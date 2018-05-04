育兒比工作更有成就感？羅怡君：孩子讓我發現另一個自己

親職溝通作家、講師羅怡君，從事親子教育以來，協助許多的父母找出和孩子溝通的盲點與錯誤，並致力於兒童安全觀念的建立。在職場馳騁多年的她有著卓越的成就，而決定回歸家庭只是因為她發現了另一件更有成就感的事，就是照顧孩子。

羅怡君曾在奧美公關、三立電視台、美商3M台灣子公司等知名企業任職，無論是面對媒體、跨部門的橫向溝通，或是對母公司的垂直溝通，工作內容都與「傳播、溝通」相關，在這些經驗中，羅怡君體會到有效的溝通具備兩個重要關鍵，第一是了解對方的需求，第二是尊重並相信對方。

「別人不是因你而轉動的，你的想要不見得是對方的必要；所以在希望他人協助的時候，要清楚讓對方知道：完成這件事，雙方的好處、成就感是什麼。對方若能了解從中獲得的利益，就不會有『只是多了一件事要做』的想法，溝通才會順暢無礙。」

尊重每個在溝通關係中的角色，並且相信對方是良善的，是溝通成功的另一個要素。羅怡君說明：「如果我們先認為對方就是懶惰、不願意幫忙，溝通就不可能會成功；反過來說，我們從一開始就相信對方很樂意協助，只是遇到了困難才無法答應，那是不是可以請他試著說出難處，也許我們可以多做些什麼，一起讓這件事順利進行下去？」

羅怡君表示，這兩個關鍵放諸四海皆準，在親子關係中同樣適用。「當狀況發生的時候，爸媽要相信孩子不是故意要找麻煩，而是遇到了困難，我們可以邀請他們說出來，再協助他們解決，親子之間的信任感建立了，溝通就會簡單得多。」





在工作上有著亮眼成績，羅怡君卻在女兒即將上小學時，決定離開職場，把更多的時間留給家庭，因為她發現「帶小孩比工作能夠得到更多的成就感」。

「照顧小孩常被視為苦差事，怎麼會更有成就感？很多人都不太相信，覺得我在說天方夜譚！」羅怡君解釋，「當我寫文章分享教養心得、出版著作的同時，我發現過去在職場上累積的溝通技巧，其實幫助了我和孩子很快地建立關係，是我能夠在親子教育中，發揮得淋漓盡致的技能；這就是照顧孩子帶給我的成就感，孩子讓我發現了另一個我從未發現的自己。」

離開職場之後，羅怡君致力於親職溝通教育，出版了《刺蝟媽媽與穿山甲女兒的思辨對話》等四本作品，在親職講座與自媒體分享教養心得；對於現在父母與孩子的溝通，羅怡君認為普遍存在兩個問題：第一是太常用「禁止」來表達意念，第二是不把期望說清楚，導致無法達到溝通目的。

「其實『不要』是個充滿誘惑的詞，會讓人更想去做。如果我們一直和孩子說不要、一直禁止他們，就等於不斷在給他們誘惑；我給家長的建議是盡量給予正面、清楚的指令。比方說如果不希望孩子動來動去，可以直接說：『請你坐好。』孩子也比較能理解自己該做什麼。」

其次，羅怡君表示很多父母給孩子的指令只說一半，像是催促孩子睡覺的時候通常會說：「早點去睡覺，不然明天你又爬不起來！」孩子聽到只會覺得，他還不想睡覺，或是明天他不會爬不起來，於是同樣的情景日復一日不斷上演，爸媽就覺得孩子很難教，孩子也會覺得爸媽老是在強迫他們做一樣的事。

「我會鼓勵父母把原因講清楚，譬如：『你明天要是爬不起來，上學就會遲到，但是我要上班，沒辦法等你起來再送你去，如果你現在不想睡覺，那我們要怎麼解決這個問題？』我們試著把這個情形當作雙方要共同解決的問題，而不只是一個指令。」

女兒「妹妹」從小就是比較內向的孩子，羅怡君表示，有這樣特質的孩子通常比較辛苦，因為老師總會期望學生活潑、主動、積極、大方；然而羅怡君也發現，內向的孩子有更多的同理心與更強的觀察力，那樣的影響力是潛移默化的。「我覺得未來的成功不會是競爭，而是合作，所以我希望她能保有這項特質，那就會是她未來的立基點。」

羅怡君心中的「媽媽力」：

一個企業需要領導者來凝聚公司的向心力、創造企業文化，以保持員工的穩定；同樣地，媽媽也是家中的CEO，唯有掌控好家中的氣氛，凝聚全家人的向心力，孩子才能在一個安全、穩定的環境中長大，這是「媽媽領導者」特有的能力。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九