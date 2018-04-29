「現狀打破」全為了在人生終結前不後悔 ——川內優輝的全職之路

「死ぬ時に、“あの時、プロになっておけばよかった”と後悔するのは嫌だった。あといつもサインで『現状打破』って添えるんですけど、書きながら自己矛盾を感じていて、自分が一番『現状維持』じゃないかと。」 ——「我不想死的時候才來產生『那時如果做了全職運動員就好了』這種後悔。我常在簽名的時候寫上「現狀打破」，現在當我寫這四個字時會感到矛盾：我自己才是最「現狀維持」的人吧？！」

在《忠於自己 — 日本最強巿民跑手川內優輝（上）》一文中，我曾寫道：

「你會想到這個在工作上循規蹈矩、戰戰兢兢、生活高度規律的公務員，他的座右銘竟是『現狀打破』嗎？這個看起來超級平凡的大男孩內裡住著的根本就是一個時刻想打破常規的叛逆孩子！」「他早前已揚言，不打算競逐2020年的東京奧運會，原因是他清楚自己在夏天炎熱的天氣之下，難以得到最佳發揮，他不苦苦依戀那道不屬於自己的『奧運』光環！」

這個時刻想打破常規的叛逆孩子，昨日又作出了驚人舉動，就是在落機後立即宣布明年（2019年4月起）全職投入馬拉松訓練，連他身邊的經理人和在媒體知道消息的母親也嚇了一跳：「真沒想到他在這個時候公布啊！」

弟弟說他「想法經常改變」，其實只是說了一個「表面現象」。川內並不是個魯莽的人，這個一定是經過深思熟慮後才做的決定。他由始至終秉持的信念就是他簽名時也常常寫到的四個字：「現狀打破」！

即使他現在決定轉為全職運動員，他所追求的並沒有改變，就是「突破自我」。他不為金錢而跑、不想受制於人的想法從未改變。他的個人紀錄（2小時8分14秒）已有五年沒有破過，2017年倫敦世錦賽的成績於他來說並不如理想，他無法忍受這種持續「沒有突破」的人生。

轉為全職的其中一個啟發，就是轉為全職超馬跑手的弟弟鮮輝。鮮輝轉為全職選手後，個人紀錄突飛猛進，令優輝羨慕不已。於是，他想到是時候親自打破現在的生活「常規」，步入另一個階段，望尋求突破。

轉為全職，不代表要加入實業團，亦不代表要投靠任何贊助商。他已為自己的決定作了最壞的打算：用這筆波馬的獎金用來支持自己全職運動員的生活，大概可以支撐到3、4年，到真的沒錢了，就再找工作。

「何かできることがあれば、その時は自信を持って挑戦したい。」

他既連「奧運光環」也不奢求，又怎會依戀「最強巿民跑手」這個光環？能夠突破自己、能夠和世界各地高手一較高下，才是他轉為全職後最大的目標，而奧運可以是其中一個絕佳的舞台讓他去達到這個願望。轉為全職後，接下來，抗熱對策、集訓，都會相繼展開。

由此可見，什麼光環和榮耀都不及他「想贏」的決心，當站在競爭激烈、你死我活的世界舞台上，若能在形式上的「贏人」，根本就是實際上的「贏自己」。

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