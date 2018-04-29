如何閱讀血液常規檢查報告（上）︰紅血球的各項指標

史丹福已經跟大家分享過很多有趣複雜的血液學知識，今次不如反璞歸真，談一個最基本的問題——究竟一份簡單的血液常規檢查，又稱全血細胞計數（complete blood count，簡稱CBC）報告告訴我們甚麼？

以下是一份血液常規檢查報告︰

照片由作者提供

血液常規檢查大概是醫院中最常進行的血液檢查。一間大型醫院每天要處理過千個血液常規檢查，現代的化驗室則會利用自動血液細胞分析儀去處理。

照片由作者提供 Sysmex XE-5000自動血液細胞分析儀

血紅蛋白水平

HGB（haemoglobin level）即血紅蛋白水平，俗稱「血色素」。自動血液細胞分析儀會先利用溶解劑把病人血液樣本中的所有紅血球溶解，釋出紅血球中的血紅蛋白，然後加入化學物質與血紅蛋白結合，改變血紅蛋白的結構與顏色。血紅蛋白越高，顏色就會越深，光就越難穿過。儀器就是透過量度樣本的吸光度（absorbance）去計算出病人的血紅蛋白水平。舊式方法是需要利用俗稱「山埃」的氰化物去與血紅蛋白反應的，不過這種物質有劇毒，處理困難，也有影響化驗人員健康的風險，現在已有其他的試劑可以取代。

男士和女士的血紅蛋白水平俗有不同，男士大約是13-17g/dL，女士大約是11.5-15g/dL。如果血紅蛋白水平低於正常的話，就叫做貧血。大家要留意，貧血並不是一個疾病，它只是一個現象，貧血背後一定有個原因。醫生如果留意到病人有貧血，就一定要想想背後的真正原因。貧血的原因很多，而全血細胞計數報告中的紅血球指標（red cell indices）可以給我們一點提示，史丹福之後會再慢慢介紹。

值得注意的是，有很多非紅血蛋白的問題都可以影響吸光度，令光線難而穿過，例如樣本中的膽紅素（bilirubin，一種造成黃疸的色素）或脂肪過高。這些情況會令儀器量度到一個錯誤地高的血紅蛋白量。

紅血球與血小板數量

RBC（red blood cell count）與PLT（platelet count）分別代表紅血球與血小板的數量。自動血液细胞分析儀會把血細胞分成有細胞核與沒有細胞核兩大類。有細胞核的細胞是白血球，沒有細胞核的細胞是紅血球及血小板。

紅血球及血小板主要靠兩種主要方法去分析，分別是使用電阻抗（impedance）及光學方法。電阻抗方法是利用了血細胞導電能力差這個特性。當傳導力高的液體流經兩個電極之間，理應可以傳導一個穩定的電流；但如果血細胞經過兩個電極之間，電流就會下降。儀器靠著測量這些電流的轉變，就可以分析出細胞的大小。

光學方法則是利用雷射光射向血細胞，雷射光會產生散射，而透過分析散射的雷射光，儀器就可以得知細胞的大小及其他光學特性，例如折射率。一般而言，儀器會把沒有細胞核的細胞中，較大的歸類為紅血球，較小的歸類為血小板。使用光學方法的儀器也會考慮細胞的折射率，折射率受細胞中的血紅蛋白影響，所以光學方法的分析一般較為全面。如果只考慮大小的話，儀器可能把不正常的大血小板歸類為紅血球，又把不正常地小的紅血球歸類為血小板。

紅血球的其他指標

MCV（mean corpuscular volume）即紅血球平均體積。機器在使用電阻抗或光學方法得出各紅血球的體積後，就可以計算出它們的平均體積，正常病人的MCV大約是80至100fL。缺鐵性貧血（iron deficiency anaemia）或地中海貧血症（thalassaemia）會令病人的紅血球變少，MCV下降，我們統稱這類貧血為小球性貧血（microcytic anaemia）。維生素B12缺乏、葉酸缺乏、骨髓異變綜合症、肝病及酗酒等都會令病人的紅血球變大，MCV上升，我們統稱這類貧血為大球性貧血（macrocytic anaemia）。

