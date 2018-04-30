勞動節前夕，蔡英文的勞動政策「總體檢」：完全執政，完全兌現了多少？

國際五一勞動節前夕，勞團「台灣勞工陣線」（以下簡稱勞陣）在今（30）日召開「完全執政、完全兌現」記者會，全面檢討總統蔡英文就任兩周年來，勞工政見的落實。

2016年，總統蔡英文提出六大勞工政見，包括縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工，以及實踐公平的集體勞資關係。不過勞陣指出，不只日前工時修法吵得沸沸揚揚，其他政見基本上也處於完全停滯的狀態，甚至有跳票之虞。

勞陣表示，近年來層出不窮的過勞職災事件，以及屢屢成為新聞焦點的低薪問題，都是台灣勞工最迫切需要解決的問題。祕書長孫友聯指出，支票開了就應該要兌現，否則就是跳票，而蔡政府目前唯一兌現的「縮短勞工年總工時」修法（2017年推行的一例一休），卻又回頭推動二次修法，讓勞工在單月加班上限、變形工時上更「彈性」，代表著政府向台灣資方的違法文化低頭，折損縮短勞工工時的政策目標。

面對台灣整體薪資停滯和普遍化低薪，文化大學勞工關係學系教授李健鴻也呼籲「最低工資法」立即入法。他指出，台灣過去有連續7年未調整基本工資的紀錄（在2011 - 2017年間），而調漲過後，全台仍有26萬名正職勞工，月薪低於2萬2千元，對於沒有依法給付基本工資的雇主，李健鴻也建議應考慮提高罰鍰、公布違法企業名稱，雇主姓名，或是加入刑責。

好用的「非典型」勞工，正在取代「正職」勞工

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益批評，2016年，蔡英文共提出三項訴求，來解決台灣非典型勞動的問題。包括訂定勞動派遣法、降低政府使用派遣人數、部分工時入法，但遲至今日，在勞動部內部，卻仍無修法動作。

張烽益指出，台灣非典型雇用，正在取代正職的勞工：2017年，臨時工與人力派遣人數為61萬人、加上部分工時的37萬人，相加起來接近百萬，不過他們的權益仍未與正職勞工一般受到相關保障。

張烽益說，部分工時勞工雖然是以時薪計，但現在許多時薪工作者，卻是在做全職的工作，像連鎖超商的員工，每天的工作時數其實都達8小時。張烽益指出，這是因為時薪工作者「很好用」，企業可以用排班的方式，臨時調配人力。而部分工時的工作，雖然時薪比較高，不過工作量不穩、又沒有正職勞工享有的特休假、社會保險等福利，在勞動市場中，是極為弱勢的一群人，張烽益批評，目前相關專法仍未啟動立法，等於是對他們的苦難視而不見。

而聲稱要減少使用非典人口的政府機關，情況又是什麼樣呢？

張烽益表示，目前政府部門的派遣人數，雖然比過去稍微下降，不過同時「自然人承攬」的人數卻大幅增加，相加起來，非典型勞動人數從2016年的4萬，成長到現在的4萬9千人，批評政府是「換湯不換藥」。

自然人承攬，指各機關與自然人、法人、機構或團體約定，由承攬者為各機關完成一定的工作，待工作完成後，各機關再付報酬給承攬者，承攬者並未受到任何社會保險。

每10分鐘，就有一件職災發生

台灣過勞的案件層出不窮，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，2016年，蔡英文的政策很具體地提到，要將職災保險入法，及早發現過勞等職業病問題、對勞工健康進行改善，也要幫助因職災失能的勞工，盡速復職，現在卻始終屈就於職業工會的政治壓力，立法工作一再停滯拖延。

為什麼職災保險法需要單獨立法？黃怡翎表示，台灣職災補償涵蓋率，比起其他國家，比例相當低（每10萬人中，有獲得職業病補償的人數）：

台灣：6.95人

日本：13.46人

韓國：45人

芬蘭：170.27人

瑞典：245.48人

法國：391.39人

難道是台灣的職業病比較少嗎？黃怡翎說，目前台灣的職業病認定的審查非常嚴格，勞工要提出非常多的舉證，來證明是因為工作而產生的職業病，像是因長工時產生的過勞，如果無法舉證工時，恐怕難以認定，這也導致台灣的職業病長期被低估。另外，職災勞工面對補償程序更是又遠又長，勞工難以找到負責窗口，導致勞工在職災發生後，直接退出勞動市場，等同於是將職災後的生計重擔，放回勞工與家庭。

黃怡翎說，勞保局統計台灣一年5萬多件職災案件，相當於每10分鐘就有一件職災案件，不過因為職災認定門檻高、4人以下店家不用強制納勞保、再加上許多雇主不通報，寧可自行送醫，這樣的數字，恐怕還是低估了。

全國金融業工會聯合總會代表韓仕賢也指出，勞基法新制3月1日上路，將許多協商同意權交付工會或是勞資會議，目前全台工會組織率僅有7%，不只全台警消、公務員、約聘員工目前的團結權被剝奪，而全台140多萬家的中小企業，員工人數30人以上（組織工會門檻）的是少之又少，他質疑這麼微弱的工會組織率，真的可以守住勞工權益嗎？導致不當勞動裁決案例中，仍然可見雇主介入，或是透過訴訟的方式來恫嚇工會的例子，也屢見不鮮。

韓仕賢說，明天是國際勞工節，希望蔡政府這次能與各工會代表，有效的溝通，而不是虛應故事。

台灣勞工陣線表示，民進黨政府現在已全面執政，更應拿出具體的魄力，完成2016年具體承諾的《最低工資法》、《職災保險法》及《中高齡就業專法》，讓勞動法跨入另外一個里程碑。

Photo credit: 關鍵評論網Abby Huang攝

核稿編輯：楊之瑜