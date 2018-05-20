三款穆斯林主題App：幫你找認證餐廳和「清真約會」的對象

文：林蕙

企劃：英語島編輯部

當全世界都掀起新創浪潮，世界各地的年輕穆斯林也跟上這股趨勢，積極地開發能符合宗教、滿足現代生活的產品和服務。其中以專門給穆斯林使用的App最為熱門。從古蘭經電子書、喚拜撥放器到穆斯林婚姻配對軟體，無一不是為了讓穆斯林在實踐信仰的同時，也能開放心胸追趕科技。

以下以使用時間做為區別，介紹三種穆斯林主題的App給讀者。

早上：關於信仰

Photo Credit：英語島雜誌

APP 1：ISLAMIC GPS APP

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對穆斯林來說，每日五次的禮拜是信仰中最重要的義務之一，基本上穆斯林可以在任何地方祈禱，包含自宅或是辦公室，但在清真寺與眾人一起禮拜則是最好的。因此，Ikbal Hussain開發了一款幫助穆斯林在世界各地尋找清真寺的App──IslamicGPS。透過定位系統找到附近的清真寺，還能一邊與地標互動，一邊向非穆斯林介紹伊斯蘭的景點與歷史。

特色

94 COUNTRIES

Top 10 Apps

Radius up to 20 kilometer

文化小知識：伊斯蘭五功

伊斯蘭的根基為五功（念、禮、課、齋、朝）。「禮」指的是禮拜，穆斯林一天做五次禮拜，分別為晨禮（日出前）、晌禮（中午）、晡禮（下午）、昏禮（日落後）和宵禮（日落和午夜之間）。相當注重清潔的穆斯林，會在禮拜之前小淨，局部清洗雙手、漱洗口鼻、雙頰、雙手直至雙肘，並且朝著先知穆罕默德誕生地麥加的方向禮拜。

中午：關於飲食

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APP 2：HALAH EAT.COM

HalalEat的創辦人Abul Rob有一次出差時發現，穆斯林在外無法輕易地找到符合清真飲食的店家，因而成為他創辦HalalEat平台的契機。收集世界各定經過清真認證的餐廳和外賣店，使穆斯林出門在外也能兼顧100％信仰與美味。

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特色

1.1+million Urban Muslim Foodies

Arrive in 45 minutes or less

Since 2012

文化小知識：伊斯蘭飲食

穆斯林遵守古蘭經中列出的一套飲食規則，一般來說分為允許的「清真（Halal）」食物，通常只要是純淨的、健康的食物和飲料則是被真主允許的；另外則是「受真主禁止（Haram）」，例如豬肉與飲酒。此外，伊斯蘭教非常重視動物生命的結束方式，牲畜應該以最溫和的方式被宰殺，因此也不吃自然死或是痛苦致死的動物肉及其血液，盡量減少其驚嚇與痛苦，屠宰者也必須感謝牲畜並說出「奉真主之名」。

晚上：關於婚姻

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APP 3：MUZMATCH

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隨著穆斯林移民在西方國家湧現，穆斯林約會成為一個有爭議的話題。伊斯蘭文化非常強調婚姻，但「約會行為」並不是傳統穆斯林的戀愛模式，因此Shahzad Younas創辦了Muzmatch App，和Tinder等約會交友軟體不同的是，Muzmatch專門為穆斯林尋找適合的「結婚對象」。

文化小知識：伊斯蘭婚姻觀

伊斯蘭教認為婚姻與家庭是社會基石，認為結婚生育是聖行的一種，也是為社會創造福祉的方式，甚至透過婚姻才能算是完成自己另一半的信仰，不鼓勵獨身。大部分的家庭都鼓勵自由擇偶，但禁止約會（這邊指的是約會產生的行為，如愛撫、親吻）以及婚前性行為。

「清真約會」是穆斯林的一種約會模式，需要遵守以下規則：

必須約在公眾場所 不可在受到隔離的地方 調情、身體接觸都是禁止的 父母必須參與某些過程（如介紹對方給父母）

伊斯蘭為什麼有一夫多妻制（Polygyny in Islam）？在穆罕默德還沒統一伊斯蘭之前，惡劣的生存環境，加上長期的聖戰，導致很多青年男性戰死，整個社會男女比例失調嚴重，因此穆罕默德鼓勵生還的男性通過合法的婚姻，擔負照顧遺孀和遺孤的責任。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航