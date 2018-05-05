《鹽淚》像放大鏡頭逼我們注視，見證21世紀最悲慘的人道災難

作者：羅惠珍

本文為《鹽淚：巴特羅醫生眼裡的難民血淚》譯者序

這幾年來，幾度被提名，皮耶多．巴特羅醫生（PietroBartolo）早就該獲得諾貝爾和平獎了。

為什麼？巴特羅醫生既不是史懷哲醫生也不是德雷莎修女，他沒有刻意到什麼「落後的國度」去行醫救人。在追求人類和平的戰鬥路上，巴特羅醫生也不是什麼堅忍剛毅的勇者，他只要遇到別人眼裡的一點點小事就會情緒波動，感情豐富很愛哭，個性衝動愛打抱不平。

巴特羅醫生不是什麼國際知名的神刀或醫學權威，偏偏他救治的人數超過國際頂尖名醫們的千百倍，而且不收費。巴特羅醫生雖不是法醫，但是他相驗解剖過的屍體數量甚至多過一般法醫。26年來，巴特羅醫生所救治、檢查身體的移民難民超過30萬人，來自數30多個國家。

但是，他不過是個處在面積20平方公里，居民不到5000人的小島醫生罷了。蘭佩杜薩，這個岩石林立的地中海小島，懸崖峭壁，天藍藍海藍藍，保有未經雕琢的自然之美，在這個與世隔絕的小島上，蘭佩杜薩的居民多半以捕魚維生，從海裡礁石採下的海綿則是島上的特產，這邊的海產大部分銷往西西里島。

島上的居民收入不高，他們樂天知命生活單純，他們是傳統的天主教徒，虔誠信奉聖母瑪利亞，以致於島上的女性，很多取名瑪利亞。

蘭佩杜薩島上的步調悠閒，市中心區也沒有太多的喧嘩，偶爾幾個樂手開著小貨車繞行，停在街上或廣場上，拿起樂器吹奏流行音樂，居民們便跟著輕快的節奏，跳起舞來，這兒的人有著地中海居民熱情和好客的性格。

從天空鳥瞰，蘭佩杜薩島宛如從地中海裡聳立高出的一塊巨岩。這個義大利小島在西西里島西南方213公里，感覺上離歐洲大陸很遠，地理位置上更接近非洲，距離突尼西亞東北角僅113公里，和利比亞北部海港相距292公里。因而成了非洲與中東地區移民歐洲的跳板。

也因此，20多年來，從地中海彼岸來的偷渡客乘著漁船、橡皮艇登上蘭佩杜薩。最早是在1991年時，有3個非洲黑人從突尼西亞渡海來，後來大概隔幾天就有2、30人，登岸的人數不多，島上關防不甚嚴格，「訪客們」待了幾天後，就搭船到西西里島，再往歐洲大陸北上，分頭尋找安身之地。

當人數再增加後，義大利政府便於1997年在島上設立接待中心，無論難民或移民都需要妥善對待。偷渡一詞，僅僅是法律上的定義。

蘭佩杜薩居民的日常節奏依然，輕快的腳步隨著他們熟悉的歌曲「海上焰火」（Fuoco a marre），牽著手摟著身翩翩起舞。

直到有一天，蘭佩杜薩的日常被打亂了。我們都進入21世紀，一波波的新面孔登上蘭佩杜薩的碼頭。非洲大陸好幾個國家打不完的內戰，毫無未來的貧困飢餓，迫使千百萬人流離失所。2011年初阿拉伯世界的春雷提早乍響，從此以後，阿拉伯世界流離失所的人數升高到無人能預期的規模。

曾經在數天內有7000人上岸，當時的義大利總理為了要求歐盟回應，將他們留在島上2個多月，後來人數超過10000人。蘭佩杜薩的居民並不抱怨，巴特羅醫生說，因為我們也是苦過來的。而事實上，救援地中海難民，義大利政府出錢出力超過其他的強國。

