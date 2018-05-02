改革腳步不停歇，天然資源豐富的象牙海岸能成為非洲大國？

作者：Laurent Diawara

譯者：y.c.Hung

象牙海岸在強勁經濟復甦、歷經多項稅務及法規改革，及推動各項重要基礎設施之後，下一個階段又將會有什麼新的經濟革新政策呢？

於2015年再度被選為總統的阿拉薩內・瓦塔拉（Alassane Ouattara），在其任期內施行的「象牙海岸國家發展計畫」（le plan national de développement de la Côte d’Ivoire，PND），以放眼2020年建立一個強盛國家為目標。這個目標建立在政治穩定、安全、有利的整體經濟框架、基礎設施發展，和在區域市場上取得優勢的基礎上，以在公共服務層面達到高效率。

國際社群及主要金融機構都相當支持象牙海岸政府所做的努力。基金管理機構在2016年即允諾以捐贈和借貸方式提供154億美元資助PND計畫。在2017年底，「世界銀行」則提供了將近50億美元的雙倍金援。

而「美國國際開發署」（United States Agency for International Development，簡稱USAID）也在今（2018）年二月公開發表了一項與「創業解決方案合作夥伴」（ESP）新簽署的合作計畫協議書，用以加強培訓中小企業（PME）。這個計畫將創造2,500個職缺，其中有1,500個落在偏鄉地區，其目標在於：「開發年輕世代與女性領導人以達到企業革新。」

因應這個為期三年的計畫，USAID預撥了超過3.6億西非法郎（約新台幣2,000萬元），ESP也提供了4.27億西非法郎（約新台幣2,370萬元／81萬美金）的資金──這份資金為全球總計3.8億美元贊助計畫的其中一部分。

支撐經濟成長的槓桿

而象牙海岸政府方面則繼續進行其改革政策，以確保重拾社會動能。政府藉由更加妥善控管經費支出，配合旨在減少公共管理部門赤字虧損的整頓計畫，以達到降低財政風險和改善公共管理。並有一項財務審計用以糾正在可可交易市場中發生的許多非法行為。

另外，儘管象牙海岸面對可可豆和其它原物料等價格下跌，卻得益於國內豐富的自然資源得以重振經濟。政府希望通過施行一系列復興咖啡產業的行動，達成在2020年之前，咖啡生產收益從600億西非法郎增加至1,800億西非法郎的計畫。同時，政府對「棉農跨產業組織」（Intercoton）所付出的努力也給予支持：面對籽棉產量大幅下滑 30％（2016-17年季節產量為32萬噸），該產業啟動了一項戰略發展計畫，用以改善其勞動者的工作及生活條件。

新型技術的投資

基礎設施的發展同時也是象牙海岸的戰略核心。現任總理阿馬杜・戈恩・庫里巴利（Amadou Gon Coulibaly）在2017年10月即宣布在首都阿必尚（Abidjan）地區進行一項總值達4,750億西非法郎的興建工程。其中主要包括整修費利克斯大橋（pont Félix Houphouët-Boigny），和阿瓜巴交流道（l’échangeur Akwaba）、布拉多區（le Plateau）連結至優布貢區（Yopougon）的第四座橋，以及阿必尚的多條環城高速公路等興建計畫。

阿拉薩內・瓦塔拉和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在2017年12月推動了象牙海岸經濟首都的捷運工程計畫；由法國全額資助（金額高達14億歐元）的阿必尚捷運系統，預定於2022年啟用。

象牙海岸正持續朝向成為非洲大國的地位邁進，然而其私營企業在創新方面仍是差強人意。根據「世界銀行」的說法：「象牙海岸的企業資本及勞動生產力相較於印尼、摩洛哥及中國的企業，平均低落三至四倍。」

對於國際金融機構釋出的這番訊息，象牙海岸政府並未置若罔聞，也正積極在這方面取得進展。今（2018）年一月，政府單位設置了得以讓中小型企業及中小型工業（PMI）在線上登錄財務狀況的《e-liasse》電子稅務平台，這個制度將能夠讓政府利用具追溯性的稅款繳納記錄，建立可靠的資料庫。

這是象牙海岸得益於國內經濟復甦所挹注的新型技術投資。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航