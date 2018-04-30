回應教育部「拔管」：台大遴選會拒絕重選校長，清大交大呼籲「大學自治」「法人化」

27日，教育部正式對管中閔台大校長案作出最後決議，要求台大遴選委員會重選校長。此後，管中閔本人、清大、台師大校長都陸續發出聲明，呼籲尊重大學自主。台大校長遴選委員會則在今日回應，除非教育部給合法的理由，否則不會重啟校長遴選。台大也表示，將提出訴願等行政救濟，釐清爭議。

（中央社）台大校長遴選委員會今（30）日指出，除非教育部給合法的理由，否則不會重啟校長遴選。教育部則回應，若遴委會決定不重啟遴選，台大應召開校務會議來討論這件事。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部4月27日正式以「獨立董事案」為理由，認定遴選委員與管中閔有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，駁回遴選結果，要求台大校長遴委會重新回到「初審」。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維今天受訪時表示，台大遴委會於1月5日選出新任校長，1月31日再度開會確認遴選結果無疑義，教育部於4月27日駁回遴選結果，遴委會也於4月28日發聲明，三度重申無法接受教育部的「駁回」。她說，除非教育部給合法的理由，否則不會重啟校長遴選。

教育部長吳茂昆受訪時表示，大學校長是遴選而不是選舉，不是選出來就要通過，遴選要經過審慎的資格審查，找出最合適、最理想的人選，不是像一般民粹的選舉，教育部有權替人民把關，但從來沒有干預大學自主。

吳茂昆指出，大學法規定國立大學校長由教育部聘用，教育部當然可以檢視是否適合和正當性，根據諮詢小組提供的法律意見，認為管中閔有適法性問題，因此請台大回去根據教育部提供的明確資訊重新檢視所有校長候選人的資料，這是遴選委員會的責任，也是符合公平、公正的作法。

吳茂昆表示，台大遴選委員會是由校務會議委任，若遴選委員決定不重啟遴選，台大應該召開校務會議來討論這件事。

《聯合報》報導，台大今天中午召開臨時行政會議，會議結論主要有三點：

包括教育部27日所做出結論尚有許多模糊之處，待收到公文後，將要求教育部進行釋疑，包括釐清遴選如何啟動、根據什麼法源 將提出訴願等行政救濟，以釐清大學校長遴選是否屬大學自治核心領域事項 在5月12日召開臨時校務會議討論因應

管中閔：不只捍衛學術自由，也捍衛生命價值

27日，教育部正式要求台大校長遴選委員會將程序退回初審後，管中閔爭終於結束三個多月來的沈默，陸續在臉書發布聲明，並接受媒體訪問。

管中閔29日臉書表示，過去三個多月，有心人士為了阻止教育部發聘，對他無所不用其極的抹黑，「更在學界與社會塑造了恐懼的氛圍，使許多人對這種不公義的現象噤若寒蟬。」

他表示，就算台大校方與第三方的調查皆證明謠言錯誤，但教育部仍然反覆質疑台大的遴選程序與結果。管中閔強調，他將「捍衛大學自治與學術自由」，不會妥協。

29日，管中閔也選擇性地接受三家媒體專訪，分別是中天、中視與聯合報。在專訪中，他用房子崩塌形容，這114天所遭受的攻擊讓他對社會價值的信仰崩塌，甚至將三個月來的批評形容為「政治恐怖攻擊」。管中閔說，這段時間，飽受摧殘不只他一個人，還包括他90多歲的父母，和接收到檢察官電話的系辦助教們。

被問到為何100多天來都不出聲，管中閔表示，因為那些指控都是「雞蛋裡挑骨頭」，他強調，執政團隊只有一個目標，就是「管中閔不能當台大校長」。訪問的末尾，他也提到，可能提起行政訴訟或釋憲，藉由司法程序處理。

今日，管中閔再度於臉書發布的聲明，從他小時候在台大的成長經驗開始說起，談到他對台灣大學的感情，他說「對我而言，現在已不只是大學自治、學術自由或民主等等外在的事物，更是純粹內在的，屬於我自己生命內在的。對我來講，這是生命還剩下什麼，要留下什麼的選擇與堅持。」

