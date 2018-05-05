用實證科學破解飲食迷思：多吃櫻桃等紅色食物可以補血？

作者：蔡正亮

科學觀點

植物的紅色來自天然色素「花青素」，與真正含有鐵質的血紅素、肌紅素無關，也同時釐清傳統觀念「以形補形」的謬誤。

也許你曾聽說

「女生要多吃葡萄，因為葡萄可以補血！」婆婆媽媽的交代言猶在耳，相信許多人也曾聽說過，喝紅酒不但能養顏美容，而且還可兼具補血的功效呢！多數民眾也認為，多吃紅色的食物可以幫助補血，例如紅豆、櫻桃、葡萄、桑椹等，所以顏色較為鮮紅、紫豔的水果，被許多人視為「補血聖品」，鼓勵生理期的女性朋友們多多補充攝取……對於這樣的說法，以營養學的角度來看，是否正確呢？

事實的真相是

談到「補血」，相信大家並不陌生，日常生活裡，若是遇上頭暈目眩或是蹲低後站起的眼冒金星，多半會先懷疑自己是否「貧血」了，於是著手搜尋可以「補血」的食物。傳統上，多數民眾會有「以形補形」的刻板印象，以為多吃與血液相近顏色的食物，可以補血強身，藉此改善貧血症狀。事實上，這樣的觀念並不正確，我們可以先從「人體血液的基本知識」來說明。

血液是由「血球」和「血漿」組成。血球又分為「紅血球」、「白血球」和「血小板」三大類，其中以紅血球所占比例最大，正常成人每毫升的血液約有五百萬個紅血球。每個紅血球中因含有血紅素（Hemoglobin）分子，故血液呈現紅色。另外，肌肉中因含有肌紅素（Myoglobin），同樣也會讓肌肉呈現紅色，只是當與氧氣接觸時，會發生氧化現象，肌肉因而呈現較深的紅色。然而，不論是血紅素還是肌紅素，兩者都含有很重要的礦物質「鐵」。

鐵的存在穩定了紅血球的正常功能與結構，紅血球才能正常運作，先結合氧氣、再運送氧氣，最後釋放氧氣給身體各組織利用。簡單來說，「鐵」是紅血球非常重要的成分，是穩定血紅素的主要物質。成人男性每天應攝取10毫克的鐵質，成人女性因生理因素會定時排出經血，因此對鐵的需求更高，每日應攝取15毫克的鐵質。

鐵在人體內是不間斷的流失與再補充，交替循環著。如果日常飲食的鐵質來源不足，就會降低體內鐵質的儲存量，再嚴重一點，就無法提供足夠的鐵以滿足所有人體紅血球的需求，這時就可能形成「缺鐵性貧血」。

關鍵概念釐清：櫻桃、葡萄的鮮紅色是來自天然植物色素「花青素」，與人體血紅素同樣都呈現「紅色」的外觀，但以營養價值來說，這些蔬果植物的「鐵」含量並不理想，且植物的許多成分，如草酸、植酸也會妨礙人體對鐵質的吸收。

傳統的觀念裡，多吃牛肉、喝豬血湯、豬肝湯可以補血，其實這是有科學根據的。當我們吃進這些食物時，連帶吃進了動物的血紅素及肌紅素，而這些食物經由人體一連串的消化作用，在腸道釋放出鐵離子，經小腸細胞吸收後，鐵質就會儲存在身體（主要是肝臟）。紅血球由骨髓製造而進入血液，通常一個紅血球的生命週期約120天，老化的紅血球就會被分解、吞噬。這時身體就需要新的鐵質，提供給新生的紅血球。因此，確保每天攝取足夠的鐵質（成人男性10毫克；成人女性15毫克），才能維持體內穩定的供需均衡。

至於同樣是紅色的蔬果呢？事實上，蔬果的紅色並非來自血紅素或肌紅素，多半是自「花青素」（Anthocyanins），少部分來自「甜菜根素」（Betalain）。以上都是天然植物性色素，賦予植物呈現紫、紅色的水溶性天然色素。以上色素並不含鐵，如果我們以營養成分來比較，每100公克的牛小排可提供2.5毫克的鐵，而每100公克的紅色葡萄可提供0.7毫克的鐵，兩者的鐵含量相差了3.5倍。事實上，蔬果中所含的鐵不但明顯少於動物性食物，另外植物多存在植酸、草酸等成分，也會阻礙人體腸道對鐵的吸收。所以，如果想要藉由多吃「紅色的蔬果植物」來達到補血功能，改善「缺鐵性貧血」，這樣的做法是徒勞無功的。

