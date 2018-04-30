台灣大車隊4月起全面提供LINE Pay支付功能，乘客除了享有LINE Points 點數加碼回饋，也可以直接使用LINE Points點數全額折抵車資，讓乘客搭車完全不用付現金！除此之外，全台唯一LINE FRIENDS玩偶專車上路，號召巨型熊大、兔兔玩偶擔任LINE Pay宣傳大使，乘客有機會和巨型的熊大、兔兔一起搭車！

台灣大車隊目前擁有超過10種的支付方式，消費者在搭車時使用行動支付省去拿錢找零的困擾，讓搭車付款輕鬆便利。目前可以使用的支付方式有，如：街口支付、悠遊卡、歐付寶、支付寶、橘子支、Apple pay、Samsung pay、Google pay、信用卡、銀聯卡、美國運通、企業簽單支付及服務再升級的55688APP信用卡綁定與路招綁定支付等等。

行動支付多元化，搭車變得輕鬆快速，提升了消費者叫車的意願度，台灣大車隊在4月推出LINE Pay支付功能，並與LINE推出首波合作，全台唯一LINE玩偶專車上路，號召巨型LINE熊大、兔兔玩偶擔任LINE Pay宣傳大使，即日起至6/15，乘客有機會和巨型玩偶們一起搭車，除此之外，也可以至台灣大車隊粉絲團參加LINE玩偶抽獎活動，按讚分享就有機會抽中巨型熊大、兔兔玩偶。

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另外在搭車回饋上，於4/16～6/15使用LINE Pay於台灣大車隊車內使用LINE Pay掃描條碼結帳，或於55688 APP選擇使用LINE Pay結帳，筆筆消費回饋最高LINE Points 15點，乘客也可以直接使用LINE Points點數折抵車資，一點等同於一元，折抵無上限，活動詳情請上台灣大車隊官網。

還在等什麼呢！快更新您的55688APP，體驗全新的LINE Pay支付功能吧！詳細優惠內容請洽台灣大車隊官網查詢。