《托托和他的姐姐們》：深刻記錄羅馬尼亞毒蟲家庭的悲苦喜樂

近年來的紀錄片，常有一種編導介入紀錄主題的傾向。紀錄片干預了事件與受訪者的人生，或是介入真實，加入虛構的部分。例如尼可凱夫的紀錄片，由導演Alexander Nanau與尼可凱夫共同編寫劇本。而《托托和他的姐姐們》更拋出了一個複雜的問題。

《托托和他的姐姐們》是關於唸小學的男孩Toto全家的故事。Toto的祖父母都是罪犯，兩個舅舅也是罪犯，全都待過監牢。而父親不知去向，母親因為販毒入獄服刑。Toto與兩個姊姊，被託付給唯一沒坐牢的舅舅照顧。但舅舅是個毒蟲，常吸毒吸得神智不清，讓這三個小孩自生自滅。大姊17歲，二姊15歲，Toto10歲。三個小孩從此在母親留下的公寓家中，獨自過著生活。

由於大姊也有吸毒的習慣，家中常常有毒蟲聚集。二姊也自顧自的去住朋友家，把弟弟丟給大姊。因此Toto一直在毒蟲身邊生活，看舅舅、大姊與不知道哪來的人吸毒。他雖然沒有被毒害，但生活的環境糟到不行。家裡沒有自來水，必須去跟鄰居討水喝。Toto的主食常常就是一顆白煮蛋，那是他唯一會做的菜。

後來大姊因為吸毒、販毒被抓，二姊的朋友也受不了她一直刁擾，她被迫回家帶Toto。一開始二姊也很抗拒，但學校老師威脅她不可再丟著Toto不管。後來她只好帶著Toto一起上課。姊弟兩人在廉價公寓裡生活，毒蟲依然在他們生活出沒。Toto最大的樂趣只有跟同伴在公寓樓下遊玩，不然就是看毒蟲吸毒。

二姊想要寫信給母親，但她不識字；在學校上課時不會計算，解不出簡單的數學題被老師罵不認真。後來老師知道她連字母都不懂，才耐心教她單字。但二姊與Toto仍然想好好的生活。

二姊帶Toto去上街舞課。Toto一開始非常蠢笨，跟不上拍子。街舞老師很有耐心教他，卻教不會。當班上同學在旁邊嘻笑時，街舞老師很嚴肅的要大家安靜。因為他正在把Toto教會。街舞老師說：「大家在外面可以當屁孩，我不管。但在我的課上，大家就要團結，就像家人一樣。我不會放棄每一個人。」二姊在旁邊聽到這句話，忍不住就哭了。因為她們的家人都在坐牢，又被政府放棄，只能自生自滅。反而只有老師把他們當人看。忍不住就哭了。

後來Toto越練越強，在街舞比賽拿到少年組第二名。街舞老師緊緊抱住他，流下眼淚。

大姊終究因為未成年的原因，被釋放出來。回到家後又開始吸毒，丟著弟妹不管，家中滿是毒蟲。二姊只好把Toto帶到孤兒院。Toto不喜歡孤兒院，但只能認命去住。二姊承擔許多壓力，在鏡頭前常常哭泣，露出不知所措的表情。但她只有Toto這個情感上的依靠。

二姊把大姊也帶到孤兒院，讓她可以洗澡吃飯。但政府人員要她強制住宿，以免她再次吸毒。大姊不願意，跑走了。二姊偷偷回去家裡看大姊，大姊已不成人形。最後帶到醫院檢查時，大姊罹患了愛滋病。二姊回到學校時，眼淚直流。同學問她為什麼，她說不出口。

終於，母親獲得了假釋，與二姊跟Toto相聚。接下來會發生什麼事呢？

在以上的劇情梗概中，導演展現了極為驚人的電影成就。

首先，這是一部紀錄片。人物都是真實的，而且全都是現場紀錄。毒蟲吸毒，淪為孤兒的小孩也在鏡頭前吸毒、餓肚子、遊蕩爭吵，這些都是真實紀錄。導演使用了兩種畫面來進行敘事。