貧血有「先天性」和「後天性」之分。「先天性貧血」與遺傳疾病有關，如地中海貧血、鐮刀性貧血等，需要正規的醫學治療。「後天性貧血」多半與營養有關，並不是所有的貧血都是「缺鐵性貧血」，例如素食者、長期服用抗生素藥物者，就容易缺乏維他命B12及葉酸，就會導致其他類型的貧血。有關營養不良引起的貧血，請見下表。

營養性貧血類型

貧血類型 缺乏的營養素 營養素的生理功能 缺鐵性貧血 鐵、銅、維他命C 鐵：是維持紅血球正常功能的必要礦物質。 銅：若攝取不足，會連帶影響人體鐵吸收與功能。 維他命C：若攝取不足，則降低腸道對鐵的吸收率。 小細胞低色素貧血 維他命B6 缺乏維他命B6，會影響血紅素當中的血基質（Heme）的形成，造成血紅素製造不足、紅血球的形狀異常。 巨球性貧血 葉酸、維他命B12 維持正常細胞分裂，與紅血球的形成有關。 惡性貧血 維他命B12 維持正常細胞分裂，與紅血球的正常形成有關，維他命B12吸收不良（老年人、胃酸分泌不足、藥物干擾等）、長期純素食者，都是維他命B12缺乏的高危險族群。 溶血性貧血 維他命E 非常少見，多半多出現在新生兒。因維他命E不足，紅血球細胞膜無法有抗氧化的能力，易導致紅血球有破損、不完整的情形。

由此可見，「補血」不是只有「補充鐵質」這麼簡單。一旦有貧血的症狀，就必須找是出何種類型貧血，一般血液的常規生化檢查都可以協助診斷。若是診斷為營養性貧血，大多可以藉由飲食的調整或透過營養補充品，獲得改善。

營養師小結論

傳統觀念中認為，多吃天然的紅色食物（如櫻桃、葡萄、紅豆等）可以補血，實際上，植物的紅色來自天然植物色素「花青素」，與真正含有鐵質的血紅素、肌紅素並沒有關連。

一般中醫或傳統療法提到的「補血」，其實就是補充參與「製造及維持紅血球正常功能」的微量營養素，這些微量營養素主要是維他命及礦物質（如鐵、葉酸、維他命B12、銅、維他命C、維他命B6、維他命E等）。在臺灣，「缺鐵性貧血」或「邊緣性缺鐵性貧血」的比例較高，但是，不同的貧血各自對應不同的微量營養素需求，獲得醫療診斷，才能對症下藥。透過均衡飲食，或素食者適當地補充營養補充品，都是理想的解決之道。

你可以這樣做

一旦有貧血症狀，必須先找出是何種貧血。因不同的貧血，相對需要補充的營養素也不同。在臺灣「缺鐵性貧血」的發生率較高，特別是生理期的女性朋友、懷孕及哺乳婦女。

缺乏鐵質者，適當攝取紅肉（如牛肉）及內臟（如豬肝）是最直接可補充鐵質的優良來源。同時也鼓勵飲食中多吃富含維他命C的蔬菜、水果，更可以增加人體對鐵質的吸收。

相關書摘 ►用實證科學破解飲食迷思：維他命C可以預防、改善感冒？

書籍介紹

《營養師教你不用怕：用實證科學破解27個常見飲食迷思》，遠流出版

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作者：蔡正亮

蔡正亮營養師以「實證醫學」為出發點，引用的參考文獻主要為國際SCI發表的科學期刊，讓「數據說話」，綜合詳解近五年來討論度高、具話題性的27個飲食迷思，內容涵蓋四大主題：食品安全、減重瘦身、慢性疾病以及保健食品。以科學數據傳達正確的營養知識，讓你穿透眾說紛紜的謠言迷霧，確實掌握真正健康無負擔的飲食生活。

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Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航