阿拉伯寓言的啟示：「做好決定」，而不是尋找「好的決定」

文：隆納德・史威普（Roland Schwebe）、龍悠（Aljoscha Long）

一個願望（阿拉伯）

究竟要選擇能夠留芳萬世的劍，

還是享千年盛名的智慧呢？

又或是終生的幸福快樂呢？

這真的是難以抉擇的願望啊！

很久很久以前，有一個養駱駝的牧人，他很努力工作，卻一事無成。某天夜裡，他做了個夢。他夢見一位精靈答應要幫助他實現願望，唯一的條件是：他得具備足夠的勇氣。

駱駝牧人只想了一下子，就答應了。於是精靈帶他越過山區，來到精靈生活的魔法地帶。精靈把駱駝牧人帶到一座雄偉的大門前，告訴他說：「走進去，然後選一個房間。」

牧人期待地走入宮殿。在第一個房間裡，精靈向他展示了一把很厲害的劍。「如果你選了這把劍，就會變成強壯的士兵，在每一場戰爭中獲勝。幾百年後，大家都還記得你的名字。你的選擇是要這把劍，還是再到下一個房間裡看看呢？」

駱駝牧人遲疑了一下，能讓自己萬世留芳的劍聽起來很不錯，但後面可能還有更好的。於是他選擇去下一個房間。

第二個房間裡，擺了一本智慧之書。「如果你選了這本書，你將會上通天文、下達地理，而且會成為一名偉大的智者，享千年盛名。你要選這本書嗎？還是再往下走呢？」

駱駝牧人心想：有智慧應該比沙場功名更有價值。這樣看來，更好的一定還在後頭，於是，他又選擇踏入下一間房間。

這間房裡，擺了一口小箱子，裡面裝的是可以帶來幸運的寶石。

精靈說：「如果你選擇了幸運的寶石，就會一輩子過著幸福知足的生活。也許沒有人會記得你是誰，不過你會替身邊的人帶來快樂，你也會因此感到喜悅。你要這口箱子嗎？還是，穿過這一扇門？」

駱駝牧人心想：這個箱子真的太棒了！但肯定還有更好的在後面等著他！

他選擇穿過那道門，結果眼前出現的，卻是原本那間家徒四壁的茅草屋。精靈、高山、藏寶箱都消失了，他還是和以前一樣窮。

這就是一個人不知道自己想要什麼的結果，連最珍貴的寶藏都滿足不了他，到頭來落得一場空，一切又回到了原點。

選擇的難題

擁有選擇也是一種折磨，也因此才需要速戰速決。我們何必把自己困在一個不必要的難題裡呢？無法做決定，當然會覺得不知所措。一旦你拿不定主意選A或是B，你就放不下心來，而讓自己在兩者之間擺盪不下。

有時候，要決定一件事並不容易，甚至連一件簡單的事情，也可能讓你遲遲下不了決心。心理學家曾計算過，我們每天平均要做出兩萬個決定，有一些是在轉眼間或是下意識就決定了，像是早餐的吐司要抹蜂蜜還是乳酪，應該不會有人為此苦惱。

但在某些事情上，要回答出我們認為最正確的答案，卻很困難。是這個還是那個？要吃魚還是吃肉？就像骰子一樣，只要骰子沒有停下來，我們的眼神也會跟著骰子來回轉動。

如果有舉棋不定的世界比賽，我的一位女性友人應該會拿到金牌。她有三個孩子，所以不只要為自己，有時甚至還要為整個家做決定。像是：要不要幫小孩打疫苗？小孩生病時要自然療法還是吃藥？要給孩子飯後甜點還是嚴禁糖類？夏天要穿涼鞋還是穿拖鞋？

連要幫自己的事做出決定，她也一直難以決斷，沒有結果。例如， 最近她在考慮該不該辭掉工作，去進修營養師的課程。嚴格講起來，她思考這個問題已經超過四年以上了，絕不是現在才開始。

你能想像嗎？光是決定要或不要，就花了四年的時間！

為什麼做決定這麼難？有一個原因是害怕選錯了選項。如果你很容易陷入不確定，缺乏勇氣，要做決定就會變得更複雜。

「選擇」對你而言是難以負荷的難題，所以你只能癱坐在沙發上， 完全沒有能力做決定。

下不了決定還有另一個原因，就是選項太多。

我家轉角有一間超大的超級市場，如果沒有導航和「商品標示」的指示牌，根本不知道怎麼走。偶爾我站在麵包抹醬的架子前，也會忽然感覺自己就像來到陌生星球，不知所措。就算我想好要買草莓果醬，但選擇至少有八種以上，我仍舊會陷入選擇的困境。更別說沐浴乳的種類，我完全不想看。

只是想買個生活用品，難道真的有必要花上半天的時間嗎？只因為我們不知道如何在商品叢林裡殺出重圍？還是，在我們有足夠常識可以從五十種電動牙刷裡選出一種之前，應該要花個幾個晚上，上網研究一下產品的檢驗報告（這個數字不是我自己想出來的，是在一間大型的網路商店，用關鍵字搜尋「電動牙刷」，結果最少有五十筆）？

故事裡的駱駝牧人，不必煩惱要買什麼果醬還是新的牙刷，而是為自己做決定。雖然他得到一個天大的好機會，可以選擇獲得名聲、智慧或是幸福，但他最後卻什麼都沒得到。他無法從三個機會中選出一個， 反而考慮了很久，直到所有機會，連同精靈一起消失不見。

