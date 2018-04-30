你覺得台灣人英語好嗎？

去年底，一則「台多益成績輸中韓贏港日」新聞，再度讓台灣英語力議題浮上檯面。然而，不久後即有評論指出，多益並非普世性測驗，僅以多益平均成績衡量各國英語力，有失公允。

台灣在這份排名中，雖然贏過曾被英國殖民的香港，看似台灣英語力超越至今仍普遍使用英語的香港，但實情可能是：或許只有那些英語較差、卻得證明自身英語能力的香港人，才會去參加多益測驗。

非英語系國家，誰的方式比較好？

看到這則多益相關新聞，台灣人似乎常常過度在意他國英語教育，並拿著單一測驗來論教育成敗。其實，非英語系國家的不同英語學習方式，都呈現該國文化特色。

日本人學英語非常重視「背誦單字」與「背誦句型」，日本英語教學權威赤尾好夫推出的單字書《豆單》以及片語書《豆熟》，不僅長年暢銷，後續更推出針對不同程度的系列姐妹作。

重視基礎背誦，再加上日語中大量的外來語，讓日本人普遍英語閱讀能力不弱；不過，因為日本英語教育較不重視正確發音，因此英語聽、說能力也常成為日本英語力罩門。

而強調大政府效率的韓國，則由中央領頭，由上而下建立「全英語環境」。各地方政府除了大手筆打造「英語村」，也大量聘用外籍教師，試圖以活潑、互動的遊戲模式，提高學生英語能力。

高強度的競爭情況，亦從學校延伸到職場。韓國企業選才時，幾乎以多益成績做為評估受試者英語能力的主要標準，多益考試因此成為韓國全民運動，甚至衍生不少主攻多益考試的補習班。

Photo Credit: TutorABC 台灣多益成績排名，跟好的比，才是競爭力提升的關鍵

Photo Credit: TutorABC 圖說：英文能力，確實影響職場薪資表現。

台灣排名差，因為一直在學他國方式

相較之下，台灣人學習英語時，一向是東臨摹一點、西模仿一些。

台灣英語教育也重視背誦單字，來自日本的《豆單》、《豆熟》系列同樣在台灣市場深受歡迎。不過，中文並不像日文擁有大量外來語辭彙，因此台灣人若用中英對照方式背誦單字，往往會說出、寫出讓外國人霧煞煞的中式英語。

而「英語村」強調活潑、遊戲化的學習方式，或許學生上課時很開心，但要實際提升學生英語能力或是促進學習動機，效果可能有限；相對於開心學習的另一極端，台灣也與韓國一樣，出現不少考試導向補習班。

雖然「考試導向」學習方式並非全然無用，但TutorABC觀察到，台灣過往英語學習只重視「統一性」考試，忽視每個人不同程度、需求。然而，學習得因材施教，測驗也要因材施教，透過母語式／沉浸式學習，並由母語教師即時評估學生對外國文化掌握度，協助學生深入理解外國文化，才能在網路時代打造個性化教育。

什麼是「母語式／沉浸式學習」： 指提供一個接近真實的學習環境，大幅降低外界干擾，讓參與者可以全身心投入，並在被動、不經意、潛移默化間牢牢記住知識。嬰孩學習母語時，就是在沉浸式學習環境中。 母語式／沉浸式學習除了能快速增進外語能力、融入外國文化，也因為精確掌握外語，而習得該文化的思考和推理模式，大幅提升全球觀。

母語式教學，跳脫台灣人學習英文的方從一直以來的「硬背」，轉而成為「應用」。

建立全球觀，才是學外語的王道

在台灣深耕在線英語教育20年的TutorABC認為，台灣人學習外語時，可先建立「全球觀」，讓學英語成為一項協助自己參與全球運作的工具。

全球觀，代表對這個世界的好奇心；為了能夠更容易接觸各國文化，因此透過學習英語，來滿足自己對世界不同文化的求知慾。

透過與英語系母語人士學習，並採取能實際「聽、說」的互動方式，才能學習到正確、道地英語，同時了解當地風土文化，才能提升英語力，真正建立全面的國際觀。

Photo Credit: TutorABC 學習話題的實用性，是否與生活相關，影響學習成果，融入全球關議題將成為關鍵。

Photo Credit: TutorABC

全球開放式課程、Coding興起，然英語力才能接軌世界

進入教育3.0時代，隨著智慧型手機普及，數位科技也讓學習走向虛實整合；全球除了興起開放式課程，Coding程式教育也備受重視，學習已經不再受實體距離所囿。

不過，這些全球數位課程多以英語為主，中文化較少，代表英語力仍然是一項門檻。當數位科技普及，時空、地理限制也日漸瓦解，「主動性」將成為教育3.0時代的新能力指標，如「AI智能學習」與「大數據演算法學習」能幫助學習者降低學習障礙、找出瓶頸（分析出不善長的領域，提供相專屬的客製學習模式），障礙一降低，學習意願就會自然的增加，更主動的向進階挑戰。

Photo Credit: TutorABC 運用科技協助學習者明白所處程度，並提供個人化課程。

未來，英語力將持續扮演關鍵角色，決定這些具備全球觀的公民們，究竟「能否主動」以及「夠不夠主動」。在教育3.0時代，你準備好接軌世界了嗎？

註：教育3.0，是透過數位工具輔助學習，突破空間與地域的學習方式，強調虛實整合、互動學習、親子共學、人人都可以是老師，科技教育工具與創新學習模式，是重要主軸。