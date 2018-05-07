挪威寓言的啟示：不想見到張牙舞爪的自己，請鎖住心中的黑狼

文：隆納德・史威普（Roland Schwebe）、龍悠（Aljoscha Long）

惡魔犬（挪威）

我們的恐懼、憤怒或是消沉的意志，

不只會滋養自己內心的黑狼，

也會養大遇見之人，心中的黑狼……

村裡有一隻惡魔犬，人人都敬而遠之。牠還小的時候，也會畏懼其他的狗兒；一旦有人靠近，牠就想咬人。

某天，這隻惡魔犬興起了冒險的念頭。牠離開村莊，走進山裡，來到一處山壁間，裡頭一陣冷風拂面而來，順著那道風的方向，牠鑽進洞裡，進入了山壁之中。

牠小心翼翼嗅著空氣，確認是否有危險，猶疑了好一陣子，確認四周只有山和森林，又繼續緩緩前進。山裡頭很黑，往右邊的方向隱隱透出著光線。牠往光的那端走去，發現一處巨大的洞穴——原來陽光是從這裡照進來——牠發現這處洞穴裡，約莫有百隻黑犬，身型都和牠一樣。牠們張著大口，牙齒清晰可見，背上的毛豎得筆直，發出低吼聲，朝牠吠了起來。

這隻惡魔犬感到害怕，夾著尾巴，飛奔著離開了洞穴，躍過山丘，回到了村莊。

當牠跟其他的同伴描述自己的冒險過程時，牠的好奇心也跟著冒了出來。那個山洞裡、或是那群狗之中——一定有著什麼祕密吧？是寶藏嗎？那群狗在守護的是什麼呢？雖然牠再三警告自己的同伴不要前往，但牠卻忍不住要再去一探究竟，反正牠天不怕地不怕。狗的嗅覺很靈敏，在前往山洞的路程上，牠還能聞到其他同伴留下的足跡——乘興而去的，敗興而歸的，牠都分得清清楚楚。

在好奇心的驅使之下，惡魔犬終究又來到了之前的山壁，找到了通道和山洞。

但，當牠踏入山洞時，看見上百隻的狗——大的、壯的、白色的——外觀就和牠一樣。牠們都以溫柔的眼神看著自己，帶著驚喜又好奇的目光，尾巴還不停擺動。

天色暗了下來，烏雲遮住了太陽，惡魔犬心想：「在暴風雨來臨之前，我還是快點回去吧。」

牠平靜地看了山洞裡的狗兒們一眼，發出叫聲向牠們道別，踏上了回家的路。

洞穴裡再度恢復了寧靜，只有裡頭的上百面鏡子，彼此映照，反射出耀眼的光芒。

相互呼應的感覺

感覺會互相感染——這是連孩子們都知道的事。只要有人板著臉孔，周圍的氣氛自然就會跟著凍結。相反的，人如果活得像陽光般有活力，無論去到哪兒，也都會帶著和煦的笑臉。

大約在二十五年前，研究人員首度在猴子的大腦裡發現了鏡像神經元（mirror neuron）的存在——它是複雜的神經系統中的分支。我們能如同「鏡子反射」一般得知他人的感覺，就是由於這條神經的作用。在神經生物學上，鏡像神經元的功能，讓我們憑藉直覺就能察覺到別人的痛苦、憤怒或是喜悅等感受。

笑容會傳染，難過悲傷的情緒也一樣。張牙舞爪的人，別人也會同等回報；神色從容、自在謙和的人，他身邊的朋友、伙伴、孩子和同事，甚至是超市裡的收銀員，也會感受到祥和的氛圍。

所以，我們現在也能清楚知道情緒好壞所造成的影響。我們的恐懼、憤怒或是消沉的意志，不只會滋養自己內心的黑狼，連帶著也會養大遇見之人，心中的黑狼。

我們不開心的情緒，不只是會顯示在浴室的鏡子裡，同時也會反射到身邊的人，感染他們的心情。不僅如此，你一定還會觀察到其他的現象：某些時候，我們的態度會改變整個局面。

情緒的呼應只不過是反射作用。我們「看起來」不安或悲觀，與我們「敞開心房」所展現出的信任態度，是兩種全然不同的模樣。不過， 請放寬心，你也不必強迫自己為了擁有好心情，便一直維持著笑臉送往迎來。好的感受與壞的感受都其來有自，重點是你自己明白真正的緣由，否則一旦被他人的壞心情影響，你只會覺得自己是倒楣的受害者——而這些其實多半都不是事實。

