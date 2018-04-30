2017年平均每天有1.5人因「工作」過世，還有公司直接要求「不要申請職災」

明日就是五一勞動節，1111人力銀行和yes123求職網都選擇在今（30）日公布勞工權益相關民調。1111發布「勞工職業傷害現況調查」，指出2017年平均每天有1.5人因職災死亡。而yes123的「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」則指出，上班族衡量每天實際工作時間平均落在9.1小時，很難兼顧工作收入與生活品質。

1111人力銀行今日最新公布「勞工職業災害現況調查」，也舉行台灣職災調查記者會，現場也邀請三名受過職業傷害的勞工現身說法，

根據《風傳媒》報導，這三個分別是53歲、40歲與26歲的男性個案，都是在工作過程當中造成身體傷害，需要治療，卻遭到聘僱公司的刁難，像是擔任倉管送貨員的53歲謝先生，在送貨搬運過程中造成骨折，醫師交代三個月不能施力、需1年完全恢復，但是公司說法則是只能給7天假，當事人表達延價意願，即遭到公司以「不能勝任工作」為由，要求離職，最後經協商僅拿到1萬元資遣費。另兩案則是因為工作需要搬運大型重量物件分別導致氣胸住院5個月、脊椎受傷，當向公司反應時，不是被拒絕給付理賠、認為其從事「非職責內事務」，又或是遭到公司會計表示「希望不要申請職災」，因為如果半身不遂，公司得照顧一輩子，這兩案住院者最後僅拿到40餘萬元慰問金，脊椎受傷者則是前往勞保局申請職災給付時，因為被認定未達認定標準、為住院只有門診，因此不符職災給付條件。

平均每天1.5人因為職業災害送命

這類的職災案例並不少見，《ETToday新聞雲》報導，2017年全年因為職業傷害導致傷病、失能或死亡的給付人次有50,385人，因為職業病導致傷病、失能或死亡申請給付的人次有630人，兩者合計51,015，其中有558人因職災死亡，2,556人失能。《風傳媒》報導，在558名因職災死亡的勞工中，過勞死因就有30人，而整體來說，平均每天有1.5人送命。

《TVBS》報導，調查也發現，有三成勞工因為職災留下不可回復的創傷。進一步詢問民眾職災後，公司除了法定的職災保障還提供哪些協助？高達64%的受訪者表示企業沒有任何協助，只有16.74%的人有團體保險理賠，有14.54%的公司會主動關心或探視，但只有8.37%的受訪者表示公司有提供有薪假休養。

調查也顯示，職災發生後，有47%勞工因此離職，其中，自願離職為32.16%、被逼離職有8.37%，因為無法勝任工作而離職的有6.61%。探究發生職災當時的產業分類，以傳產或製造業的31.28%比例最高，勞工的職業類型，則以機械模具或生產製造占比16.74%最多。

上述「勞工職業傷害現況調查」，是1111人力銀行針對18歲以上求職會員進行網路問卷調查，調查時間2018年4月12日到4月27日，隨機抽樣為1128份，信心水準95%，正負誤差值2.92個百分點。

《風傳媒》報導，1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，台灣工時高居全球第六，一年比全球平均多加34天班，睡眠不足成為職災、過勞的重大成因，可能提早白內障情形，久站也會造成靜脈曲張，肌肉痠痛也可能累積成肺栓塞，種種因素加起來可能造成永久性傷害。

李大華也提醒，勞工在緊急就醫情況下應謹記「職災勞工」身份，向醫院填寫收據、填職災醫療單以便向勞保局申請職業傷病致無法工作、失能等相關給付，若難以判定，也可撥打職災勞工諮詢專線 0800-085-151尋求協助。

超過五成的人曾熬夜通宵加班、放假在處理工作

yes123求職網今天也公布「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」。《中央社》報導，調查顯示，上班族衡量每天實際工作時間平均落在9.1小時，整體而言，有37.8%上班族覺得目前工時太長；覺得工時剛好的，占60.9%；僅1.3%覺得工時太短。若要兼顧工作收入與生活品質，勞工們認為理想中的每天工時應為7.6小時，換算下來，大約為目前工時的83.5%。

《聯合報》報導，的調查還發現，有44%上班族表示曾先打卡後加班，甚至也有53%上班族曾熬夜通宵加班過，更有53.3%的人透露，「曾經有過」在休假時，還要回公司處理公務的經驗，即使放假了，根本不太可能完全擺脫公事。

每天睡6.4小時，87%的人認為「睡不夠」

此外，調查發現2/3的上班族自認休息時間「不足夠」。該調查指出，每逢「上班日」，勞工的睡眠時間為6.4小時，因此有87%上班族透露，認為睡眠時間不夠。除此之外，經常忙到忘記或太晚吃飯的上班族也不少，受訪者中有45%的人透露，每逢上班日，其實「沒有」維持三餐正常。另外，每周運動時間平均有64.5分鐘，雖然高於去年的57.9分鐘，但也有31%的人表示，其實屬於「沒空運動（0分鐘）」。

工時長又常加班，運動量少，還有飲食不正常問題，難怪有49%的勞工認為，目前的身心狀況並「不健康」。

此外，超過一半的受訪者在人際關係上有拉緊報的傾向。調查結果顯示，58%上班族認為在下班後與放假時，陪伴親人或情人的時間並「不充裕」，對於自己目前的「事業與家庭」狀態，有68.2%的人認為是處於「失衡」的。

「勞工心聲願望與生活幸福指數調查」是由yes123求職網於2018年4月11日到4月23日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍、免役，年滿20歲以上，目前有工作的會員，有效問卷共1266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。

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核稿編輯：楊之瑜