管中閔也強調，「面對這三個多月來的種種風雨，我能堅持到今天，就想守護兩個核心價值而已。一個是大學自治與學術自由。另一個是，面對當下信任崩壞、分裂內耗、價值混亂的台灣，如何創造社會信任機制的核心價值，讓台灣走出重複循環的困境。我從校長遴選期間治校理念就在談，台灣現在需要的，是從民間路線、從下而上的社會工程。」

清大、台科大、台師大共同聲援「大學自主」

29日，清華大學生科院教授李家維發起聲援行動，選在校慶日這天，綁上黃絲帶，發表「清華宣言」，參與的清大教師會也發表「守護大學基本價值」聲明，呼籲政府落實校園自主。其中聲明包含：

教育部收回此次台大遴選事件的成命。

立即修改大學法，由遴選委員會自主決定各大學校長的人選。

落實黨政軍退出校園，還給校園乾淨自主的空間。

《自由時報》報導，到場聲援的包括現任校長賀陳弘，清大三名前校長劉炯朗、陳力俊、劉兆玄，另外還有五位中研院士級的教授，包括工學院陳力俊、生科院江安世、人社院黃一農、電資院劉炯朗及人社院臧振華等院士，並由發起人生科院教授李家維宣讀聲明。

《自由時報》報導，此外，「國立台灣大學系統（台大、台師大及台科大）」代理校長及校長今天也都發出聲明，要求教育部完全尊重台大校長遴選管中閔為校長當選人的結果。

聲明由台大代理校長郭大維、台灣師範大學校長吳正己及台灣科技大學校長廖慶榮共同具名，聲明強調，國立大學校長遴選委員會是依大學法所建置之法定組織，開始成立運作之後，獨立於大學之外，大學行政組織除應遴選委員會之要求，提供必要行政協助之外，對於遴選作業程序之進行與遴選結果，必須完全尊重。呼籲教育部尊重大學自主。

交大教授：是時候推動國立大學法人化

《聯合報》報導，交通大學校長張懋中今天下午也寫一封信致交大師生暨校友，信中提及，自擔任交大校長以來，始終認為國立大學最應立即改革的方向，就是「Trustees for Institution」，期待能讓公立大學法人化，將大學交付公益信託，以增加對大學治理的信任和減少外界對大學的干預。

張懋中表示，高等教育如要創新發明、多元發展，須落實大學之法人化，才能真正解放大學能量、提升學術競爭力。若以目前教育部與各大學之間的「監管」關係，長期下來各校將難以發展特色，將會使台灣完全失去競爭力。

張懋中表示，目前台灣社會討論的沸沸揚揚的校長遴選，更是因為先天結構與制度的不良，所造成難以承擔的惡果。而根本解決之道，更應為儘速推動公教分離、國立大學法人化，由董事會負責校長遴選，校長治校，以向董事會負責；教授安心治學，以追求學術真理；學生努力增進學能，以發明未來。權責分明，才能避免其他不當之紛擾。

立委關心要求教育部長報告「拔管案」，吳茂昆臨時請假

（中央社）此外，國民黨立委吳志揚日前新增議程，邀求教育部長吳茂昆列席，在立法院司法及法制委員會，就「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係」進行專題報告。國民兩黨都發出甲級動員，但吳茂昆下午向立法院請假。

司法及法制委員會國民黨籍召委吳志揚等人，下午3時30分在立法院召開記者會表示，他基於立法院職權行使拒絕吳茂昆的請假，希望吳茂昆能過來，稍早吳茂昆說另有要公，但據他了解，吳茂昆當時正在教育部接受媒體聯訪，既然有時間接受媒體聯訪，為什麼不接受立院的監督。

吳志揚表示，不接受吳茂昆的假單，因此宣布休息，請教育部立刻找吳茂昆來報告；多位民主進步黨籍立法委員表示反對，認為聯席會議應經過院會同意，但司法會排教長專案報告並未經院會同意。

國民黨籍立法委員吳志揚、柯志恩、曾銘宗等數位立委甚至一度從立法院前往教育部，但吳茂昆因另有行程不在部內，吳志揚要求教育部繼續聯繫吳茂昆，國民黨立委才回到立法院。

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核稿編輯：楊之瑜