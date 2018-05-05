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用實證科學破解飲食迷思：維他命C可以預防、改善感冒？
我們想讓你知道的是
每天攝取足夠的維他命C（一般成人每日只需要100毫克），就可以維持正常免疫功能。感冒發生時，若特別補充補他命C，想藉此改善感冒症狀或以預防感冒為目的，從現有的科學證據來看，效果是徒勞無功的。
作者：蔡正亮
科學觀點
維他命C並不是藥物，因此不具有治療及改善感冒的作用。讓我們從認識維他命C的生理功能，來了解它與免疫之間的關係。
也許你曾聽說
每當快要感冒的時候，總會有人建議：「趕快多吃維他命C，這樣可以幫助預防感冒喔！」甚至，感冒症狀出現的時候，也會有人立即吃維他命C補充劑，認為這麼做可以對抗感冒。別覺得意外，這樣的迷思，不只臺灣，即使國外也都流傳已久。甚至你會發現，一般感冒成藥的成分，都少不了維他命C。久而久之，「多吃維他命C，可以幫助預防、改善感冒」的迷思便口耳相傳，似是而非地形成。究竟，維他命C扮演什麼樣的生理功能？為什麼有人總把「維他命C」跟「對抗感冒」連結在一起，以上是否有科學證據的佐證呢？
事實的真相是
民俗偏方中就曾提過，當覺得快要感冒，或者已感冒了幾天，可以嘗試喝「可樂煮檸檬」，幾次下來，感冒的症狀便可逐漸遠離。這樣的說法至今仍有人深信不疑。有人認為檸檬含有豐富的維他命C，對感冒的預防及改善發揮了作用。可樂煮檸檬的適口性的確較佳，甜甜的、熱騰騰地入喉，或許有幾分保暖作用。不過，其實「煮檸檬」這個過程，卻無疑地破壞了維他命C。維他命C不耐熱，暴露空氣中也不穩定，陽光、熱及空氣都是維他命C的天敵。加熱後的維他命C，結構被破壞，失去營養特性，再加上可樂加熱後，碳酸會揮發成二氧化碳，所以實際上的可樂煮檸檬，只是比較有檸檬味道的糖水。
關鍵概念釐清1：維他命C是一種水溶性的維他命營養素，人體無法製造，只能藉由飲食提供。同時它並不是藥物，因此不具有任何治療及改善感冒的作用。
維他命C是一種水溶性的維他命，我們身體無法製造，因此它是必須營養素，需要每天透過飲食來補充。維他命C的吸收方式不同於脂溶性的維他命（如維他命A、D、E、K）。人無法大量儲存在體內，因此，當我們攝入超過身體所需的維他命C（一般成人，維他命C的每日建議量是100毫克），多餘的量不會被吸收，而是隨著尿液流逝。
說到維他命C的生理功能，可說非常多元，首先，維他命C可以幫助「膠原蛋白」的合成。膠原蛋白是構成人體肌膚、骨骼、皮膚等結締組織的重要材料。所以，維他命C有助於傷口癒合，維持牙齒、肌膚及骨骼的正常發展。
另外一個功能是，維他命C扮演非常重要的「抗氧化」角色。它可以幫助我們身體清除有害的「過氧化物」及「自由基」。簡單來說，生物都需要呼吸以維持生命，呼吸需要氧氣，但氧氣是不穩定的分子，氧氣會在體內製造很多的負面產物，這些負面產物我們通常稱為「自由基」（free radicals）。自由基非常活躍且不穩定，它會攻擊細胞，增加氧化壓力，造成細胞損傷。一般科學家普遍相信，過多的自由基是導致慢性疾病與老化的主要因素。
關鍵概念釐清2：目前還沒有足夠的科學證據支持「補充維他命C可以直接預防或改善感冒」。但是，維他命C確實在免疫系統發揮特定的生理功能，因此，具有健全的免疫系統則可以降低感冒的發生機率。
感冒起因多來自土壤或空氣中散播之細菌或病毒之感染，感染造成人體免疫系統有所反應，因此，引起一系列症狀，如發燒、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水等。如前面所提，維他命C的生理功能這麼重要，但跟感冒之間存在什麼樣的關係？國外已發表相關人體研究，試著找出問題的答案一套有效防治高血壓的飲食計畫。
