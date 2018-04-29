欲言又止：我的家事不是你閒聊的下酒菜

身為親子blogger，我當然也會拜讀其他爸媽的blog和專頁，看看有什麼流行的親子話題。

有些博主喜歡全家出動放閃，專頁盡是一家大小齊齊整整的溫馨家庭照，未生過小孩的人看了隨時以為養小孩只有glamour而沒有labour。有些比較實際，養小孩大小甜酸事都展現讀者眼前，讓其他父母看了有共鳴。

還有一種我看了搖頭嘆息，就是上網數落老公、婆家、兒女者。

長期讀者都知道，我對事物看不過眼起來是口沒遮攔字字皆苛薄，在網上罵昏官、罵暴政、罵腦殘人士，要多苛薄有多苛薄。

我罵的都是外人。做人阿媽、做人老婆，總有勞氣委屈的時候，不過要我將老公兒女赤裸裸搬出來數落，用來賺讚、求認同，我做不到。

多謝讀者們不離不棄，我這個小小的專頁雖然按讚的人不多，但engagement是很足的，讀者當中更有逢post皆react／comment者。如果我從老公兒女處受了什麼委屈，在專頁吐個苦水，相信這些讀者都會留言給我愛的鼓勵。

讀者忠實歸忠實，但始終是素未謀面的陌生人。看了讀者在網上片言隻字的愛的鼓勵，除了當下心裡好過一點外，能改變事情嗎？網路世界上有更多的是剝花生看熱鬧的人，拿家裡的事來給陌生人剝花生，說得過去嗎？

賺讚是一時，家人是一世，因為一時求認同而暴露家事，我覺得不值。平時在外舉止要正常得體，回到家這個安全港，本來可以安心挖鼻、張腿坐、不修邊幅、撒嬌鬧脾氣，可是如果家裡有個愛做Truman Show的blogger媽媽，那就連在家時間也不能鬆懈了，因為不知道什麼時候又會講錯話做錯事得罪媽媽/老婆，然後隔天網上被公審。

上網寫東西，我考慮幾件事：有沒有讀者認為有參考價值的資訊？有沒有讀者未必考慮過的觀點？如果不是資訊又不是觀點，那有沒有娛樂價值、能不能令讀者感到窩心、會心一笑？如果講負面事情，是帶有反省還是純粹吐苦水？如果提及夫兒，會不會講得太多、講了他們不想公開的東西？

於是很多時我欲言又止，想好寫好的東西都沒有公開，因為覺得講得太多了。每天都是在過日子，總會有因為孩子偶爾成績好而飄飄然，或是因為老公一句無心說話而生氣氣的時候。這些沒有什麼公共性可言之事，也就毋須動不動攤出來叫大家評理，找個好姐妹傾訴就夠了。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