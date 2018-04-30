【藝遊時光】地球太危險了，厭世的不只有媽咪！

編按：「握起來了，這雙手！跨過去了，那條線！」當金小胖與文大叔花了11年，跨越兩韓的分界線，這大概是今年前幾大奇觀之一。回顧整個四月，似乎充滿著與我們身處的美麗之星－地球－的各種相關日，從4月4號流浪動物日、4月14號海豚日、4月21號世界地球日、4月25號企鵝日⋯雖然可以對成天喊著愛地球、保護環境的人視若無睹，但等這世界再也回不去的那一天你可別哭。

藝遊靠北邊

名稱｜2018 TIDF台灣國際紀錄片影展

時間｜2018／05／04（五）－ 05／13（日）

地點｜台北新光影城／光點華山電影館／府中15紀錄片放映院

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創立於1998的TIDF，在今年（2018）正式邁入20週年，值得紀念與歡慶。本屆影展是TIDF自2013年在國家電影中心下設立常態辦公室以來，由同一單位／團隊籌辦的第三屆，不但影展的發展逐漸穩定，也更有空間與時間打造更全面的紀錄片平台。

循著「再見．真實」的核心精神，本屆團隊試圖透過策劃與放映不同類型的作品，去拓展紀錄片光譜的邊界，活動上更有許多跨界的嘗試，包括「聲音」與「錄像」的展覽、現場電影、紀錄劇場等等。這些安排令節目單元之間產生對話、交會，碰撞出更多未知的可能。

名稱｜2 Weeks #2 張紋瑄 書寫公廠：三流論述、二流製本、一流謠言

時間｜2018／05／04（五）－ 05／18（五）

地點｜台北當代藝術中心（台北市大同區保安街49巷11號1樓）

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TCAC 2018 推出全新系列《2 Weeks 異度空間》過程型展覽，以空間做為最主要的媒介，重新想像不確定性、場景與時間軸於藝術實踐中的意義與可能性。並且透過各種觀看管道與方法，從不同角度呈現空間場景、敘事性與表演性如何隨著時間軸展現。

邀請進駐的藝術家張紋瑄，以全新計畫〈書寫公廠：三流論述、二流製本、一流謠言〉 ，探討「藝術家」、「作品」、「出版物」之間關係⋯透過本計劃，張紋瑄試圖在 TCAC 創造一個更自由、平等地「說」的空間與方法。預計在 TCAC 的空間中搭建盜版工廠進行重複的製造與傳遞，對照正式的研討會中知識的分享與流通，另外以禁歌卡拉OK融合當代藝術中當紅的 “Lecture Performance”形式，重新思考藝術家的書、語言、知識生產機制在此時此刻的意義。

藝遊在中間

名稱｜程杰／林偉中： 電子與自然聲響的即興實驗

時間｜2018／05／04（五）20：00 － 22：00

地點｜玩劇島小劇場 Little Play（台中市西區精明一街75號／精誠路92號B1）

備註｜此活動需入場費

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程杰與林偉中兩人於十年前在爵士樂相會，十年後再次於自由即興聚首。這個電子樂器／鼓組的二重奏實驗開始於2017年中。野心來自對於各種可能性的渴望－即興演奏、電子樂器、舞台聲響等等。核心的概念主要在於對聲音的探索，百分百尊重隨機，不預設任何結果地於互動中自由發展。

藝遊南霸天

名稱｜吾母碧碧 Supi MAMA ─ 蕭惠文個展

時間｜2018／05／05（六）－ 05／31（四）

地點｜醉美空間 Aglow Space（台南市中西區永華一街83號）

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母親是一條緊繃的線，將線切成一段一段的，我帶著紙筆拜訪每段時光。本意是想記錄成長過程中母親那不可思議的堅強與韌性，捕捉到的卻總是母親的蒼白與脆弱。她的弱投射出弱的我，我的弱卻反射了她的韌，我們彼此相互映照著，直至我停止懦弱，並發現她的勇氣裡總包含著我。

名稱｜2018 甘噪祭｜開始之前，五月的小暖身

時間｜2018／05／05（六）－ 05／27（五）

地點｜甘噪祭 Sweet Sound Festival（台南市東區北門路二段16號）

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想過你聽的音樂是怎麼來的嗎？一首歌曲從發想理念，到詞曲創作。作品累積到成為專輯，經由設計、包裝得以營銷。最後，有了巡演經理，打理好瑣碎而必須的一切之後，音樂人們，終於得以將最精彩的演出帶到群眾面前。

「沒有音樂，就沒有音樂祭。」在甘噪祭開跑之前，熱愛音樂的你不可不知：在產業轉型的結構下，不同領域的講者們如何透過對音樂的熱愛、對土地的堅持，在這條路上產生共同的連結。

藝遊向東面

名稱｜沒有單純的風景－莊克柔個展

時間｜2018／04／28（六）－ 06／02（四）

地點｜松園別館（花蓮縣花蓮市松園街65號）

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直到我離開花蓮讀書，才發現軍事基地在城市中是多麼不尋常的存在，緊鄰著海灘、山，把自然當成遮蔽地與周圍的人共存，從這樣的感受延伸我對這些地方的認識，圍繞著這個基地以及它所製造的所有活動，演習、基地開放、空軍秀，以及日常的軍機演練如何滲透生活，保護我，也威脅我。我試著在生活中找尋暗示著戰爭的痕跡，也許是廢棄的機堡，也許是填滿水泥塊的防空洞，也或許只是普通的風景因為如此的聯想而產生了質變，日常裡便不再有全然單純的景觀。

名稱｜回到民眾劇場的搖籃：巴西劇場參訪計劃分享

時間｜2018／04／30（一）19：00 － 21：00

地點｜浮室 soave plan （花蓮縣花蓮市成功街280號）

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落在地球另一端的巴西，除了足球、森巴與熱鬧的嘉年華，也有著大型貧民窟。在廣大的土地上，熱情與哭喊同時發生。2014年，因為戲劇與教育牽線，偶然踏上巴西的土地後，陸陸續續和這塊大陸結上不解之緣。並以身經驗了，他們以藝術作為對抗現實的信念。本次分享由花蓮老王舉辦，將以馨儀在巴西的見聞為主，尤其藉由其參訪創立40年的Ói Nóis Aqui Traveiz劇團的過程，介紹巴西的社會與文化，以及戲劇幻真與改變現實的可能。

名稱｜【晃晃驚蟄之後】從《昆蟲誌》的審定──談昆蟲學專業在人文學作品審讀中所扮演的角色

時間｜2018／05／05（六）15：00 － 17：30

地點｜晃晃二手書店（台東市漢陽南路139-1號）

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人類學家寫作《昆蟲誌》，如何有別於生物學家？作者修・萊佛士Hugh Raffles「以人為中心」，到「一昆蟲一世界」，模仿百科全書，從A-Z，每個詞條就是一則昆蟲與人的故事，也是跨物種民族誌的實驗之作。講師蕭昀特別喜歡審定者之一蔡晏霖教授在書評中的一段：「《昆蟲誌》將科學的、藝術的、歷史的、哲學的、物質的、論述的、詮釋的、直觀的知識路徑冶於一爐，本身就是一場穿透界線的知識展演。」