澳洲科學家Audera等人在2001年發表的研究中，招募400位健康成人進行長達18個月的實驗，最後完成實驗有149位。研究顯示，參加者補充高單位的維他命C之後（每日約1000毫克，是一般成人建議的10倍），後來得到感冒的人，症狀也並沒有改善，罹患感冒的時間也沒有因此縮短。
芬蘭科學家Hemilä及Chalker在2013年發表的研究，以「文獻統整後設分析」（Meta-analysis），蒐集1966~2012年所有有關「維他命C與改善感冒」的人體研究資料。經過統計分析後，作者歸納了重點，「目前沒有明顯的研究支持補充維他命C可以直接預防、改善感冒」。但作者指出，在某些特殊的案例下，例如對於正在接受嚴格訓練的馬拉松選手或極限運動的選手等，補充維他命C之後，可以發現，得到感冒的機率是明顯較低的。
美國科學家Heimer等人在2009年的文獻回顧報告則提到不同的觀點，「不管是大人或小孩，某些情況下，補充維他命C也許有助於縮短感冒的持續時間，但對感冒症狀，沒有觀察到有改善的情形」。
透過以上整理，我們可以了解「透過補充維他命C，來達到預防或改善感冒」仍是言過其實、沒有科學佐證的說法。不過，單就理論來看，維他命C的確可能對生物的免疫系統發揮某種程度的作用，有助於減少細菌感染的可能性，只是在人體研究中，我們看不出這樣的結果。
德國科學家Ströhle及Hahn等人在2009年的報告指出，「從細胞培養的實驗中，觀察免疫系統的巨噬細胞及T細胞，在環境中需要有足量維他命C存在，才能增加細胞對抗外來病原菌的能力，減少外菌入侵，降低感染機率」。瑞士的科學家Wintergerst等人在2006年的報告表示，人在感染和壓力的特殊生理情況下，血漿及白血球的維他命C含量會下降，這可能說明免疫細胞會消耗維他命C，以發揮正常的免疫功能。
營養師小結論
「透過補充維他命C，來達到預防或改善感冒」仍是言過其實、沒有科學佐證的說法。但是，維他命C對人體的免疫系統扮演重要的功能。所以，如果在維他命C缺乏或不足的情況之下，可能影響免疫系統的正常運作，降低對抗外來病原菌或病毒感染的能力，則有可能增加感冒的發生機會。
每天攝取足夠的維他命C（一般成人每日只需要100毫克），就可以維持正常免疫功能。感冒發生時，若特別補充補他命C，想藉此改善感冒症狀或以預防感冒為目的，從現有的科學證據來看，效果是徒勞無功的。
富含維他命C之蔬菜水果
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上表的資料來源：衛生福利部食品藥物管理署-食品營養成分資料庫（2015版）
你可以這樣做
蔬菜、水果是維他命C豐富的來源，因為維他命C不耐熱、怕空氣及陽光，經過加熱烹煮（如煮湯、清蒸、燒烤）的蔬菜或加工的水果罐頭，維他命C多半流失而有所損耗，因此，直接食用生鮮的蔬菜水果是最理想、最有效益的方法。但有些蔬菜不適合生吃，若以大火迅速快炒，縮短加熱時間，相較之下則可以減少營養素的流失。不同的蔬菜、水果其維他命C含量有所不同，前述表格整理含有豐富維他命C的常見蔬菜水果，鼓勵大家可多多食用，有益健康。
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書籍介紹
《營養師教你不用怕：用實證科學破解27個常見飲食迷思》，遠流出版
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作者：蔡正亮
蔡正亮營養師以「實證醫學」為出發點，引用的參考文獻主要為國際SCI發表的科學期刊，讓「數據說話」，綜合詳解近五年來討論度高、具話題性的27個飲食迷思，內容涵蓋四大主題：食品安全、減重瘦身、慢性疾病以及保健食品。以科學數據傳達正確的營養知識，讓你穿透眾說紛紜的謠言迷霧，確實掌握真正健康無負擔的飲食生活。
激烈減重減下的，是脂肪還是健康？吃進身體的食品，是營養還是負擔？流言傳來傳去，請相信科學知識才是硬道理。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航