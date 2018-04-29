家長們，你為子女學業操心時別忘了這一科

文︰何冠雄（關懷愛滋倡議及社群研究經理）

考試季節將近，相信家長們正為子女的學業費煞思量，敦促他們温習課本，尋找家庭教師，甚至動用大量資金報讀星級補習名師的補習班。家長們為子女傾盡全力，務求使子女得到最好的發展，實屬正常不過。可惜的是，有一個重要的科目永遠得不到同等的重視，甚至被反對在校內提及，以免令他們的「小朋友」頓時變成「大人」。這是甚麼科目？對！就是性教育。

家長們，談及「性教育」是否令你們不知所措、進退失據呢？也難怪父母會有這樣的憂慮。翻開報章，性相關的新聞標題不是「十四歲女後樓梯初嘗禁果」，便是「性病感染年齡創新低」。這些標題足以令每位愛子深切的家長誠惶誠恐，深怕這些事情會發生在自己的子女身上。但身為父母，你們又有想過如何避免這些事的發生呢？是信任學校禁慾式的性教育，還是壓根底兒認為青少年不應談性，情願將一切與性有關的教育避開，以免引起子女的對性的好奇？

大人對性的畏懼，導致青少年不論在學校，還是在家裏均得不到所需的性教育，網上交友、性歡愉、性傾向等「敏感」議題更是一律禁止。

當青少年的社交平台由Facebook轉移到Instagram、Snapchat或甚Vero的時侯，家長們都應該了解，避而不談並不是一個有效應對青少年成長需要的方法。根據衛生署的統計數字，20至29歲感染愛滋病病毒組群的人數由2011年的102宗上升至2016年的193宗。在短短五年內，年輕組群感染人數上升達92%，愛滋病病毒感染年輕化已是不爭的事實。而作為家長，我們應該選擇逃避，還是積極面對呢？

參考一下荷蘭性教育的經驗，他們從幼稚園開始便會提供全面的性教育，當中包括性健康知識、生活技能以及自我價值觀認識。根據2008年聯合國愛滋病聯合規劃署《國際性教育技術指引》，全面的性教育能讓年輕人「探索他們的態度和價值觀，訓練他們決策的能力和其他生活技能，使他們對性生活做出明智的選擇。」

對家長來說，與子女談論性教育或許感到難以啟齒，但，你們對子女影響之大不容忽視！其實性健康的範圍很廣闊，包括生理、心理及精神層面，家長可以與子女從討論擇偶條件、兩性關係方面著手，從而了解他們青春期的煩惱，進而與他們解釋保護自己的各種正確方法。

縱然父母可能沒有很多性健康的知識，但憑藉開放的態度和誠實的討論，都可以令子女了解性並不是禁忌，而是值得被認真對待的一回事。這樣的家庭教育，已足夠令子女們培養思考自身性態度的習慣。

家長們，預防勝於治療！不要讓家庭教育的機會白白溜走！

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