從現實狀況可知，感受是會互相傳染的。以下舉三種狀況來說明。

一，錯不在他人，只是我們每每都不相信這一點。

我們所遇見的每個人，只不過是眼前的一面鏡子。雖然聽起來不是那麼順耳，但對我們卻有極大幫助，因為這意味著，只有你——單獨一人，是架構自我世界的建築師。佛家說：思考會決定自己的作為。憑藉著個人的思考，就會形塑出自己的世界。有了言談和行為，再配上細微的思考，幸運就會如影隨形。

二，遠離那些相處起來讓人覺得厭煩、不舒服、不斷抱怨的人。

你不是心理治療師，你也有選擇和誰來往的自由。正因你無法對這些人散發出來的負面能量免疫，一旦有這樣的人出現在身邊，就要保護好自己。

三，當你踏進一個空間，請把外套掛上衣帽架——連鞋子都脫掉更好。

利用這些動作整理自己的情緒，讓自己專注當下，然後你就會知道，該以什麼樣的心情面對別人，或是明白自己處在什麼樣的情境中。這樣一來，如果面對的是可怕的情境，你便能迎刃而解，就像蹭掉鞋上爛泥一般容易。

雖然不一定會每次都成功，但若能提高專注力，就有更多的可能。

我們常常將剛遭逢的負面情緒帶入新的情境裡。例如：看著公車從眼前開走，一陣惱火，隨後便帶著滿腔怒氣去上班。也就是說，你牽著內心的黑狼度過了一整天。更明確的說法是：我們被黑狼給控制了。

其實，每一回的新狀況、每一個陌生的空間、甚至是開啓每一扇門之前——你都有深呼吸的機會，能把滿身的烏煙瘴氣清理乾淨。如果不想在一百面鏡子中看到張牙舞爪的自己，請把心中的黑狼，留在遙遠的深處吧。

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書籍介紹

本文摘錄自《喚醒心中的白狼： 情緒探索、從故事通往內心，讓你幸福滿滿的38篇轉念練習及暖心寓言》，大好書屋出版

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作者：隆納德・史威普（Roland Schwebe）、龍悠（Aljoscha Long）

譯者：楊婷湞

每個人的心裡都住著兩隻狼。

黑狼總是發出仇視嫉妒的目光，白狼卻散發著善良和智慧的光芒。

你想要餵養哪一隻狼呢？

正念力量與負面情緒的拔河，38則讓你喚醒自我找回平靜的冥想練習

每個人心中都住著兩匹狼，白狼與黑狼。每當黑狼的力量比較強大時，我們就會感到不安、恐懼、自我懷疑與憤怒；若是白狼佔了上風，我們所展現出來的狀態就會是放鬆、自在、開朗、對生活充滿熱情，即使處於困境也能安然度過。

黑狼就像我們的負面情緒，白狼則是我們心中的正念。兩匹狼都得靠我們的餵養而活，到底想把哪一隻狼餵養得比較壯大，完全是我們個人的選擇。每個打動人心的故事，都是驅使你改變、讓你成長的力量。

本書結合世界各地的寓言與故事，巧妙指出我們心中白狼黑狼的藏身之處。閱讀這些故事的過程，有如審視內心黑狼白狼出沒的經歷。無論是法國那位堅持己見的花園女園丁，或是不知天高地厚想挑戰劍道大師的日本年輕人，還是微服出巡的伊朗國王，黑狼白狼都在其中若隱若現。如何抵擋黑狼呢？作者的答案是信任感，靈活度和善良的心；而餵養白狼最好的食物則是：智慧。

隆納德・史威普（Roland Schweppe）及龍悠（Aljoscha Long）兩位皆長年從事寫作與冥想指導，共同出版著作遍及心理學、東方哲學與心靈成長領域。本書中兩位作者以深入淺出的解析，引領讀者探索心靈平靜的祕訣，並在轉念練習間獲得智慧與啟發。

Photo Credit: 大好書屋

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航