RDW（red cell distribution width）即紅血球分布寬度，是一個量度紅血球體積相差多少的指標。RDW高即紅血球的體積大小不一。RDW高的原因包括缺鐵性貧血、中型及重型地中海貧血、維生素B12缺乏、葉酸缺乏、骨髓纖維化等。輕度地中海貧血則不會增加RDW，所以這是區分缺鐵性貧血與輕度地中海型貧血的其中一個方法。

MCH（mean corpuscular haemoglobin）即紅血球平均血紅蛋白量。顧名思義，就是每顆紅血球所平均擁有的血紅蛋白，即MCV/RBC。如果MCH低，即紅血球平均擁有的紅血蛋白少，紅血球在顯微鏡下看很來失去顏色，又淡又白。這個情況在缺鐵性貧血與地中海貧血症中最為常見。

圖片由作者提供 重型地中海貧血症病人的周邊血液抹片，這個疾病會令紅血球體積細小，且大小不一，顏色變淡，所以會MCV、MCH下解，RDW增高。

MCHC（mean corpuscular haemoglobin concentration）即紅血球平均血紅蛋白濃度，由機器利用HGB/(RBC x MCV)的公式計算。這是一個很有趣的紅血球指標，導致MCHC升高的血液科疾病包括遺傳性球形紅細胞增多症（hereditary spherocytosis）及冷凝集素症（cold agglutinin disease）。

跟紅血球有關的疾病

遺傳性球形紅細胞增多症是一種基因疾病，一般的紅血球是雙凹形（Biconcave）的，因為這個形狀可以增加紅血球的表面積，令氧氣可以以更快的速度透過紅血球的薄膜擴散，從而增加了它運送氧氣的速度。但要維持這個奇怪的形狀其實並不容易，因為薄膜要承受的張力很大，所以要一些稱為細胞骨骼（Cytoskeleton）的特別分子去維持它的形狀。

遺傳性球形紅細胞增多症的病人有一個基因缺憾，令紅血球表面一種稱為血影蛋白（spectrin）的細胞骨骼出現問題，紅血球的薄膜就不能維持它的正常形狀，張力會令紅血球變成球狀，形成球形。這種球形紅血球因為脫水的關係，體積略為偏小，血紅蛋白「擠」在較小的空間裡，所以濃度較高。這就好像一家人住在幾千呎豪宅中，自然空間寬敞；住在一百呎劏房，就擠擁得多，「濃度」較高。

至於冷凝集素病則是由冷型自身抗體（cold autoantibodies）引起的溶血疾病，病人的紅血球在遇冷的時候就會如下圖般被凝集，黏在一起。

圖片由作者提供 冷凝集素病病人的周邊血液抹片，這個疾病會令紅血球凝集在一起，令儀器高估了MCHC。

其實紅血球的血紅蛋白濃度沒有改變，不過自動血液細胞分析儀無法正確分析這些凝集了的紅血球，它誤把它當成一顆紅血球，MCHC就被大大地高估了。

除了這些疾病外，之前提及過樣本中的膽紅素或脂肪過高會令儀器高估了血液樣本中的血紅蛋白量，所以計算出來的MCHC自然也被高估了。

紅血球比容

HCT（haematocrit）是紅血球比容。當你把血液樣本拿去離心，就會把血液分成紅血球、白血球及血漿，而紅血球在血液中所佔之比率就是血比容。成人男性之正常值約為40-50%，女性約為35-48%。紅血球比容增加可能由紅血球增多或血液濃縮造成，常見原因包括睡眠窒息症、慢性呼吸系統疾病、先天發紺性心臟病（acyanotic congenital heart disease）、真性血紅细胞增多症（polycythaemia vera）等。紅血球比容減少則可以由各型貧血所引起。

今次就先行跟大家介紹全血細胞計數報告中的各個紅血球指標，下次再跟大家介紹報告中的其他參數。欲知後事如何，且聽下回分解。

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