當身旁出現越來越多移民，法國人覺得「被馬克宏徹底背叛」

文：Michael Sheridan《週日泰晤士報》

譯：觀念座標

三位來自不同右翼政黨的政治人物齊聚在法國波爾多（Bordeaux）北邊小城火車站咖啡館的時候，聖昂德雷德屈布扎克（Saint-André-de-Cubzac）看起來仍是一片祥和。然而，這三位政治人物的聚會，卻是非比尋常、前所未有的「武林會」，這也是吉倫特省（Gironde）右派選民深感不安的表徵——他們擔心大批湧入的外來移民改變法國風貌。

三位政治人物，都是地方政治人物，他們分別來自主流的共和黨（Les Républicains）、強硬的國民陣線（Front national）、以及小黨「法國起立」（Debout la France）。

雖然共和黨的官方說法是，它不跟其他右派政黨聯合，但當天與會的政治人物卻一致認為，法國的右翼勢力一定要改變、重組，才有可能打敗總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

與此同時，馬克宏正在4,000哩外的美國華府，以全球化、國際化的論點傾倒美國政壇，但在聖昂德雷，地方政治人物所談的卻是法國本土價值。

在附近小鎮卡維尼亞克（Cavignac）當市長的共和黨員艾達（Jean-Jacques Edard）表示，「我今年已經66歲了，是死忠的共和黨員，我的價值觀是傳統、保守的民族主義者。我愛我的國家，對法國我有很深的依戀。」

他說，他騎著重型機車在優美的風景中旅行時，會情不自禁的歌唱。然而，在共和黨統治法國十幾年後——歷經席哈克（Jacques Chirac）以及薩科齊（Nicolas Sarkozy）總統——卻在2012年失去了權力。去（2017）年的大選，共和黨又再度慘敗，輸給馬克宏的政黨，他不禁覺得頓失所依，十分沮喪。他估算當地的選票：假如右派的政黨聯合起來，就可以拿下吉倫特省。於是，他想辦法遊說地方右翼政治人物，請大家簽了一個政治宣言，標題是：「團結為法國」。

第二位與會的政治人物，是國民陣線的地方議員迪亞茲（Edwige Diaz）。她對此次武林會感到興致勃勃。她表示：「波爾多表面上看起來寧靜美麗，但底下暗潮洶湧，移民很多。」她又說：「移民湧入，沒有人受益。」

30歲的迪亞茲是波爾多市的企業家，本以共和黨人身份投入政壇，後來轉入國民陣線的旗下。她說：「我們的城市已經被伊斯蘭主義化，讓我們十分擔憂。在某些地區，絕大多數的婦女都蒙面。」她又說，她聽說某家商店的老闆甚至訂定不同的時間表，好讓男人女人可以分時段購物。

與會的第三位政治人物是「法國起立」的郝斯提葉（Martine Hostier），她表示，最近她到波爾多車站接孫子時，驚訝地發現自己是唯一的白人。

雖然，許多經過波爾多車站的觀光客大概不會同意她的說法，但是她的看法卻反映出當地居民的不安與恐懼。地方選民、政治人物的心聲，中央的政治人物有何想法？

共和黨的新黨魁，43歲的沃奇耶（Laurent Wauquiez）表示，他不贊成跟其他的右派政黨結盟，雖然共和黨對於移民問題將採取更強硬的立場。他對《費加洛報》表示：「我們跟馬琳勒龐（Marine Le Pen）不一樣，價值觀與社會願景都不同。」

然而共和黨右派大老如馬里亞尼（Thierry Mariani）——他跟馬琳勒龐一樣都很欣賞俄羅斯——卻認為，國民陣線已經改變，不排除與之結盟的可能性。馬琳勒龐最近打算放棄國民陣線的名字，表示它代表著「心理障礙」，應該改名為「民族大集會」（National Rally）。她也悄悄放棄了不受選民歡迎的政策，如脫離歐盟、廢止歐元，轉而專攻移民議題。

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事實上，右翼政黨在反對馬克宏的移民政策時，確實團結在一起，他們一致認為馬克宏的政策太過寬鬆。相形之下，左派覺得太過嚴峻。馬琳勒龐以加萊海峽省國會議員的身份，對共和黨議員的演說大聲喝采，而她所提的修正條款，也跟共和黨雷同。

但是，馬克宏的中間政黨輕易地以多數通過了新的移民法。新法規定，非法穿越邊界進入法國的移民，最高可判處一年有期徒刑；移民可以申請政治庇護的時間縮短了；警察可拘留非法移民的時間增加了一倍，變成90天。

國會通過此法案的同時，巴黎市正在承受重大的移民壓力。《巴黎人報》日前做了一篇報導，表示每週來到巴黎的外來移民高達五百多人，絕大部份來自非洲與阿富汗，報導的標題是：「巴黎成為新加萊」。

巴黎時髦區的聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）附近，許多移民就地搭起帳篷。在清晨的霧氣中，兩名年輕的阿富汗男子在附近的公共噴水池裡面洗冷水澡。

名為哈珊的移民男子表示：「我們阿富汗人不會跟非洲人混在一起。他們喜歡喝酒，又常常打架。」

這也是為什麼馬克宏不應該對右派大聯盟掉以輕心的原因。聖馬丁運河地區的居民絕大多數都在去年把票投給了馬克宏。現在，《巴黎人報》表示：「他們覺得徹底被背叛了。」

文章來源：French right is reborn in a Bordeaux cafe（The Sunday Times）

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