暴力看管的巴拉圭小鎮農作豐收，全國卻有70萬人處於飢餓

作者：Kurtural

譯者：Julie Desbiolles（fr）、y.c.Hung

本篇文章原文刊登於Kurtural網站，「全球之聲」獲得作者同意後刊登於此的版本為精簡版。此為「流亡者不上超市採買」（Los desterrados no van al supermercado，暫譯）系列文章之一，「全球之聲」將陸續刊登其它同系列文章。

日出之前，路易斯・迪亞茲（Severiano Ruiz Díaz）在住家旁邊引爆一管煙火，他的孩子們並未因此被驚醒。其他「三月一日鎮」（Primero de Marzo）的農夫們，專注地等待第二聲炮響——這代表警察來了。但是今天，沒有第二聲炮響。在國內人民飽受飢困之時，這300多個糧食充足的家庭也將開始他們新的一天。

「三月一日」這個非正式聚落，是巴拉圭國內未持有土地的農民們建立的200多個聚落之一。這裡有三間學校，沒有教堂，近10平方公里的土地都是潮濕肥沃的紅土。

聚落被大豆田包圍著；巴拉圭是世界排名第四大大豆出口國。為了促進家庭農業發展，「三月一日」禁止其農民種植大豆，取而代之賴以維生的則是其它更多樣化的作物。

農民們都躲避在「三月一日」內。這裡是他們能夠種植農作物以餵飽這個國家的最後一片土地。這裡種有兩種香蕉、三種玉米、四種豆類、還有甘蔗、巴拉圭冬青（製作瑪黛茶的原料）、花生、蜜果、蕃薯、西瓜和木薯。

聚落農民平均每人只分配到10公頃（0.1平方公里）的農地，意即在總數4,000公頃的土地上，只有少於一半的面積用於種植農作物，剩餘的土地則被巴拉圭政府和強勢地主班德林（Bendlin）家族奪走。

在前總統阿爾弗雷多・史托斯納爾（Alfredo Stroessner）專政時期，班德林家族以一架飛機非法向政府交換土地。但根據國內官方航空紀錄，這架飛機事實上並不存在。班德林家族為德國某一名車品牌在巴拉圭的代理商，同時也是首都大城亞松森（Asunción）的房產大亨，而他們也和現任共和政府（紅黨）總統歐拉西歐・卡提斯（Horacio Cartes）有密切往來。

班德林家族在不斷騷擾「三月一日」的多年後，被指控僱用人手犯下罪行：在2014年6月11日曾試圖殺害路易斯・迪亞茲。

但漫天飛的子彈並非這裡唯一的問題。警察曾三次以官方名義進入聚落驅離居民，並燒毀房子、破壞耕作、扣押或殺害牲畜。檢察官亦多次控告聚落成員強占土地，並指稱他們為犯罪集團，然而對謀殺路易斯・迪亞茲，或警方以暴力驅離民眾等情事卻遲遲未展開調查。

在土地上生存的權利

路易斯・迪亞茲在他與家人同住的木造屋走廊上吃完早餐之際，開始向我們敘述居民遭到驅離的經過。這是他親手蓋的第二間屋子；他搭建的第一間木屋距離現在的房子約五公尺，已經被警察燒毀。目前的房子更小間，但有完善的設施：多虧聚落居民安裝的22公里長電力線路連接到每戶家庭，讓他們有電力可以使用。

對聚落人口而言，在領土上握有土地權利等同於掌握生存權利，這完全跳脫經濟學邏輯，但卻是國內少數人能夠得到的權利。因為在巴拉圭有94％農作土地都是使用機械化耕作以大量生產外銷農作物：大豆、玉米和小麥。

傳統農作方式在200公頃的土地面積範圍只能供應一個職缺，也就是說1,000公頃的土地上總共只能釋出五個勞動人手空缺。相較於正常農業經濟作業模式，「三月一日」能夠提供的職缺足足少了40倍，而就是這樣的作業模式讓路易斯・迪亞茲挨了子彈。

在巴拉圭，地權分配不均的情況幾乎已經達到吉尼係數（GINI index）的最大值：15位地主共同分配等同於二個波多黎各（Porto Rico）大小的土地面積，但目前卻有估計超過30萬戶家庭未持有土地。

「半和平狀態」的日子

每年六月，豐收的農作物色彩填滿了聚落。整條不平整的田中小徑，都是利用拖拉機或摩托車壓平的。我們可以看到長到二公尺高的玉米田、香蕉田和木薯田隨著冬日季風吹拂搖曳著。居民說，這個時節是「半和平狀態」的日子。

但「三月一日」居民在暴力看管下的農作豐收，也應該端詳對比國內的現實狀況：在聚落之外，有70萬同胞在飢餓中度日。

儘管如此，「三月一日」的農民卻無法販售他們生產的農作物。第一個面臨的問題是運輸：缺乏產業道路，還得面臨中間商的剝削。即使排除萬難地將農作物運送至國內最大的蔬果集散地：阿霸斯托市場（Mercado de Abasto），「三月一日」的農產品還得與多數從阿根廷走私進口的商品削價競爭。

雖然巴拉圭政府在理論上應該要支持當地家庭農業，但從2013年到2016年間的蔬果進口量卻翻倍成長。而國內用以栽種番茄的耕地卻在2003年至2013年間減少了一半（番茄為巴拉圭人民主食之一）。這個農產的損失代表著國內糧食自給能力的喪失，換句話說，即是喪失了食物供給的獨立性，導致在一年中的絕大部分時間內，亞松森市場的進口番茄採購價格，都比正常賣價高出五倍。

這片充滿不確定性的土地持續地推進聚落農民及他們孩子的生活。今天，「三月一日」的第二代在這塊土地上出生了。在田間爛泥打滾的這一代孩童，嘻笑打鬧、跑跳著去上學；他們和路易斯・迪亞茲的孩子們一樣，期待著午餐會是雞肉燉菜（estofado de gallina）。

而在他們成長的過程中，「三月一日」將持續在每天清晨，等待第二聲砲響。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航