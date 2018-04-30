菲律賓慰安婦像揭幕不到半年就被拆，杜特蒂：不願「羞辱」日本

（中央社）

菲律賓馬尼拉市政府在當地時間27日，拆除馬尼拉灣畔的一座慰安婦雕像，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）贊成拆除，認為慰安婦雕像設在公共場所，對日本是一種羞辱。

菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）與馬尼拉市政府的工作人員，27日晚間10時摸黑拆除一座位在馬尼拉灣的濱海人行道上的慰安婦雕像，說是要進行排水道改善工程。

杜特蒂近日出席在新加坡召開的東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議，29日凌晨返回家鄉納卯市（Davao），杜特蒂在機場召開的記者會上說：「日本政府已付出很大的代價，他們多年前就開始賠償，我們別再羞辱他們。」他補充：「激怒其他國家不是我們的政策。」杜特蒂表示，日本政府已道歉，不斷地重炒慰安婦議題，也只是為慰安婦和她們的後代帶來痛苦

這座雕像是由華人組織「慈橋基金會」及多名華人籌建，2017年12月8日由馬尼拉市政府與菲律賓國家歷史委員會官員共同揭幕。揭幕次日，日本政府即向菲律賓外交部表示關切。

日本是菲律賓重要的官方發展援助來源國，杜特蒂2017年10月訪問日本，日本首相安倍晉三承諾對菲提供1兆日圓（約新台幣2,693億元）的經濟援助及低利貸款，項目包括大馬尼拉地鐵，以及馬拉韋市（Marawi）重建工作。日本最近捐贈多架先進巡邏機給菲律賓海軍。

杜特蒂說，慰安婦雕像可以遷到其他「私人地點」，因為設在公共場合就代表政府立場。

但今年1月，杜特蒂會見日本總務大臣野田聖子時才說，慰安婦雕像是菲律賓憲法賦予的「表達自由」，他無法制止民間人士設立雕像。

28日，菲律賓馬尼拉灣畔的慰安婦紀念銅像被怪手移走。

Photo credit: AP /達志影像

在雕像被拆後，菲律賓華裔青年聯合會創辦人洪玉華及菲國婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）相繼發表聲明，強烈抨擊拆除慰安婦雕像的作為，要求政府捍衛在第二次世界大戰受害菲國婦女的尊嚴。嘉布瑞拉昨天發布的聲明表示，日本的威嚇並未讓南韓、澳洲、加拿大及美國的舊金山、新澤西等地拆除慰安婦銅像；但菲律賓政府卻為了經濟援助而出賣歷史和婦女的尊嚴。

根據菲國慰安婦組織「菲律賓祖母聯盟」（Lila Pilipina）的資料，二戰期間，日軍估計在菲律賓強擄1,000名菲國婦女充當慰安婦，如今只剩20餘人在世。

《中央社》報導，市政府行政官艾爾科文達（Ericson Alcovenda）29日曾說明，拆除了慰安婦雕像是為了排水道改善工程的進行。艾爾科文達說：「動手拆像的是公共工程暨公路部，馬尼拉市政府只是在旁監督。」艾爾科文達表示，不只是慰安婦雕像，濱海人行道上還有另兩座建築物也將被拆除，但他並未說明所謂建築物是指其他雕像或是公廁。

一些菲國民眾向中央社記者坦承，他們並不清楚這座雕像的意義，但認為濱海人行道長逾2公里，要挖排水道不一定非在雕像所在地不可。

《聯合報》報導，該塑像高約3米，穿著菲國傳統民族服裝，雙眼遭縛。底座上文字寫著「這是日本統治下遭受虐待的菲律賓女性的記憶」。

《風傳媒》報導，不到五個月前，這尊銅像設立時，菲律賓總統府「馬拉坎南宮」發言人羅奎（Harry Roque）就在例行記者會上表示：「（政府）不支持，也不反對，現在沒有特定立場。」當時，有記者問到設置慰安婦銅像，可能損害日菲關係，羅奎則回應：「就算有這種猜測，但我認為不可能，因為（日菲）兩國關係處於緊密狀態。」

《三立新聞網》報導，今年3月28日，這座銅像基座上的文字卻遭到破壞，連作者的名字也被劃掉。當時，菲律賓政府當局表達遺憾，並表示警方正在追查嫌犯。而主導設置的華人團體則譴責這個行為，表示感到很憤怒也很難過。至於日本駐菲律賓大使館則低調的說「我們沒有回應的立場。」

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