箭隊，眼看就要被消滅了，在千鈞一髮之際，小智等人趕到而把火箭隊救上3D龍初號機。但因為過重而3D龍跑不快，掃毒程式在後面朝著小智等人發射強力飛彈！皮卡丘趕緊用電擊對著飛彈迎擊，讓飛彈爆炸，並發出強烈的閃光……

警告：觀看以下影片可能使人感覺不適

為了配合本集的主題「電腦世界」，畫面中皮卡丘使用電擊造成飛彈爆炸的片段，以強烈且頻繁的紅色、藍色閃光畫面交替出現。其中的替換頻率高達每秒12幀，長約五秒。然而就是這五秒的影像，造成日本當地685名兒童送院治療，其中更有兩人住院的時間超過三星期。

在這段畫面播出後，觀眾投訴在觀看卡通時出現眼花、頭疼及噁心等症狀，嚴重者甚至暫時失明、抽搐和昏迷。當時《神奇寶貝》曾被勒令停播，在復播後，〈電腦戰士3D龍〉該集的內容仍被列為永久禁播，甚至連海外版權也無此集內容的授權。而當時在東京電視台播出的動畫《神奇寶貝》第38集〈電腦戰士3D龍〉，也成為全球一次性引發癲癇症狀最多人數的電視節目。然而癲癇症到底是怎麼發生的呢？

癲癇症發病的關鍵

臺北榮民總醫院兒童醫學部小兒神經科張開屏醫師，是國內兒童神經內科權威，對於癲癇症的治療有豐富的臨床經驗。針對癲癇症發病的原因，張開屏醫師進行以下說明，「人體大腦的運作，必須經由正常腦細胞釋放出電波，以維繫細胞之間訊息的傳遞。但在某些情況下，同一時間大量功能缺損的腦細胞突然間釋放出強烈電波，這便是導致癲癇症發病的關鍵。」

由於癲癇症的病灶是出現在腦部，因此任何會造成腦細胞異常放電的情況，都是癲癇症的致病因子。當然，腦細胞受傷會是最直接的影響，像是得了腦炎或腦膜炎後，身體雖然慢慢康復，但受損的腦細胞便有可能成為癲癇的潛伏因子。此外，像是腦出血、腦挫傷、腦創傷、腦瘤、腦血管畸型等腦部問題，都可能侵犯到腦組織而造成腦細胞的受損。張開屏醫師補充，除了後天的因素，部分先天的問題，如胎兒時期因先天性的感染導致腦細胞就發育不全，甚或是與基因的遺傳有關。

綜合上述癲癇症致病的原因，究竟在何種情況之下會促使病症發作呢？癲癇症的發作確實存在一些誘發因素，其中以光線的刺激最為典型，像《神奇寶貝》3D龍所引發的集體癲癇症事件，就是因為頻繁快速閃動的光線刺激，直接觸動癲癇反射性發作。此外，在某些特定的情況下，如熬夜缺乏睡眠、感冒發燒、太過疲累、3C玩太久、喝酒等不利大腦正常運作的狀態，也是促發癲癇發作的危險因子。張開屏醫師針對《神奇寶貝》3D龍事件的案例提到，就此事件癲癇發作的人中，並非所有人本身就是癲癇症患者，根據後續追蹤發現有部分只發生過那一次。

日本學者曾就此事件進一步做動物實驗，研究發現在特定頻率的光線刺激之下，即便是正常腦細胞也可能受到突如其來的光線刺激，導致許多腦細胞釋放出的同步性電波瞬間增強。由於癲癇發作正是多個腦細胞同步性不正常放電引發，所以正常人也有可能因某些特定的刺激而出現偶發性的癲癇發作。

癲癇症其實是一種慢性病，約有60％的癲癇症患者第一次發病出現在孩童時期，一旦發病之後就必須接受長期追蹤治療，治療方向以內科藥物控制佔九成以上。而對於滑世代3C使用過於頻繁，也建議使用3C產品的時間不宜超過30分鐘，應有所節制，調整生活型態，以遠離癲癇症發病的關鍵危險因子。

參考資料：

「關鍵醫學院」系列

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航