導演用他的攝影機，從旁紀錄一切。 讓二姊拿著DV，拍攝她想看到的東西。

在導演的視角方面，有一些畫面，讓人懷疑是否為現場重現，而非現場紀錄。例如警察為了緝毒，帶隊突破Toto家門，把大姊帶走，以及大姊出庭時，媽媽假釋聽證會等畫面。當然也可能是真實錄影，因為這些看起來跟其他部分一樣逼真。但有些相當私密的畫面，例如眾多毒蟲在鏡頭前毫不掩飾的打針施毒，很難想像他們願意讓導演捕捉這樣的鏡頭。這點令人存疑。

其次，以這個家庭家徒四壁的家境，二姊的DV很可能是導演給的。而有幾場至關重要的戲，例如二姊逼問Toto愛不愛自己、愛不愛大姊、想不想家？看起來都太殘酷，很難讓人想像不是導演的指導。而全片最令人動容的一場戲，是二姊拿著DV拍攝大姊。此時大姊已回家好一陣子，家中亂成廢墟。她罵二姊與Toto丟下她不管，並跟二姊討食物吃，還要她腳上的鞋子。畫面令人不忍卒睹。二姊除了哭之外，別無他法。畢竟她只是個不識字的國中生，不知該怎麼辦。這個畫面也有過於刻意的成分。而二姊逼問大姊是否還要吸毒的問題太過尖銳，很可能也是導演授意。如果是，就構成了導演對被攝者的干擾。

從電影的細節中，可以看到導演涉入了Toto這個題材。片中的所有人除了Toto非常自然外，學校的老師、孤兒院的社工，都有過分友善的可能。二姊自然真情流露，大姊則是滿不在乎。母親則通常面無表情。在一個非訪談式的跟拍情況下，《托托和他的姐姐們》作出了一個自然又頗具干擾性的紀錄片拍攝，拍攝出來的成品非常尖銳，令人動容。

《托托和他的姐姐們》在各國影展放映後，有影評人質問導演怎麼忍心袖手旁觀？為了完成紀錄片狠心拍攝，卻不伸出援手幫助？整整15個月的拍攝。導演說他之前拍攝紀錄片時，有幫忙拍攝對象找到住宿的公寓，但過沒多久，對方又故態復萌。所以他這次決定不涉入這個家庭，認真地完成紀錄。

但片中的一些拍攝，實際上還是干擾了Toto的家庭。當然所有的紀錄片都一定會干涉真實，只是程度多寡。本片以最簡約的方式一路跟拍，甚至讓二姊用她的DV來看事情。既干涉了現實，也有設定劇情發展的嫌疑。但總的來說，在突顯真實的立場上，《托托和他的姐姐們》拍得非常成功。

有幾個畫面，叫人看得掉淚。不管是在孤兒院中，二姊與托托藉著玩雪忘掉哀愁，二姊露出難得的笑容；或者是結尾時，母親為了推卸丟下子女的責任，反過來逼問二姊怎麼可以怪媽媽。二姊年幼，難以處理如此情境，只好推說要上廁所。無法面對的表情，實在是世界上最殘酷的情景之一。畫面之真實，不是靠演技可以演出來的，完全撼動人心。

導演以流利的剪輯與精準的現場紀錄，成功將羅馬尼亞毒蟲家庭的悲苦喜樂，呈現在世界眼前。同樣的情境，在全世界都會發生，從美國到台灣都司空見慣。許多社會弱勢過著跟Toto一樣悲慘的生活，卻很少有同樣力量的作品替這些族群說話，台灣還沒有類似的紀錄片。而本片電影運鏡的藝術性更是驚人，深入地紀錄了震撼的一切，畢生僅見。實是必推之佳作。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航