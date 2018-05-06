馬祖離島風物詩：八八坑道與「枕戈待旦」牌樓

文：許傑

Photo Credit：山岳文化

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枕戈待旦

景點位置：連江縣南竿鄉福澳村139號

Photo Credit：山岳文化 馬祖的「枕戈待旦」與金門太武山上的「毋忘在莒」共享盛名。

回想起當年那封兵單的到來，喚著我「是時候該為國家履行義務了」，當時抽籤的心情的忐忑掙扎，至今依舊難忘。

時光推回到聽爺爺口述的年代，他說著，當年大家最害怕的就是抽到俗稱「金馬獎」的戰地前線：馬祖與金門，因為那一去得好久才能回來，且到離島，地點偏遠又氣候難熬，每個人都是千萬個不願意。但抽到了，又能如何呢？

對照起爺爺那個時代，我們真的已經很幸福了。

初次從基隆搭乘台馬輪，於夜間航向了通往馬祖南竿的偉大航道，看著星光閃爍，月光映照著無盡遼闊的海，涼爽的風讓人好清醒。幾個軍人也和我一樣逗留在甲板上，他們是否和我一樣也是守著眼前的風景？從深鎖的眉頭中，我試圖解讀他們心情的矛盾。

回到床艙內，狹小的空間僅能容納一個人的夢鄉，每一個床鋪上都是滿載期盼而失眠的遊客，而那些收假軍人是否也在這夜航中感到惆悵而失眠呢？漫夜的航行使人疲倦，在太陽爬出海平面後，船班終於駛進了馬祖南竿的福澳港，廣播響起靠岸通知，船上也開始一陣騷動。旅人在夢中醒了，而那些軍人也抱著忐忑的心情，醒了。

我站在甲板上遠望，港邊外的山巔之上，白底紅字寫著「枕戈待旦」四個字，勾勒出旅客與軍人兩個心情世界的分界。有立志殺敵、枕著武器睡覺等天亮含義的枕戈待旦，警醒著軍人時時刻刻都得有作戰的準備，也宣示著甲板上的每個軍人，無論你現在想著誰，無論你有多孤寂，留下了多少不甘願的眼淚，只要踏上這座島，都只能放下一切，為國家效忠。

八八坑道

開放時間：08:40–11:30、13:40–17:00

景點位置：連江縣南竿鄉復興村208號（此地址為馬祖酒廠，坑道就位於酒廠旁）

Photo Credit：山岳文化 八八坑道入口處擺放了許多老酒甕裝飾。

如果把「金門高粱」的溫順口感比喻成一個溫柔女子，那麼「馬祖高粱」就是一個剛烈的男人。馬祖老酒在口中散發出的酒香，猶如男人隨著歲月沉澱所產生的成熟韻味。

金門的高粱飄香全亞洲，而馬祖所產的「馬祖高粱」，也是馬祖人家家必備的單品，天冷時常拿出來潤喉、暖身。早年爭戰期間軍情緊繃，國軍長年進駐馬祖島上，更以半人工方式挖鑿出許多軍事用途的「地底隧道」，如八八坑道、安東坑道、北海坑道等。由於花崗岩構成的隧道十分堅硬，非常適合作為軍方戰備用途，但隨著軍情和緩的現代，大部分地下坑道的戰事功用也隨之淡化。

八八坑道曾在軍管時期充當馬祖的電信局及電信機房，重新整理後已成為醞釀馬祖高粱的酒廠窖，藏著許多老酒與高粱酒，日日飄出令人微醺的酒香，相關酒品因為電視廣告的播出，著實打響了馬祖酒品的知名度，讓我印象深刻，更有「馬祖等於八八坑道」的既定印象。

八八坑道全長兩百公尺，隧道完成於先總統蔣公「八十八歲」誕辰，利用隧道長年溫度保持在攝氏十五至二十度間的恆溫作用，在主通道放置罈裝老酒，並在整個隧道內裝置復古的酒甕，讓人都還沒靠近到坑道口，就可聞到濃濃酒香味，連心也微醺了。

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書籍介紹

《我們的，離島風物詩：絕美祕境、溫煦人情、好食風光，尋訪純淨的島嶼映像（附六離島拉頁路線圖、適遊月份推薦表）》，山岳文化出版

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作者：許傑

「我們總說台灣人情味濃，而這些人情味從何而來？其實就是從島上的日常生活而來。希望這本書能重新定義台灣各島嶼的既定風貌，拋棄過往的印象，釐清島上的文化樣貌，並從島民的『性格』，從『心』認識台灣離島。」──許傑

「旅行是我生活中最重要的小事！」帶著相機的大男孩，誠懇記錄最在地的真實溫度！

從18歲開始，許傑便立下拍下全台灣鄉鎮風光的目標──對他來說，台灣這塊土地從不缺乏故事與美景，不過缺了一雙能捕捉細微之處的眼睛。於是，十年來他從未曾停下腳步，持續以文字與攝影記錄台灣各地角落的點點滴滴，與讀者分享他眼中最暖心也最美好的台灣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航