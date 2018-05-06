蘭嶼離島風物詩：想瞭解達悟族一定要去「野銀部落」

文：許傑

野銀地下屋

Photo Credit：山岳文化

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蘭嶼是台灣所有離島中，將南島文化保存得最完整的一個島嶼。來到蘭嶼，想瞭解達悟族人最地道的生活方式，一定要走一回野銀部落。

第一次拜訪蘭嶼時，因為憧憬蘭嶼地下屋的風貌，我從椰油部落騎著機車繞過半個蘭嶼來到了野銀部落，但放眼望去都是一塊一塊的黑色屋頂，與我想像中的有點不同。

蘭嶼的六個部落中，保留最多傳統屋的就是野銀村，走在石頭堆砌起來的小徑，兩旁開滿了黃色的小花，空氣中飄著淡淡的鹹魚味，原來是小徑盡頭那戶人家正在曬飛魚。

我穿梭在村落中，一個老奶奶從屋子走了出來，手上提著的小袋裝滿了芋頭。我好奇地看了看她，她笑著說：「我們住的地方看起來破爛破爛的，沒想到這麼多人喜歡來看。」

「不會啊，這種屋子已經很難見到了耶！」我說。

「那我帶你去看，那邊那戶人家的屋子可以讓你進去看！」

「好啊！好啊！」我想，這是最意外的收穫了。

Photo Credit：山岳文化

老奶奶帶著我走過掛滿飛魚的那戶人家，來到了一戶大門敞開的地下屋前，對屋子裡喊了一段我聽不懂的達悟族傳統語言。一個白髮蒼蒼，嘴上叼著一根菸的老爺爺走了出來。

我瞪大了雙眼，老爺爺只穿著一條蘭嶼的丁字褲！老奶奶看見我吃驚的樣子，笑著說：「我們這邊的老人家都不愛穿衣服，有的老奶奶也是裸上身，只是沒被你遇到，習慣就好。」

老爺爺知道我的「目的」之後，邀請我進入他生活的屋子，介紹他的家居環境。屋子內光線幽暗，瀰漫著一股淡淡的煙燻味，觸手可及的天花板下方，畸零空間放滿了許多羊角及豬臉骨，雖然看起來嚇人，卻是老爺爺過去的戰利品。

屋內主要分成幾個獨立空間，有主屋、工作室與涼亭，主屋空間最大，有關生活起居的煮飯、貯藏、睡覺⋯⋯等都在此，進行編織、製作傳統工藝品會在工作房，而涼亭則是用於工作及休息，也是招待客人的場所。屋外還有一小片廣場及獨立的菜園，廣場用來曬飛魚，菜園則種植蔬果，自給自足外也可與鄰居以物易物，交換家裡所欠缺的食材。

地下屋是蘭嶼的傳統住屋，也是達悟人因應島上高溫、多雨、多颱風等特殊氣候環境，就地取材所發展出的獨特建築風貌。這種屋子採半地下建築樣式，可避免強風侵襲，屋頂過去以茅草為主，住在裡面也因此有冬暖夏涼的效果。但因為茅草收集不易，又必須時常更換，現在大多已經改以黑色防水布覆蓋，造就野銀部落如今的黑色屋頂地下屋。

雖然目前在部落中已築起許多現代的水泥房舍，但老爺爺表示實在不習慣住在那種屋子裡，他還是比較喜歡地下屋，畢竟也住了八十幾年了。雖然只與老爺爺聊了短短的時間，但我深刻感受他對這棟屋子的感情是多麼難以割捨。

到野銀部落，請記得族人非常注重隱私，想進行拍攝，請務必得到同意後方可進行，千萬不要貿然對著住家或者族人按下快門。

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書籍介紹

《我們的，離島風物詩：絕美祕境、溫煦人情、好食風光，尋訪純淨的島嶼映像（附六離島拉頁路線圖、適遊月份推薦表）》，山岳文化出版

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作者：許傑

「我們總說台灣人情味濃，而這些人情味從何而來？其實就是從島上的日常生活而來。希望這本書能重新定義台灣各島嶼的既定風貌，拋棄過往的印象，釐清島上的文化樣貌，並從島民的『性格』，從『心』認識台灣離島。」──許傑

「旅行是我生活中最重要的小事！」帶著相機的大男孩，誠懇記錄最在地的真實溫度！

從18歲開始，許傑便立下拍下全台灣鄉鎮風光的目標──對他來說，台灣這塊土地從不缺乏故事與美景，不過缺了一雙能捕捉細微之處的眼睛。於是，十年來他從未曾停下腳步，持續以文字與攝影記錄台灣各地角落的點點滴滴，與讀者分享他眼中最暖心也最美好的台灣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航