過安定日子的人無法想像，更不要說去感同身受逃難的悲慘。那是在你所能到達的天地裡，無論你往哪裡都找不到能片刻喘息的所在。

原以為戰爭有一天會結束，但是等了1年、2年、3年……才知道安定遙遙無期。於是，你只能賭上一命，坐上老舊的漁船或橡皮艇，渡過地中海。

可是，在這趟旅程前，大部分的男人和女人都沒見過海，他們不認識大海，可能也從來沒想過竟然是用這種方式來認識大海。

雖然從啟航的地方到蘭佩杜薩只有200多公里，但出海後的「每一哩路」都有可能翻船，因為可以容納30個人的船坐了200人、300人，甚至更多。別期待有熟練的舵手領航，人口販運集團有時拿了錢，出了海就被接應走了，船上的人只能用GPS導航，但是船太小，浪太大，強力的洋流翻滾，船上的人聽天由命的漂流，幾天幾夜茫茫渺渺，朝著導航方向行駛的橡皮艇會突然間消了氣……幸運的被救援部隊或NGO組織救起，我說幸運的，不只是活人，能撈起，能在沉船裡找到的屍體，也要莊嚴以待，讓他們安息在義大利的墓園裡。

大批難民不分日夜地來到，巴特羅醫生經常在碼頭等候，那是他的日常。失溫、脫水、化學灼傷……需要急救的立刻送醫院，或者當場緊急處理。孕婦在船上破水了，他也得跟著救護車到醫院接生。嬰兒小孩們還沒下船就成了受傷孤兒，他要療傷還要抱在懷裡哄著，那是他悲喜交加的日常。

橡皮艇、救援船抵港，難民依序下船，這麼漫長艱困的旅途，沒有人同情他們的遭遇，連寄生蟲都不可憐他們。因此，巴特羅醫生得一個個細心檢查介癬皮膚病，立刻治療，那是他心酸的日常。

地中海的海難頻傳，救援部隊從海上撈起溺水者，從船底艙抬出窒息者，巴特羅醫生要打開塑膠袋，一個一個驗屍，不要以為這只是醫學專業工作，只須冷靜理性面對，也不要以為做幾次以後就會習慣。巴特羅醫師說，每一次打開綠色袋子時，都是第一次，因為，每具屍體都見證著一趟遙遠漫長旅程的悲劇。為了避免罹難者只剩下編號，他還不得不割下他們的手指、耳朵去化驗DNA，以確定姓名身分，這都成了巴特羅醫生痛苦的日常。

從巴特羅醫師到島上的熱情傳統

這個時候，那些帶來戰爭的宗教意識形態煙消雲散，天主教或穆斯林，都一起安息吧！

海上難民湧進港口，小島整個騷動起來，蘭佩杜薩的媽媽們端出一鍋又一鍋的海鮮義大利麵，把家裡乾淨的衣服鞋襪玩具捐出來，還一起為新生嬰兒準備衣物。

這些年來，地中海發生了好幾次的大海難，被義大利海軍和漁民救回來時，在海裡泡了數個小時的幾百名生還者癱倒在地，人數太多，接待中心床位不足怎麼辦？就算是黑人、阿拉伯人也不能讓他們自生自滅吧？

島上居民打開家門熱絡接待生還者，讓他們在劫後餘生時，感受到及時的溫暖，好儲存等待黎明的能量。

不知道從什麼時候開始，島上的墓園裡，出現了無名氏的墓碑，越來越多的無名氏還來不及看歐洲一眼，就長眠於此。很抱歉，不知道閣下的宗教信仰，只能依本地習俗，墓地全部立上十字架，並註記安葬日期，這是蘭佩杜薩所能做的了。

可是，大海難來時，亡者太多，墓園已滿，又該怎麼辦？就算是黑人、阿拉伯人也該有個像樣得體的喪葬吧！蘭佩杜薩的居民們管不了什麼家族系譜了，紛紛打開自己的家族墓穴，讓罹難者入土為安。這個時候，那些帶來戰爭的宗教意識形態煙消雲散，天主教或穆斯林，都一起安息吧！

