《羅根》：垂暮英雄如何面對整個族群的衰落？

本片可說寫下英雄片史的里程碑。

「反英雄」一直是英雄片二元對立中的上佳題材。英雄不是像《蜘蛛人2》遇到心理瓶頸或像《蝙蝠俠》系列的幾部，以英雄的黑暗面為素材，就是描述老邁的英雄走到神話歷程的末路，如何面對衰老與能力消退的心境。例如克林・伊斯威特晚期的幾部片，相當程度地反映了垂暮英雄的心境，其中以《殺無赦》為經典。很少有能與其比肩甚至超越的電影。

《羅根》就是一部垂暮英雄之作。本片厲害的地方，在於導演的處理方式。他透過兩種敘事情境，深刻描繪了金剛狼的性格。整個劇本裡面，金剛狼的角色都沒什麼發揮，他的性格與處世態度完全扁平。但也正因為這樣的扁平化設計，反而帶出影片深度，直接深入了全片主旨：「英雄垂老」的寓意。

首先，本片細膩且真實地描寫捨棄了一切超級英雄神話後的日常生活，以美國中老年人在社會無所適從的處境來敘說。因此片中有非常多現實世界的空景地貌與生活細節。從美國邊境的風景到各種毫無美感的生活情境，帶出金剛狼的死氣沉沉，以及變種人被排擠到無路可走的窘境。

第二是劇情方面的去神話化。金剛狼被小混混找麻煩，在意的竟然只是怕財物受損；他也因為查爾斯（X教授）的狀況，拼命想存錢避開人類社會的困境；而查爾斯因老年頻尿，必須由金剛狼扶到破舊廁所。以上都一再呈現了去英雄化的樣態，這點做得甚至比《殺無赦》更徹底，更無英雄氣魄。

一切超級英雄的背景原因全都沒交代，也沒有任何科幻式的場面。所有的打鬥與超能力在片中全都成為了一種工具。超能力的作用跟槍砲一樣，完全沒有威風八面的神話傳說威能。

而劇本最厲害的點在於，當片中所有年輕角色都是由《X戰警》的漫畫認識變種人，對金剛狼與查爾斯又敬又畏，金剛狼反而去否定過去自己所創立的神話。但他們的過去卻反而成為一種包袱與資本，讓他們同時引來危機與希望。

像金剛狼這種參與世界末日等級戰役的超級英雄，他如何面對體能衰退又堅持他的行事風格，所有衝突就建立在這上面。導演透過一個又一個老套的橋段，帶出金剛狼面惡心善的傲嬌心態，並進行故事推衍。使片中老變種人帶著小變種人逃亡的風景，成為影史經典。

一群被時代遺忘的老變種人，如何面對整個族群的衰落？金剛狼雖然嘴硬說自己不在乎，但變種人歷史的慘劇，反而讓他在死中求生，並如同過去所有《X戰警》的橋段那樣，一肩擔起救世主的責任。他傲嬌說自己並不在乎，卻為了正義而拼命。

查爾斯擁有生物史上最強的大腦，卻得面對因90歲高齡衰老造成的後遺症。而這個困境與羅根逐步走向死路的背景搭配，是全片的亮點之一，另一個亮點就是羅根與小變種人蘿拉的互動。

蘿拉的演技與詮釋，強大到足以與休傑克曼匹敵。透過一老一小的變種人，因為不同的心理傷痕而相知相惜，帶出強大的父女情。當他們在互相賭氣的時候，只看到觀眾的情緒也跟著被牽動，深深地投入兩人的對手戲中。

而劇情的主軸在於，一個活過世界末日之戰的變種人英雄羅根，他體悟到變種人時代的消亡，想帶著查爾斯一起逃到海上，遠離世界。但在涉入自己DNA培育出來的女兒蘿拉以及其他小變種人，在人類機構的操作下，重演過去變種人被利用與迫害的歷史時，老英雄必須重新站出來，替新的一代找出路。

片中許多羅根與蘿拉的對手戲，都在描寫羅根長期以來具有的逃離同伴、試圖讓自己死去的困境。但在蘿拉需要他帶領與呵護的過程中，他也重新找回了在Ｘ教授創辦的學校中，那股接納他人也被他人接納的精神，最後還犧牲自己的生命拯救了小變種人們。蘿拉不但扮演了激勵的角色，也讓原本扁平的羅根的人物設定，得以昇華。

休傑克曼表現出超越《悲慘世界》的演技，全片的演員表現也都可圈可點，且在導演不用個人手法干擾影片的呈現下，這種平淡而順的拍法，反而讓電影的藝術性全面提升。

本片完全是漫畫正史之外的平行世界。當漫畫的世界觀從電影完全排除時，本片讓變種人角色的個性在故事中得以最大化。本片的劇本，可說是漫畫改編電影中最強大的劇本，超越我看過的每一部超級英雄電影。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航