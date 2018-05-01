美中鷸蚌相爭，拉美漁翁得利——還是更滑向價值鏈下游？

文：向駿（致理科技大學教授兼拉美經貿研究中心主任）

美國前國務卿提勒森（Rex W. Tillerson）今（2018）年2月1日出訪拉美五國前警告拉丁美洲要小心美國兩大競爭對手中國和俄羅斯，他認為拉丁美洲不需要新的帝國強權（imperial powers），並敦促拉美國家莫在經濟上過分依賴中國，反而該與美國合作。次日中國外交部發言人華春瑩表示「中拉關係的發展不針對、不排斥任何第三方，也不影響第三方在拉美的利益。希望有關國家摒棄零和博弈的過時觀念，以開放、包容的心態正確看待中拉合作和中拉關係發展。」

4月10日，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消參加13日至14日在秘魯召開的第八屆美洲國家高峰會，成為第一個未出席該會議的美國總統。4月13日《紐約時報》題為〈中國填補了美國在拉美留下的影響力真空〉專文認為，美國在拉美的真空讓中國「趁虛而入」。

4月16日華春瑩表示中國有一句話常說，「鞋子合不合腳，只有穿鞋的人自己知道。」中國是不是拉美國家的好的合作夥伴，只有拉美國家人民最有發言權；希望美方有關人士尊重事實，客觀看待中拉關係。之後，華春瑩更表示「希望美國國內的一些人能夠刷新他們的國際關係理念和觀念，順應時代發展潮流，而不是逆潮流而動。」雙方唇槍舌劍凸顯美、中、拉三邊關係緊繃情勢。

中、美、拉三邊關係怎麼來？

2006年初「美洲對話」（Inter- American Dialogue）總裁哈金（Peter Hakim）在《外交事務》（Foreign Affairs）一篇題為〈美國正失去拉丁美洲嗎？〉（Is Washington Losing Latin America?）的文章中警告「許多拉美人士視中國為美國霸權的替代品。」同年4月，美國國務院主管拉美事務的助理國務卿夏儂（Thomas Shannon）訪問中國並與中國外交部拉美司司長曾鋼會晤，這不僅是中美雙方拉美政策負責人首次見面，更「隱含雙方承認中國、美國和拉美的『三邊』關係。」

此一「三邊關係」於2007年正式出現於「拉美、中國和美國：有希望的三角」一文（Latin American, China, and the United States: a Hopeful Triangular），作者是阿根廷布宜諾斯艾利斯大學教授托卡特利安（ Juan Gabriel Tokatlian ）認為，拉美有希望和美、中兩強建立「正面的三邊關係」（positive triangular relationship）。次年美國布朗大學教授巴巴拉・史道林斯（Barbara Stallings）也提到此一概念。2011年中國社科院拉美所和美國華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）共同出版了《中國、拉美和美國：新三角》（China, Latin America, and the United States: The New Triangular）。近10年來此一「三邊關係」快速轉型。

以2017年為例，5月1日社科院拉美所同時發行了《一帶一路合作空間拓展——中拉整體合作新視角/國家智庫報告》中、英文版。5月15日「一帶一路國際高峰論壇」在北京舉行，習近平稱拉美是21世紀海上絲綢之路的「自然延伸」，中方願和拉美加強合作，在「一帶一路」建設框架內，實現中拉發展戰略對接，打造中拉命運共同體。

11月8日，聯合國拉美經委會、中國社會科學院世界經濟與政治研究所及拉丁美洲研究所，共同在北京舉辦《2017年拉美國際貿易展望》年度報告發表會，充分顯示拉丁美洲政學界對中國的期待。以下從國際貿易和國家發展視角討論美、中、拉三邊關係。