看見了許多男人及女人的「臉孔」

巴特羅醫生回顧他的童年，島上的孩子沒有太多娛樂，用彈弓打雲雀就能打發無聊時光，長大後換用獵槍瞄準候鳥，當他的眼睛注視著幾百隻暫時停歇的「候鳥」時，那一瞬間他想到「另外的」候鳥，當他的眼神穿過這麼大群的飛鳥，似乎看到了許多男人和女人的面孔，他們抵擋著千萬個危險以求脫離苦海，可是，他們卻在這個漫長的旅途中，不幸失去身邊親愛的人。從此之後，巴特羅醫生就不打獵了。

關於《鹽淚》這本書

《鹽淚》（義大利原文為：Lacrime di sale）這本書訴說著巴特羅醫生和蘭佩杜薩島的日常，而這個日常卻像個放大鏡頭般地逼著我們睜大眼睛注視，見證著進入21世紀後最悲慘的人道災難，美麗又蔚藍的地中海在此時，卻好像但丁的地獄般張開大口，成了死亡之海。

這難道是非洲和中東地區人民的共業和宿命嗎？巴特羅醫生時時刻刻處在苦難的最前線，他不是發願奔跑到前線救人當英雄，他只是學成「剛好」返鄉回到蘭佩杜薩當醫生，他不是努力實踐什麼「聞聲救苦」以成就修行，而是本能的關注他人的生與死，依著良心驅動，夙夜匪懈。

「問題在人，不在神！」

多年醫治和傾聽難民的心聲，他所控訴的對象不是人口販運集團，而是導致災難的根源，他告訴我們「問題在人，並不在神！」。只是，這個世界的「大咖們」根本不在意他的觀察與控訴。

鏡頭前的巴特羅醫生眼神裡總有著淡淡的哀傷，他的神情有點疲憊。已經26年了，直到現在，只要聽到有船隻進港，他還是很擔憂害怕，不知道還會有多少不幸的人。

自從巴爾幹半島的移民陸路封鎖後，所有逃難者都流向地中海。雖然目前媒體比較少報導地中海的大規模海難，人們恐怕也不希望再看到或聽到這種悲慘事件。然而，事實的真相依然殘酷，無聲的鹽淚，汨汨流不盡。

相關書摘 ►超載難民船的但丁地獄：50隻鮮血淋漓的手，25張呼喊哀嚎的口

書籍介紹

《鹽淚：巴特羅醫生眼裡的難民血淚》，開學文化出版

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作者：皮耶多．巴特羅、麗迪雅．提洛塔

譯者：羅惠珍

自2012年突尼西亞爆發了「阿拉伯之春」的民主運動之後，原本內戰就頻傳的非洲大陸，更是變得破碎不堪，數以萬計流離失所、被迫放棄家園的難民們，透過各種方式想渡海到歐洲大陸重新開啟新生活。這是21世紀最大規模的遷移，但船難、人口販子的不肖、暴力剝削等等的對待，卻成為了這場遷移中，最大和恐怖與磨難……一位平常本份守己的小醫生，卻意外地擔負起救治了成千上萬難民的「大工作」，他的名字是―皮耶多．巴特羅（Pietro Bartolo）。

終日在原本陽光普照的碼頭，做的工作卻是不斷的驗屍，面對那些倖存下來，連眼淚都流不出的難民，巴特羅醫生除了救命醫治還誠懇聆聽他們每一個人生命的故事，為了讓世人知道這一切，並為此日夜奔命，在所不惜。最後不負苦心人，漸漸有更多的媒體和政府單位注意到這座義大利的小島蘭佩杜薩全體居民和醫生日夜救治難民的事蹟，甚至導演還拍攝了紀錄片《海上焰火》（Fuocoammare）來為難民們發聲。

Photo Credit：開學文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航