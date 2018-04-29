英聯邦馬拉松的熱情與涼薄

今年4月中，留意長跑比賽的都只會留意波士頓馬拉松。但另一半球、在澳洲黃金海岸舉行的英聯邦運動會馬拉松項目，反而因為只有精英跑手參賽顯得有點冷清。尤其是香港己經回歸超過20年，如果不是因為工作關係，一提起總會被人覺得我政治不正確。

經過多年成功主辦國際田聯金標賽事的經驗，沿途支持跑手的都是世界上最文明觀眾，歡呼時歡呼，打氣時打氣。就算不是一早知道賽事規則，大會亦會一直向觀眾揚聲，不可以在跑手比賽期間提供任何支援，否則跑手會被取消參賽資格。

亦因為體育運動是澳洲人引以為傲的核心價值，除了昆士蘭省衞生部，醫療支援也有來自全國各地的醫生、物理治療師、護士及防護員以義工方式加入。我在其他場館工作，這些醫護人數往往比隊醫還要多。因為人手充裕，大會可以由平時每兩公里有一個醫療站，變成每500米就有一個醫療站。大家都認為，這次運動會的大會醫療支援，已達世界頂尖水平。

早上8時，槍聲一響，十多位跑手箭步狂奔。賽事的焦點一直落在上屆冠軍兼本地人Michael Shelly和肯亞「理髮師跑手」Kenneth Mungara身上。但一直領先的，是蘇格蘭跑手Callum Hawkins。

他全程都領先跑手超過兩分鐘，直至40公里，他不支跪地。

和平時在冬天7月馬拉松的天氣大相逕庭，8時一刻開跑氣溫已達27度，到Hawkins跑了40公里後，早上10時多的公路可熱至30度有多。他身上一滴汗珠都沒有，明顯是中暑了。

沿路打氣的群眾見狀心裏都著急，但知道不能提供任何支援，只懂得打著傘試圖為他降溫。第一位防護員主動詢問他能否繼續，他堅拒放棄這個罕有地將蘇格蘭旗在頒獎台上飄揚的機會，繼續一拐一拐地向前推進。醫療站的人員都知道比賽規則，只能尊重他的意願，沒有勉強出手，目送著他離開。

現場直播所見，Hawkins再拐了差不多200至300米，終於不支倒地，摔倒時還一頭栽進了欄杆。鏡頭等了兩三分鐘，才將最快趕到現場的防護員攝入鏡頭。

螢幕前的觀眾都憤怒得想將遙控器摔壞了︰「怎麼要等這麼久才見到第一位醫護進跑道幫忙？」推特牆上盛載著不滿的情緒，當中還包括女子馬拉松世界紀錄保持者Paula Radcliffe毫不留情的謾罵。

Congratulations to all the runners who finished and brave running from Robbie Simpson and Kevin Seaward but big questions for LOC and medical support. That should never happen. — Paula Radcliffe (@paulajradcliffe) April 15, 2018

因為醫療站之間的距離縮短了，大會沒有為醫療人員配上單車或電單車作為趕到現場的交通工具，亦因此在Hawkins第一次倒地後並無醫護可以緊隨跑者觀察狀況。防護員的裝備由自家品牌Elastoplast贊助，背包連所有急救包紮用品，再加上和沿途同事聯絡用的對講機，重量可達12公斤。有多次經驗的賽事醫護，應該沒有人曾經要揹著這個重量的器材徒步暴走數百米。兩分鐘時間，我肯定防護員已經盡力跑了。但這120秒，在全球直播的賽事彷佛變了一個世紀。

更讓觀眾感到糟糕的是，鏡頭裏的她身上一包降溫用的冰水都沒有。她到達現場可以做的，只是監察維生指數和呼叫救護車接走Hawkins。有時候，運動醫療支援和自已的醫術高低並無關係，反而要像多啦A夢的百寶袋，大雄需要甚麼就可以將法寶從裏面掏出來。大會指定要揹著到處跑的十多公斤的器材，到出事時裏頭所有東西都不管用，人生有時就是這樣無奈。

Shelly就在醫護在檢查Hawkins狀況時超越了，他也成為賽事冠軍。但24人起跑的比賽，連Hawkins在內有7人未能完成，當中更有不少來自酷熱氣侯的非洲國家，不能不說天氣對跑手的影響甚大。賽前被寄予厚望的Mungara只能以第7名完成賽事。

Hawkins經過降溫和補充水分後已經好轉。當大家以為事件告一段落時，組委會主席Mark Peters為賽事安排辯護，再挑起群眾的情緒。「我認為8點開跑沒有問題，因為長跑運動員平常就要預算在極端天氣下比賽；反而我對於賽道旁觀眾見狀袖手旁觀，舉起手機拍照的行為感到心寒，這不是英聯邦運動會標榜的體育精神。」

黄金海岸的秋天，清晨和黄昏只有21、2度，絕對比八點多的烈日當空更適合長跑比賽。觀眾聽從大會指示不為跑手提供支援，反而招惹組委會主席批評，心裏當然覺得委屈、被利用。雖然Peters是運動員出身，但他的棒球背景似乎未能讓他理解籌辦耐力賽的細節，畢竟球手打完球就可以躲在包廂和更衣室遮蔭，難怪發言可以如此離地。

可惜的是，這醫療支援做得比歴屆更完善的英聯邦運動會，在直播鏡頭下還是有個永不磨滅的污點。

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責任編輯︰鄭家榆

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