同樣的事，可能也很容易發生在你身上。因為，即使你沒有做決定，那仍然是一種「決定」——你選擇了不做決定。少了你的命運列車還是會開走。也有一種可能是，別人為你做了決定，甚至是在未經你同意的狀況下就幫你做出的決定，這其實也會同樣讓你不開心。

因此，最好的辦法就是，「做好」決定，而不是一直尋找本來就不存在的「好的決定」。

幫你的猶豫不決做決定

「猶豫不決」也是一種思考的模式。如果你不斷在正反兩方之間思量，一定會覺得頭痛不已。不僅內心無法獲得平靜，還會陷入沮喪之中。

千萬不要相信，倘若有足夠的時間思考，就能做出更好的決定。就像針對專業高爾夫球選手做的調查顯示，當他們沒有時間去思考球路時，通常表現最好。另一項研究也證明，下意識做出的決定，從長遠來看反而是最理想的。

以下的四個要點，可以幫助你更快、更好地做出決定。

一，不要順從你的腦袋，而是傾聽你的心。

我們常常想憑理智決定事情、希望能找到很多資料再做決定——但這卻是最不明智的作法。因為我們的大腦並不知道未來會發生什麼事。其實我們的直覺很可靠，統計資料只有在特殊情況才派得上用場。如果你做了決定之後覺得心情愉快，這就表示你做了正確的選擇。

二，模擬兩種現實。

你可以想像，如果你選了A，未來會如何嗎？同樣的，如果選了B 之後，又會發生什麼事？盡可能詳細描繪出你的決定如何影響你的生活。想想未來，並且模擬一下：當你做了這個或那個決定，你會變得如何？你會有什麼感覺？看看你在兩種不同選項中的模樣。

三，做就對了！

或者還有另一種更好的說法：做總比不做好。

所有的事都不是攸關生死的大事，你所做的這些事一點都不嚴重。就像，只要你能專心愉快，每一種工作都是好的工作。選擇伴侶、枕頭套或是度假的地點也是同樣的道理。輕鬆開心地徜徉在國內的湖邊，總比悶悶不樂的待在加勒比海的白色沙灘來得好。當公車司機可以更健康，還能吹口哨；但做個頂尖經理人，健康可能會快就消耗殆盡。決定做什麼不重要，重要的是用你的方式做你想做的事。

四，選擇什麼路，是你的自由！

只有你自己能決定，要選哪一條路——也只有你能走上那條路。有時事後回想，這個決定是正確的，但也有可能是錯誤的，這些都不要緊。沒有理由把每個決定又馬上變成問題。不必苛責自己，即使是錯誤的決定，也是好的決定。它會帶領你前進，讓你看到更寬廣的視野。比起你放棄自己的生活，這才是更好的選擇。

下回當你又搖擺不定的時候，試試看這個方法：丟銅板。但是，千萬別只是順從丟出來的決定，而是要觀察你自己的反應。

當你聽見心裡的聲音說：「好了，一切都就序了——」，那這個決定多半是正確的。如果你聽到的聲音是：「嗯，我不知道對不對，我是否應該——」那就表示這也許是錯誤的決定。

其實你的潛意識很清楚的知道對與錯的界線。運用這個小小的技巧，反而能讓你更清楚自己真正的心意。

相關書摘 ▶挪威寓言的啟示：不想見到張牙舞爪的自己，請鎖住心中的黑狼

書籍介紹

本文摘錄自《喚醒心中的白狼： 情緒探索、從故事通往內心，讓你幸福滿滿的38篇轉念練習及暖心寓言》，大好書屋出版

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作者：隆納德・史威普（Roland Schwebe）、龍悠（Aljoscha Long）

譯者：楊婷湞

每個人的心裡都住著兩隻狼。

黑狼總是發出仇視嫉妒的目光，白狼卻散發著善良和智慧的光芒。

你想要餵養哪一隻狼呢？

正念力量與負面情緒的拔河，38則讓你喚醒自我找回平靜的冥想練習

每個人心中都住著兩匹狼，白狼與黑狼。每當黑狼的力量比較強大時，我們就會感到不安、恐懼、自我懷疑與憤怒；若是白狼佔了上風，我們所展現出來的狀態就會是放鬆、自在、開朗、對生活充滿熱情，即使處於困境也能安然度過。

黑狼就像我們的負面情緒，白狼則是我們心中的正念。兩匹狼都得靠我們的餵養而活，到底想把哪一隻狼餵養得比較壯大，完全是我們個人的選擇。每個打動人心的故事，都是驅使你改變、讓你成長的力量。

本書結合世界各地的寓言與故事，巧妙指出我們心中白狼黑狼的藏身之處。閱讀這些故事的過程，有如審視內心黑狼白狼出沒的經歷。無論是法國那位堅持己見的花園女園丁，或是不知天高地厚想挑戰劍道大師的日本年輕人，還是微服出巡的伊朗國王，黑狼白狼都在其中若隱若現。如何抵擋黑狼呢？作者的答案是信任感，靈活度和善良的心；而餵養白狼最好的食物則是：智慧。

隆納德・史威普（Roland Schweppe）及龍悠（Aljoscha Long）兩位皆長年從事寫作與冥想指導，共同出版著作遍及心理學、東方哲學與心靈成長領域。本書中兩位作者以深入淺出的解析，引領讀者探索心靈平靜的祕訣，並在轉念練習間獲得智慧與啟發。

Photo Credit: 大好書屋

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航