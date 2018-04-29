獲檢方認證為頂新案揭露推手，林淑芬：繳黨內罰款繳到很難過

頂新劣油案二審逆轉，台灣高等法院台中分院27日宣判前董座魏應充、兩任總經理常梅峰、陳茂嘉有罪，重判三人8年到15年不等刑期，當年參與辦案的彰化檢方人員透露，揭開頂新長期進口劣油黑幕的推手，其實是民進黨立委林淑芬；林淑芬自己則表示，他因為多次不服從黨意被罰款超過五十萬到現在都沒繳完，若沒繳完下屆恐怕無法再繼續選立委，但他會繼續努力挺住。

《聯合新聞網》報導，林淑芬表示，當年大統混油案發生後不久，他發現每年國內進口食用油的比例一直下降，飼料用油卻不斷增加，最讓人啟疑的是很多豬油是從香港進口，而香港不養豬，他在立法院質詢時要求衛福部提供國產食用油品的廠商與進口資料，衛福部官員無法順利回答，還試圖用「這是業者的商業機密」來搪塞，最後衛福部只提供隱約可辨識國內廠商的進口數據。



林淑芬說，幸好有專家協助逐家勾稽，追出頂新和另一家大廠長期從越南的大幸福公司進口食用油，也有貿易商向大幸福進口油脂給南部多家飼料油公司，這些公司又轉賣給頂新。

「這是重大的發現，不但讓當時台南檢方一件『冰』了兩年的食用油舊案復活，我再度要求衛福部給答案。」。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，頂新案當年是衛福部透過外交部協助，由駐越代表向越南官方查詢，取得越南工商部的證明文件後回覆外交部，衛福部取得後以機密的最急件傳真給彰化、屏東兩衛生局；彰化衛生局立刻透過平台通報彰檢展開行動，才揭開頂新長期以「食用油」名義，從越南大幸福公司進口飼料用油的黑幕。

社會對頂新案的印象，彰化檢方和彰化縣衛生局是「破案首功」，兩單位都受到行政院的表揚，一位不願具名的參與辦案人員表示，頂新案不能忘了立委林淑芬的努力與貢獻。

這名人士也回憶，2014年10月9日（次日起國慶連假天）傍晚，彰化縣衛生局收到衛生福利部的一張機密文件的緊急傳真，指出我國駐越南外館取得越南工商部的官方文件，證明越南大幸福公司是飼料油工廠，沒有生產與進出口食用油的許可，要求彰化衛生局到頂新公司稽查。

按照一般行政機關的「慣例」，通常公務員會在連假結束，恢復上班時再處理。衛生局長葉彥伯與食品衛生科長林毓芬討論，雖然當時已下班，決定立刻通報彰檢襄閱主任檢察官林漢強；當時已回到檢察官宿舍的林漢強立刻趕到永靖警分駐所，請林毓芬將衛福部的最急件公文傳真內容轉傳過去，收到後向當時的檢察長鄭文貴報告，彰檢決定避免消息走漏，當晚就行動。

林漢強召集檢察官，當晚和衛生局人員趕到頂新總公司進行稽查，讓頂新措手不及；稽查時查出有問題的事證，深夜彰檢立即分案，次日一早向法官聲請搜索票，到頂新搜索，接下來一連串的偵查行動也讓頂新備受打擊，最後還促成《食安法》的大修法。

原本一審判決魏應充等6名被告都無罪，讓彰檢和衛生局很洩氣、不服，如今二審翻案重判逆轉，讓當年參與頂新案的人都很高興。

林淑芬：謝謝彰檢肯定，繳黨團罰款繳到很難過

林淑芬自己聽到後則在臉書上謝謝彰化檢查官對他的肯定，強調自己只是揭開序幕，頂新最終被法辦的真正力量，是人民站出來要求食安，林淑芬也說，這兩年來他認真問政，被壓制時也沒忘記初衷，而是更堅定、堅持，但堅持要付出代價，她在黨團內罰款已經累積超過50萬。

《ETtoday》報導，林淑芬過去因反對《勞基法》倉促修法，力抗民進黨團，除了拒簽「不復議同意書」，還在委員會上大戰召委林靜儀，砲火全開，「我們怕熱不要進廚房，委員怕累就不要來開會」，更嗆聲，「我剛提出的問題全部都要有回答，沒有回答，怎麼用空白支票簽署給你們呢？這太荒謬了，這對台灣來說，30年的勞基法翻轉啊，勞工的命運也整個翻轉啊」。

雖然林淑芬是在衛環社福委員會質詢衛福部揭開頂新案調查的序幕，不過也因為常常「不配合」黨團針對爭議法案的決議，第5會期被黨團決議喪失選擇委員會的權利，被改轉往內政委員會。

根據《中央社》報導，黨團總召柯建銘說，依照民進黨立法院黨團組織規程與強制動員辦法，黨團成員重大法案未出席院會、委員會與黨團會議達兩次，就喪失選擇委員會的權利，林淑芬在勞基法、醫療法、公投法共3次有狀況，因此做此處分。

林淑芬受訪時表示，一路走來在食品安全、勞工權益、環境保護上，對得起選民與人民，因為堅持而被處分，可以坦然接受，「對得起我的選民，也對得起人民」。

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核稿編輯：楊之瑜